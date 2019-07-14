Главная » История, Мировоззрение, Образование

Пионерское лето 1952 года. Буквально сказочная жизнь советских детей

13:40. 14 июля 2019 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал:
Глядя на эти кадры почти 70-летней давности, с трудом веришь, что всего семь лет до этих съёмок страна ещё находилась в состоянии войны. Тяжелейшей и героической. И несмотря на огромные разрушения, совершённые европейскими подонками, страна удивительным образом сумела восстановиться и лучшее – дать детям.

Все условия для развития здоровья и творчества, нравственности, трудолюбия и любознательности. Просто поразительно, насколько крепок был запас прочности социализма сталинского периода.

И знаете, в предлагаемой ленте 1952 года действительно – сплошной позитив!



***
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4555929.html

Метки: дети, развитие, советский, социализм

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-308 за 15 июня 2013
... период с 2011 года по 2020 год. А здесь, всего...с осени 1941 по лето 1943 года так называемые «украинские ...И вам не советуем. Пионерское лето………………В.ХемийПоказать/Скрыть описание По... и детские санатории стояли буквально стеной, либо давно распроданы...
Сводки от ополчения Новороссии 09 декабря 2015
... убийство киевскими силовиками жительницы села Пионерское. "Вопиющим фактом было убийство обыкновенной... каждый день с июня 2014 года буквально живут на грани жизни и... было с углем. Боеприпасов еще летом накопили более чем достаточно. Касательно...
Чем отличается пионерский кружок от серьёзного движения?
... список которых утверждается каждые 5 лет Парламентом Федерации, принадлежат всем гражданам...мире искусственно готовится кризис 2012 года. На подгонку этого глобального ...что брать в буквальном смысле этого слова. Фанатские выступления пионерских кружков могут...
Воспитание навыков и привычек культурного поведения детей
...играть, способствовать вступлению их в пионерскую организацию, воспитывать товарищеские связи, ... а он указание деда понял буквально — не дотрагиваться руками. Если...—12 лет) характеризуется прежде всего равномерным по годам ростом: каждый год ребёнок ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
..., возраст которых несколько миллионов лет, поражает гигантское число разнообразных ...Нового года со всеми его деталями. Затаив дыхание, я в буквальном ... одинаковыми средствами. Известный своими пионерскими исследованиями английский невролог Хаглингс Джексон...
Фильм «До первой крови». Как переформатировали сознание детей в перестроечное время
...и чувствуешь себя в своем пионерском детстве.Фильм — о ... можно жениться с 16 лет. Снимать кино должен был... форме перед нами детский пионерский лагерь на берегу Черного ... годов, можно проследить, как фильмы постепенно разворачивали сознание людей, буквально ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2 2
    Юрий Мухин 14 июля 2019 в 14:54

    “Все условия для развития здоровья и творчества, нравственности, трудолюбия и любознательностиКак активны” – всё так, а было мне в ту пору, аж целых 12 лет…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)