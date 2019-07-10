Главная » История, Мировоззрение

О роли немецких ракетчиков

06:09. 10 июля 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:


Фрагмент из интересной работы "Городомля. Немецкий след в советском ракетостроении", где рассматривается история немецких специалистов вывезенных после окончания Великой Отечественной Войны с территории Германии в Городомлю, где они передавали советским ученым и инженерам свои знания о создании ракетного вооружения.

О «сотнях немецких ракетчиков»

Сразу хочу развенчать некоторые утверждения о сотнях «немецких ракетчиков», учавствовавших в работах в СССР. На самом деле как раз настоящих «ракетчиков» были единицы (но они все же были, и отрицать это нет смысла). Тем не менее, приведу слова руководителя отдела аэродинамики филиала НИИ-88 в Городомле, Вернера Альбринга:

«…все значительные разработчики из Пенемюнде, за исключением господина Греттрупа, уже были переправлены в США. Русская сторона вынуждена была пойти по другому пути. Германия была страной, обладающей достаточно большим количеством способных инженеров и техников, которые, несмотря на то, что они не занимались непосредственно разработкой ракет, на основании своего образования могли создавать нечто подобное. Так нашлись баллистики от Круппа и специалисты из Геттингена по управлению, которые во время войны имели дело с авиационной автоматикой и управлением торпедами…»

В связи с этим как не вспомнить незабвенные слова Бывалого из кинофильма Гайдая «Операция Ы»: «Всё уже украдено… до нас…». Основная часть специалистов, на самом деле работавших в ракетной отрасли Германии во главе с Вернером фон Брауном убыла в США. Оставшиеся после такой зачистки специалисты, работавшие в сфере реактивной техники (в том числе и в авиации), а также просто хорошие инженеры и ученые были «подобраны» англичанами в Фарнборо (центр британских исследований аэронавтики) и французами.

Подтверждают это и советские документы того времени:

«Об организации опытных испытаний ракет Фау-2, собранных в Нордхаузене. Это особенно важно решить сейчас, тем более что англичане осенью прошлого года испытали стрельбой захваченные у немцев Фау-2. Над такими же Фау-2 усиленно работают американцы.»

Таковы были реалии того времени…

Так каков же вклад немецких специалистов в ракетную программу и последующие успехи СССР?

Последние 10-15 лет этот вопрос активно обсуждался в границах территории бывшего СССР. Мнения разделились. Варианты:

1) Только благодаря немецким специалистам, их разработкам и идеям и только исключительно благодаря им, СССР смог опередить США в конце 50-х годов.

2) Никакой помощи от немцев получить не смогли — они просто «пожили» здесь какое-то время и саботировали работы.

3) Немецкие инженеры помогли разобраться с технологиями Фау-2, в переводе документации. Кроме того, некоторые идеи, предложенные немцами, были использованы в последующих советских разработках.

Попытаемся кратко, в двух словах проанализировать первые два варианта (я лично считаю, что верен 3-й вариант).

* * *

1) Если так, то почему так «подзадержались» США. Ведь у них был практически весь «костяк» ракетчиков во главе с Вернером фон Брауном. Как смогли «русские», пользуясь исключительно пусть и подробными, но эскизными проектами, сработанными немецкими специалистами и не допуская их совершенно(!) к практическим действиям (тесты, производство, испытания), даже не выпуская за пределы закрытых территорий наподобие Городомли (почти не приспособленных для этих масштабных целей), полностью реализовать немецкие задумки???

* * *

2) Отмечу, что буквально два десятка лет тому даже признание проживания немецких специалистов в СССР после войны считалось святотатством. Но времена меняются. Был ли «саботаж» среди немецких инженеров? В современном понимании — нет. В то же время, как и многие «мастера», немцы не спешили передавать русским все свои приемы работы и знания. К примеру, «не получалась» сварка в присутствии наших рабочих. Об этом можно прочесть в [1]. Да и не все привлеченные к работам имели такую уж высокую квалификацию. Напомню выше использованную формулу: «Всё уже украдено… до нас…». Однако, не вызывает сомнений, что последующие разработки ракетных двигателей, систем управления, абрисов и конструкции ракет базировались на «Фау-2», а возможно и с использованием идей немцев (в той же Р-2: отделяемая головная часть, наддув баков и пр.). Да и двигатель Р-2 представлял собой скорее форсированный вариант Р-1 (читай — «Фау-2»).

И приведу одну показательную цитату из книги В.П. Мишина, в последующем сменившего Королева в качестве главного конструктора ОКБ-1. Здесь он рассказывает о впечатлениях, полученных от первого контакта советских инженеров с ракетой «Фау-2», которая после неудачных испытаний на польском полигоне была найдена в районе Близна летом 1944 года:

«Нам поставили задачу — в кратчайшие сроки определить основные характеристики и общий вид немецкого «чудо-оружия». Помню, как всех поразил масштаб ракеты «Фау-2» — судя по размерам сопла, тяга двигателя достигала 25 тонн, что далеко превосходило все наши довоенные показатели. Когда для осмотра осколков приехал из Казани В.П.Глушко, А.М.Исаев припомнил Валентину Петровичу, как тот в 1942 г. доказывал, что от одной камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя нельзя получить тягу больше 300 кг… » [21]

* * *

3) А вот третью версию подтверждает все тот же Вернер Альбринг, проработавший на Городомле все 6 лет, один из немногих авторов в последующем написавших о своем пребывании в СССР 3, реально принимал участие в работах над совершенствованием ракеты, высказал такую мысль:

«Но сегодняшний читатель мог бы спросить: зачем вообще многочисленные группы немецких техников и исследователей были привезены в Советский Союз? Среди них были не только ракетостроители, размещенные в Городомле, но также авиастроители и создатели авиадвигателей, вывезенные в Куйбышев и специалисты по разделению изотопов, которые работали в Крыму над проблемами технологий ядерного оружия. Не могли ли <…> советские специалисты сами выполнить работы, порученные немцам? Я думаю, что, разумеется, это было возможно. <…> Я думаю, что русская наука обладала и обладает высокопрофессиональными научными кадрами, которые ныне работают и в Западной Европе, и в США.» [3]

Сказав о небольшом числе немецких авторов воспоминаний о Городомле, я имел ввиду произведения, опубликованные в открытой прессе или изданные в виде книг. В то же время по мере рассекречивания документов ЦРУ появляются все новые материалы «опросов» немцев, перешедших после 1953 года на территорию Западной Германии. К сожалению — пока безимянных. Но и в них, в частности в информационном сообщении ЦРУ от 22 января 1954 года, проскальзывает вывод:

«Нет сомнений в том, что интерес советской интеллигенции к ракетам гораздо выше и гораздо более интимен, чем в Германии. Мы можем говорить о реальной и общей любви к проблеме, так, как это свойственно в Германии только очень небольшому кругу лиц. … Если бы общий уровень техники был достаточно высок, нет сомнений, что Советы были бы первыми, кто бы использовал ракеты дальнего действия.» [18]

Отмечу, что сказано это было в конце 1953 года! Так на самом деле в последующем и произошло…

Читать книгу полностью здесь http://rvsn.ruzhany.info/0_2018/gorodomlja_01_00.html – в сборнике кратко рассматривается история работ в Городомле и роль немцев в этом процессе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5123809.html

Метки: 50-е, Германия, история, ракеты, ссср, технологии, что почитать

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ракеты эпохи Возрождения
...ревущими «Катюшами», поливающими огнём немецкие позиции. Далее общественное сознание ... этих крепостей сыграли наиглавнейшую роль. Найденные исторические материалы восстанавливают...году он организовал специальный корпус ракетчиков – 1200 стрелков. И вооружены...
Кто испытывал оружие Н.Теслы 11 сентября 2001 года?
...всего производит сам Хатчисон, и роль кинооператора ему не особенно удаётся... году. Герман Минковский (Hermann Minkowski) немецкий математик; преподаватель В. Ритца и... правительственных программах. Поначалу Белл был «ракетчиком» в NASA, затем консультантом по...
109068
... 30.», что означает «Превратить роль гостя в роль хозяина», или, скажем, «..., направлена исключительно против российских целей. Немецкий текст испещрён такой английской терминологией... прочей интересной разве что для ракетчиков фигнёй. Уверена, что ничего даже...
ПРОЦЕССЫ, которые нам нужно ЗНАТЬ
... 30.», что означает «Превратить роль гостя в роль хозяина», или, скажем, «..., направлена исключительно против российских целей. Немецкий текст испещрён такой английской терминологией... прочей интересной разве что для ракетчиков фигнёй. Уверена, что ничего даже...
Глава военной контрразведки: «Смерш» работал даже на Аляске
...в решающий момент сделать высшее немецкое руководство жертвой роковой дезинформации». ...ракет, а также 196 немецких специалистов-ракетчиков с семьями В дальнейшем Греттруп...в рамках операции «Анадырь». Какова роль военных контрразведчиков в ее проведении...
Клеветники Победы
... недоброжелатели ставят вопрос о роли России в событиях Великой ...конечно, были еще артиллеристы, танкисты, ракетчики, летчики и, к сожалению, соответствующие...администраций этих государств сотрудничали с немецкой оккупационной администрацией (вспомним хотя ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)