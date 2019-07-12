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1950-1978. Лондон в цвете

08:57. 12 июля 2019 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:



1950. Два мальчика у магазина игрушек


1950. Зеваки у решетки Букингемского дворца


1950-е. Риджент-стрит


1950-е. Риджент-стрит


1950-е. Стрэнд. Темпл-Бар мемориал


1950-е. Ярмарка в Блэкхит


1953. Площадь Пикадилли


1955. Площадь Пикадилли


1955. Чаринг-Кросс-роуд


1956. Площадь Пикадилли


1960. Глассхаус-стрит


1960. Железнодорожный вокзал Виктория


1960. Уайтхолл


1961. Площадь Пикадилли


1962. Король жемчуга


1962. Лондонский мост


1963. Вестминстер


1963. Трафальгарская площадь


1967. Рокли-роуд


1968. Блэкхит


1968. Стража Букенгемского дворца


1970. Бошам-плейс


1970. Карнаби-стрит


1970. Портобелло-роуд


1970. Рынок на Бервик-стрит


1973. Рынок в Ковент-Гарден


1978. Хайгейт Хилл

Источник: https://humus.livejournal.com/6725037.html

Метки: Англия, история, фото

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1950-1978. Лондон в цвете
1950. Два мальчика у магазина игрушек1950. Зеваки у решетки Букингемского дворца1950-е. Риджент-стрит1950-е. Риджент-стрит1950-е. Стрэнд. Темпл-Бар мемориал1950-е. Ярмарка в Блэкхит1953. Площадь Пикадилли1955. Площадь Пикадилли1955. Чаринг-Кросс-роуд1956....

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