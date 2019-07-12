1950-1978. Лондон в цвете
08:57. 12 июля 2019 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1950. Два мальчика у магазина игрушек
1950. Зеваки у решетки Букингемского дворца
1950-е. Риджент-стрит
1950-е. Риджент-стрит
1950-е. Стрэнд. Темпл-Бар мемориал
1950-е. Ярмарка в Блэкхит
1953. Площадь Пикадилли
1955. Площадь Пикадилли
1955. Чаринг-Кросс-роуд
1956. Площадь Пикадилли
1960. Глассхаус-стрит
1960. Железнодорожный вокзал Виктория
1960. Уайтхолл
1961. Площадь Пикадилли
1962. Король жемчуга
1962. Лондонский мост
1963. Вестминстер
1963. Трафальгарская площадь
1967. Рокли-роуд
1968. Блэкхит
1968. Стража Букенгемского дворца
1970. Бошам-плейс
1970. Карнаби-стрит
1970. Портобелло-роуд
1970. Рынок на Бервик-стрит
1973. Рынок в Ковент-Гарден
1978. Хайгейт Хилл