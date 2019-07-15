Е.Ю.Спицын и В.Е.Воронин “Союз трех императоров”

... архитектуре профессор Николай Николаевич Воронин не является сторонником «норманской... Сизов и А.А. Спицын. Именно в их трудах .... Так, А.А. Спицын смело решал проблему расселения славянских... его.Профессор Н.Н. Воронин, Ежемесячный журнал Славянского комитета...
Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии, слагается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие?