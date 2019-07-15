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Фильм Оливера Стоуна «Украина в огне»

12:10. 15 июля 2019 Просмотров - 217 Нет комментариев Опубликовал:


Спустя три года после «майдана» российские телезрители увидят фильм Оливера Стоуна «Украина в огне». Режиссером документальной ленты выступил украинец Игорь Лопатенок. Он был очевидцем кровавых событий 2013-2014 года.

Стоун, обладатель трех премий «Оскар», стал продюсером картины. Он лично взял интервью у президента Владимира Путина и бывшего руководителя Украины Виктора Януковича, который был отстранен от власти в результате «цветной революции».


В фильме представлена история Украины с 1941 по 2014 год. Особое место уделено становлению национализма в стране — от Бандеры до Тягнибока. Авторы фильма назовут реальные имена украинских ультраправых политиков, которые до сих пор выполняют роль марионеток, управляемых из-за океана, и покажут шокирующие кадры зверств, творившихся в Киеве в 2013-2014 годах. Кроме того, телезрители увидят десятки эксклюзивных интервью и множество документальных доказательств того, что украинский кризис был исключительно рукотворным и срежиссированным Вашингтоном.

«Я не выражаю собственное мнение. Я наблюдаю. Это расследовательская журналистика», — рассказал Лопатенок.

В середине июня Оливер Стоун представил картину на кинофестивале в сицилийской Таормине. Фильм был признан лучшей документальной лентой смотра. Он произвел на публику сильнейшее впечатление — факты, представленные в фильме, и подтверждающие их свидетельства, серьезно расходятся с тем, как западные СМИ освещали украинские события. Как только вышел трейлер «Украины в огне», Стоуну заочно запретили въезд в Незалежную.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8994458.html

Метки: Видео, оливер стоун, Украина, фильм

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