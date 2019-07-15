Несокрушимый социализм
11:05. 15 июля 2019 Просмотров - 184 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Полная запись массовых художественных и гимнастических выступлений "Несокрушимый социализм", которые проводились в Пхеньяне по случаю государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР.
Как всегда у северных корейцев нельзя не отметить масштабы мероприятия и синхронность действий участников.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5135125.html
Мне больше по душе китайский социализм, чем корейский.
Несокрушимый идиотизм