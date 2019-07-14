Страшный бой: 48 бойцов Московского погранотряда сдержали яростные атаки сотен боевиков (ВИДЕО)

13 июля — важный день. 26 лет назад произошла битва на 12-й российской погранзаставе в Таджикистане, пишет военкор ВГТРК Александр Сладков.

Мы еще толком не привыкли тогда к войне, а страна уже пылала по окраинам. Я-то привык, курсировал между Абхазией, Приднестровьем и Таджикистаном, как недавний старлей ВС СССР, но тогда уже молодой репортер.

Спасибо ребятам-пограничникам, которые не сложили по-тихому оружие и не сдались. Бились реально насмерть, пока были патроны. Спасибо начбою, который очень многое взял на себя и вывел людей, ему было тяжелее остальных, и он выдержал.

Царствие небесное тем, кто погиб, и кто ушел из жизни потом. Слава 12-й погранзаставе 117 погранотряда!

***

25 ГЕРОЕВ

Владимир Соловьёв:

13 июля 1993 года на пути банды афганских моджахедов встала 12-я застава Московского погранотряда российских погранвойск в Таджикистане.

45 пограничников и 3 военнослужащих 201-й МСД 11 часов сдерживали яростные атаки 250 боевиков.

Когда стали заканчиваться боеприпасы, все оставшиеся в живых были ранены или контужены, было принято решение о прорыве из окружения.

В этом бою погибли 22 пограничника и 3-е военнослужащих 201 мотострелковой дивизии.

Моджахеды потеряли убитыми до 70 человек. Часть трупов они успели забрать с собой, тела 35 человек были найдены на территории и вблизи погранзаставы.

Указом президента России № 1050 от 19 июля 1993 года за мужество и героизм в бою на 12-й заставе шесть пограничников были удостоены звания Героя России:

рядовой Сергей Борин (посмертно);

сержант Сергей Евланов;

сержант Владимир Елизаров (посмертно);

лейтенант Андрей Мерзликин;

сержант Сергей Сущенко (посмертно);

рядовой Игорь Филькин (посмертно).

Подвиг 12-й заставы, мне кажется, по достоинству не оценен ни государством, ни гражданами, пишет журналист Андрей Медведев.

Многие про него просто не знают, другие забыли. Да и какая страна была тоже отчасти стерлось из памяти.

А если вспомнить, то станет ясно, почему это совершенно особая страница военной истории России.

В Москве весь 93-й год делят власть. Верховный совет против Ельцина. В России печатают ваучеры и приватизируют заводы. Ларьки, стрелки, крыши, банки, валютные магазины, голод, сгоревшие вклады, пенсионеры побираются на улицах, из Чечни гонят русских, из Средней Азии гонят русских, полное правительство американских советников по экономике и политике. Кали-Юга.

И вот на южном рубеже разваливающейся, или еще не собравшейся (как кому больше подходит) страны стоят пограничники. Продолжая фактически, еще советскую афганскую войну. Нищая, голодная российская армия, офицеры без зарплаты, старая техника.

У пограничников нет тыла — в Таджикистане идёт своя гражданская война. Флаг над их заставой, триколор, в Москве коммунисты на митингах называют «власовской тряпкой». А они умирают под этим флагом, защищают страну, которая то ли будет, то ли развалится через пару лет.

Так вот в том, что Россия сохранилась, устояла, есть заслуга и пограничников с 12-й заставы. Потому что это было особое самопожертвование.

И, кстати, тогда же Россия, вероятно, впервые столкнулась с международным терроризмом. В числе командиров боевиков был Хаттаб и еще несколько террористов рангом пониже. Через два года они окажутся в Чечне.

Про подвиг 12-й заставы у нас даже фильма нормального не сняли. То унылое пластиковое дерьмо, которое все же выпустили, словом кино называться не может.

Так что лучше смотреть документальные фильмы. Особенно Саши Сладкова. Чтобы знать и помнить про подвиг пограничников.

Читайте также: Пуля снайпера настигла львовского карателя на Донбассе (ФОТО)