Е.Ю.Спицын и В.Е.Воронин “Россия и объединения Германии в 1864-1871 годах”

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...V века. М., 1825. Воронин Н.Н. Древние Гродно....Смоленской губернии. Материалы по археологии России, вып. 28. СПб.,..., 1876. Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1879... Причерноморья. Киев, 1959. Спицын А.А. Древности бассейнов...