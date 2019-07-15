Главная » Невероятное в мире, Политика

Несокрушимый социализм

11:05. 15 июля 2019 Просмотров - 184 2 коммент. Опубликовал:


Полная запись массовых художественных и гимнастических выступлений "Несокрушимый социализм", которые проводились в Пхеньяне по случаю государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР.
Как всегда у северных корейцев нельзя не отметить масштабы мероприятия и синхронность действий участников.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5135125.html

Метки: Видео, Китай, кндр, кнр, Культура, пхеньян, северная корея, социализм

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Жуткие цитаты Берия, о которых вы точно не знали
... взгляды на будущее страны, социализм, благосостояние народа и международную ...от докапиталистических форм хозяйства к социализму». «В годы Великой Отечественной...миру, какой могучей и несокрушимой силой располагает советское социалистическое многонациональное...
Нерушимая социалистическая держава
...не только сумела отстоять знамя социализма, но и открыть новую ...и процветающего социалистического государства. Сегодня несокрушимое могущество КНДР ещё более умножается...антиимпериализма и самостоятельности, надежной защиты социализма, выковал из них бойцов, ...
О причинах контрреволюции в СССР
... шли псевдотеоретические изыски: социализм победил полностью; социализм победил окончательно; мы ...жить при коммунизме; развитой социализм и … социализм – исторический тупик, ...Правда, позже это породило несокрушимую номенклатуру.Поднимался престиж честного...
От зверя к человеку и обратно
...я говорю про модерн и социализм. Социализм – это сам прыжок, а...обеспечить нуждающихся всем необходимым3. Социализм: обязанность власти использовать ...конкретного времени – необратимость, непреодолимость, несокрушимость, фатальное превосходство – то, на...
Кто хочет сесть на шею русским...
...нации!- Национализм без социализма – это цель без средства. - Социализм без национализма –...сплаве того и другого возникает несокрушимое единство средства и цели, ...государствообразующего народа; - Русский народный социализм – прорыв к новому качеству человека...
Иудин грех ХХ съезда
... пьедестал памяти как символ государственной несокрушимости России. Вернуть имя И. В... факт.Хрущёв: Сталин — преданный делу социализма, но всё — варварскими способами. Он.... Хрущёв словами:«Сталин — преданный делу социализма, но всё — варварскими способами. Он...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)