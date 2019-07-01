Новости Украины и Новороссии 01 июля 2019

За пять лет украинская власть не сделала ничего для того, чтобы беженцы из Донбасса могли выжить на Украине. Такое мнение выразил Дмитрий Разумков, который ранее был политтехнологом президента Владимира Зеленского, а ныне является главой партии «Слуга народа».

Выступая в ток-шоу на украинском телевидении, где обсуждались ситуация на Донбассе и планы новой власти о дальнейшем взаимодействии с Народными Республиками, Разумков заявил, что многие из тех, кто бежал от войны на территорию Украины, были вынуждены вернуться в «пусть с дырками, но свои дома».

«Многие из них не смогли просто даже уехать оттуда. Не смогли убежать от войны», — подчеркнул украинский эксперт, добавив, что те, кому это удалось, «были вынуждены вернуться туда, потому что государство не до конца в 2014 году — в той Раде, с тем президентом, с тем исполняющим обязанности президента — смогло обеспечить людей элементарными условиями, которые бы смогли дать им возможность закрепиться».

«Очень много приехало оттуда людей. Кто-то смог, у кого был ресурс, он смог поселиться. Кто-то поселился возле Киева, кто-то в Киеве , кто-то уехал в другие области… А многие были вынуждены уехать в Европу искать лучшей доли. И явно они сюда не вернутся», — подчеркнул Разумков.

При этом он добавил, что многие уехали в Россию, а некоторые были вынуждены вернуться на «оккупированную территорию».

«Потому что здесь им не дали ни места работы, ни нормальное жилье, не обеспечили социальным пакетом, не помогли даже психологически. Люди приехали с войны, когда их бомбили, когда по ним стреляли, когда через границу прилетали „Грады“. А многие вернулись туда, потому что там, хоть и в дырках, но крыша над головой, свой огород и свой дом. И с этими людьми нужно коммуницировать и это позиция, которую озвучивает Зеленский», — сказал политик.

По словам политтехнолога, это будет «одна из основных стратегий Зеленского по возврату данных территорий». При этом он считает, что украинская власть будет вести диалог только с «населением Донбасса».

«Мы сейчас же не говорим о тех, кто виновен в государственных преступлениях или о тех, кто является военными преступниками», — подытожил Разумков.

Как сообщала «Русская весна», несмотря на смену власти в Киеве, обстрелы населенных пунктов нашей Республики со стороны вооружённых сил Украины не прекращаются.

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