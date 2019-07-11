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К гражданам РФ относятся хуже, чем к пленным немцам

09:43. 11 июля 2019 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:

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Калорийность того набора продуктов, что можно приобрести на сумму «прожиточного минимума» в России, сопоставима с калорийностью пайка, который получали немецкие военнопленные в советских лагерях во время Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Михаил Делягин.

Он отметил, что при наличии денег в федеральном бюджете значительная часть населения имеет официальные доходы ниже прожиточного минимума.

«Напоминаю, что калорийность прожиточного минимума в России соответствует тому пайку, что немецкие военнопленные получали в советских лагерях во время войны. Только пайки они получали все без исключения. А гражданам России этот паёк не гарантирован. Получается, что российское государство сегодня относится к своим гражданам хуже, чем известный своим гуманизмом И. В. Сталин относился к немецким военнопленным, причём во время войны», — заявил Делягин.

Он также отметил, что национальные проекты, которые проводятся в Российской Федерации, не выводят страну из кризиса: бюджетные расходы по-прежнему не увеличиваются, и уровень коррупции не снижается.

«Российское государство создавалось в недрах Советского Союза именно как инструмент разграбления советского наследства. В этом отношении управленческий механизм, который есть сейчас, не с чем сравнить, он сверхэффективен», — заявил Делягин.

Источник: https://izborsk-club.ru/17310?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push

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