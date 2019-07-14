Пионерское лето 1952 года. Буквально сказочная жизнь советских детей
13:40. 14 июля 2019 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Глядя на эти кадры почти 70-летней давности, с трудом веришь, что всего семь лет до этих съёмок страна ещё находилась в состоянии войны. Тяжелейшей и героической. И несмотря на огромные разрушения, совершённые европейскими подонками, страна удивительным образом сумела восстановиться и лучшее – дать детям.
Все условия для развития здоровья и творчества, нравственности, трудолюбия и любознательности. Просто поразительно, насколько крепок был запас прочности социализма сталинского периода.
И знаете, в предлагаемой ленте 1952 года действительно – сплошной позитив!
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Все условия для развития здоровья и творчества, нравственности, трудолюбия и любознательности. Просто поразительно, насколько крепок был запас прочности социализма сталинского периода.
И знаете, в предлагаемой ленте 1952 года действительно – сплошной позитив!
***
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“Все условия для развития здоровья и творчества, нравственности, трудолюбия и любознательностиКак активны” – всё так, а было мне в ту пору, аж целых 12 лет…