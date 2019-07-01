Новости Украины и Новороссии 01 июля 2019
- 09:29 Порошенко собрался помогать Зеленскому.
- 06:00 Беженцы с Донбасса разочаровались в Украине и бегут из «Незалежной» (ВИДЕО).
- 04:00 Поставить на красно-чёрное и проиграть: боль бежавшего на Украину предателя России.
- 30.06 21:45 Мы не знаем главного правила политики.
- 30.06 21:00 Оливер Стоун везёт фильм об Украине и войне на Донбассе на европейский кинофестиваль (ВИДЕО).
Порошенко собрался помогать Зеленскому
Комментируя итоги саммита «Большой двадцатки» в Японии в прямом эфире телеканала «Украина», бывший президент страны Петро Порошенко в очередной раз выдал порцию сказок о том, каких успехов добилась «незалежная» на международном поприще в эпоху его правления.
В случае же с Осакой, по его мнению, Украина оказалась напрочь проигнорирована, в связи с чем Порошенко высказал мысль о готовности помогать Зеленскому:
«Потому и я, и моя политическая сила — мы государственники… Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии — мы всегда готовы».
Учитывая результаты последних опросов общественного мнения, по которым блок Порошенко «Европейская солидарность» не проходит на досрочных выборах в Верховную Раду, желание хоть как-то встроиться в команду Зеленского вполне понятно. Но нужна ли такая помощь новому украинскому президенту — остается под вопросом.
Напоминаем, как уже сообщала «Русская Весна», известный украинский политик, генерал-полковник СБУ Игорь Смешко заявил о том, что слова Порошенко «мы создали армию с нуля» — чудовищная ложь.
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Беженцы с Донбасса разочаровались в Украине и бегут из «Незалежной» (ВИДЕО)
За пять лет украинская власть не сделала ничего для того, чтобы беженцы из Донбасса могли выжить на Украине. Такое мнение выразил Дмитрий Разумков, который ранее был политтехнологом президента Владимира Зеленского, а ныне является главой партии «Слуга народа».
Выступая в ток-шоу на украинском телевидении, где обсуждались ситуация на Донбассе и планы новой власти о дальнейшем взаимодействии с Народными Республиками, Разумков заявил, что многие из тех, кто бежал от войны на территорию Украины, были вынуждены вернуться в «пусть с дырками, но свои дома».
«Многие из них не смогли просто даже уехать оттуда. Не смогли убежать от войны», — подчеркнул украинский эксперт, добавив, что те, кому это удалось, «были вынуждены вернуться туда, потому что государство не до конца в 2014 году — в той Раде, с тем президентом, с тем исполняющим обязанности президента — смогло обеспечить людей элементарными условиями, которые бы смогли дать им возможность закрепиться».
«Очень много приехало оттуда людей. Кто-то смог, у кого был ресурс, он смог поселиться. Кто-то поселился возле Киева, кто-то в Киеве , кто-то уехал в другие области… А многие были вынуждены уехать в Европу искать лучшей доли. И явно они сюда не вернутся», — подчеркнул Разумков.
При этом он добавил, что многие уехали в Россию, а некоторые были вынуждены вернуться на «оккупированную территорию».
«Потому что здесь им не дали ни места работы, ни нормальное жилье, не обеспечили социальным пакетом, не помогли даже психологически. Люди приехали с войны, когда их бомбили, когда по ним стреляли, когда через границу прилетали „Грады“. А многие вернулись туда, потому что там, хоть и в дырках, но крыша над головой, свой огород и свой дом. И с этими людьми нужно коммуницировать и это позиция, которую озвучивает Зеленский», — сказал политик.
По словам политтехнолога, это будет «одна из основных стратегий Зеленского по возврату данных территорий». При этом он считает, что украинская власть будет вести диалог только с «населением Донбасса».
«Мы сейчас же не говорим о тех, кто виновен в государственных преступлениях или о тех, кто является военными преступниками», — подытожил Разумков.
Как сообщала «Русская весна», несмотря на смену власти в Киеве, обстрелы населенных пунктов нашей Республики со стороны вооружённых сил Украины не прекращаются.
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На видео с 02:04:23
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Поставить на красно-чёрное и проиграть: боль бежавшего на Украину предателя России
Дубовый, недалекий, слабоумный — вот неполный список эпитетов, которыми «восставший из ада» русофоб Аркадий Бабченко награждает нового президента Украины.
«По итогам последних пары-тройки дней, хочешь не хочешь, приходится придти к одному печальному выводу. Это и раньше было понятно, но теперь это стало очевидно. Президент Украины — идиот.
Это не оскорбление, это медицинский диагноз. Умственно недоразвитый, недалекий, дурак, инфантил, слабоумный, человек с отсутствующими когнитивными способностями, замедленные мыслительные реакции, отставание в развитии, замедленное взросление, не полностью сформировавшаяся личность, персона, страдающая легкой формой кретинизма, дебилизма, олигофрении… В общем, можете выбрать любой термин.
Страна в самый критичный и судьбоносный момент поставила во главе себя играющего писькой на рояле дурака. Ну, что я могу сказать…» — возмущается Аркадий на странице в соцсети.
«Если наши депутаты спрашивают меня, что я сделал до того, я могу обратиться к ним — что они сделали, чтоб возвращения России в ПАСЕ не случилось», — заявил Зеленский.
«Ооооо….. А табуретка-то у нас совсем дубовая. Ну, то есть абсолютно. Плохо дело. Совсем плохо. Киньте ему ссылку на Facebook Березы, что ли. Пусть почитает. За пять последних лет», — негодует он.
Бабченко поставил на красно-чёрное всё. Буквально всё, обещав вернуться в Россию на американском «Абрамсе», но танковой колонны на горизонте не видать, а жить Аркадию на что-то нужно уже сейчас. В новый виток украинского политического безумия он не вписался. Остаётся только костерить Зеленского на чём свет стоит. Ну и напоминать редеющим подписчикам номер Яндекс-кошелька.
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Мы не знаем главного правила политики
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Оливер Стоун везёт фильм об Украине и войне на Донбассе на европейский кинофестиваль (ВИДЕО)
Американский режиссер и сценарист, лауреат премии Американской киноакадемии Оливер Стоун везёт свой новый документальный фильм в Европу, где представит его на 65-м кинофестивале в Таормине.
Об этом Стоун рассказал на своей странице в соцсети.
«Сейчас я как раз еду на Сицилию на Кинофестиваль в Таормине, где возглавлю жюри. Также я впервые представлю наш новый документальный фильм «Revealing Ukraine» («Открывая Украину»), снятый режиссером Игорем Лопатенко, который является продолжением фильма «Украина в огне», — пишет Оливер Стоун.
Трейлер обещает много интересного: много документальной хроники донбасской войны, интервью с «кумом Путина» Виктором Медведчуком, чудовищные кадры с Майдана под аккомпанемент рассказов о «мирном протесте». Ну, а у Украины впереди очередная зрада.
Фестиваль пройдёт на острове Сицилия с 30 июня по 6 июля.
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