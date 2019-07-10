О роли немецких ракетчиков
06:09. 10 июля 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фрагмент из интересной работы "Городомля. Немецкий след в советском ракетостроении", где рассматривается история немецких специалистов вывезенных после окончания Великой Отечественной Войны с территории Германии в Городомлю, где они передавали советским ученым и инженерам свои знания о создании ракетного вооружения.
О «сотнях немецких ракетчиков»
Сразу хочу развенчать некоторые утверждения о сотнях «немецких ракетчиков», учавствовавших в работах в СССР. На самом деле как раз настоящих «ракетчиков» были единицы (но они все же были, и отрицать это нет смысла). Тем не менее, приведу слова руководителя отдела аэродинамики филиала НИИ-88 в Городомле, Вернера Альбринга:
«…все значительные разработчики из Пенемюнде, за исключением господина Греттрупа, уже были переправлены в США. Русская сторона вынуждена была пойти по другому пути. Германия была страной, обладающей достаточно большим количеством способных инженеров и техников, которые, несмотря на то, что они не занимались непосредственно разработкой ракет, на основании своего образования могли создавать нечто подобное. Так нашлись баллистики от Круппа и специалисты из Геттингена по управлению, которые во время войны имели дело с авиационной автоматикой и управлением торпедами…»
В связи с этим как не вспомнить незабвенные слова Бывалого из кинофильма Гайдая «Операция Ы»: «Всё уже украдено… до нас…». Основная часть специалистов, на самом деле работавших в ракетной отрасли Германии во главе с Вернером фон Брауном убыла в США. Оставшиеся после такой зачистки специалисты, работавшие в сфере реактивной техники (в том числе и в авиации), а также просто хорошие инженеры и ученые были «подобраны» англичанами в Фарнборо (центр британских исследований аэронавтики) и французами.
Подтверждают это и советские документы того времени:
«Об организации опытных испытаний ракет Фау-2, собранных в Нордхаузене. Это особенно важно решить сейчас, тем более что англичане осенью прошлого года испытали стрельбой захваченные у немцев Фау-2. Над такими же Фау-2 усиленно работают американцы.»
Таковы были реалии того времени…
Так каков же вклад немецких специалистов в ракетную программу и последующие успехи СССР?
Последние 10-15 лет этот вопрос активно обсуждался в границах территории бывшего СССР. Мнения разделились. Варианты:
1) Только благодаря немецким специалистам, их разработкам и идеям и только исключительно благодаря им, СССР смог опередить США в конце 50-х годов.
2) Никакой помощи от немцев получить не смогли — они просто «пожили» здесь какое-то время и саботировали работы.
3) Немецкие инженеры помогли разобраться с технологиями Фау-2, в переводе документации. Кроме того, некоторые идеи, предложенные немцами, были использованы в последующих советских разработках.
Попытаемся кратко, в двух словах проанализировать первые два варианта (я лично считаю, что верен 3-й вариант).
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1) Если так, то почему так «подзадержались» США. Ведь у них был практически весь «костяк» ракетчиков во главе с Вернером фон Брауном. Как смогли «русские», пользуясь исключительно пусть и подробными, но эскизными проектами, сработанными немецкими специалистами и не допуская их совершенно(!) к практическим действиям (тесты, производство, испытания), даже не выпуская за пределы закрытых территорий наподобие Городомли (почти не приспособленных для этих масштабных целей), полностью реализовать немецкие задумки???
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2) Отмечу, что буквально два десятка лет тому даже признание проживания немецких специалистов в СССР после войны считалось святотатством. Но времена меняются. Был ли «саботаж» среди немецких инженеров? В современном понимании — нет. В то же время, как и многие «мастера», немцы не спешили передавать русским все свои приемы работы и знания. К примеру, «не получалась» сварка в присутствии наших рабочих. Об этом можно прочесть в [1]. Да и не все привлеченные к работам имели такую уж высокую квалификацию. Напомню выше использованную формулу: «Всё уже украдено… до нас…». Однако, не вызывает сомнений, что последующие разработки ракетных двигателей, систем управления, абрисов и конструкции ракет базировались на «Фау-2», а возможно и с использованием идей немцев (в той же Р-2: отделяемая головная часть, наддув баков и пр.). Да и двигатель Р-2 представлял собой скорее форсированный вариант Р-1 (читай — «Фау-2»).
И приведу одну показательную цитату из книги В.П. Мишина, в последующем сменившего Королева в качестве главного конструктора ОКБ-1. Здесь он рассказывает о впечатлениях, полученных от первого контакта советских инженеров с ракетой «Фау-2», которая после неудачных испытаний на польском полигоне была найдена в районе Близна летом 1944 года:
«Нам поставили задачу — в кратчайшие сроки определить основные характеристики и общий вид немецкого «чудо-оружия». Помню, как всех поразил масштаб ракеты «Фау-2» — судя по размерам сопла, тяга двигателя достигала 25 тонн, что далеко превосходило все наши довоенные показатели. Когда для осмотра осколков приехал из Казани В.П.Глушко, А.М.Исаев припомнил Валентину Петровичу, как тот в 1942 г. доказывал, что от одной камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя нельзя получить тягу больше 300 кг… » [21]
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3) А вот третью версию подтверждает все тот же Вернер Альбринг, проработавший на Городомле все 6 лет, один из немногих авторов в последующем написавших о своем пребывании в СССР 3, реально принимал участие в работах над совершенствованием ракеты, высказал такую мысль:
«Но сегодняшний читатель мог бы спросить: зачем вообще многочисленные группы немецких техников и исследователей были привезены в Советский Союз? Среди них были не только ракетостроители, размещенные в Городомле, но также авиастроители и создатели авиадвигателей, вывезенные в Куйбышев и специалисты по разделению изотопов, которые работали в Крыму над проблемами технологий ядерного оружия. Не могли ли <…> советские специалисты сами выполнить работы, порученные немцам? Я думаю, что, разумеется, это было возможно. <…> Я думаю, что русская наука обладала и обладает высокопрофессиональными научными кадрами, которые ныне работают и в Западной Европе, и в США.» [3]
Сказав о небольшом числе немецких авторов воспоминаний о Городомле, я имел ввиду произведения, опубликованные в открытой прессе или изданные в виде книг. В то же время по мере рассекречивания документов ЦРУ появляются все новые материалы «опросов» немцев, перешедших после 1953 года на территорию Западной Германии. К сожалению — пока безимянных. Но и в них, в частности в информационном сообщении ЦРУ от 22 января 1954 года, проскальзывает вывод:
«Нет сомнений в том, что интерес советской интеллигенции к ракетам гораздо выше и гораздо более интимен, чем в Германии. Мы можем говорить о реальной и общей любви к проблеме, так, как это свойственно в Германии только очень небольшому кругу лиц. … Если бы общий уровень техники был достаточно высок, нет сомнений, что Советы были бы первыми, кто бы использовал ракеты дальнего действия.» [18]
Отмечу, что сказано это было в конце 1953 года! Так на самом деле в последующем и произошло…
Читать книгу полностью здесь http://rvsn.ruzhany.info/0_2018/gorodomlja_01_00.html – в сборнике кратко рассматривается история работ в Городомле и роль немцев в этом процессе.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5123809.html