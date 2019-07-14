Пионерское лето 1952 года. Буквально сказочная жизнь советских детей

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Глядя на эти кадры почти 70-летней давности, с трудом веришь, что всего семь лет до этих съёмок страна ещё находилась в состоянии войны. Тяжелейшей и героической. И несмотря на огромные разрушения, совершённые европейскими подонками, страна удивительным образом сумела восстановиться и лучшее – дать детям.Все условия для развития здоровья и творчества, нравственности, трудолюбия и любознательности. Просто поразительно, насколько крепок был запас прочности социализма сталинского периода.И знаете, в предлагаемой ленте 1952 года действительно – сплошной позитив!