Почему полигоны, а не мусороперерабатывающие заводы?

Экологические протесты в России активно разрастаются, охватывая все большие территории. Расширяется список тем: защита лесов от вырубки, защита водоемов, защита парков, заповедников… Но наиболее горячей темой остается противостояние народа и власти по поводу размножения мусорных полигонов – прежде всего, в европейской части России.

Особенно остро конфликт протекает в Архангельской области, вокруг стройки на станции Шиес. Он уже давно перестал быть локальным, за развитием событий следит вся страна.

Твердая позиция россиян понятна: свалка губит природу. Под помойку масштабно вырубается лес, отходы гниения гарантированно отравляют почву, воздух, грунтовые воды, близлежащие реки.

А вот настойчивость властей порождает серьезные подозрения в мотивах.

Если где-то "Ж-ж-ж" , значит, рядом пчёлы !

Москва стремится все окружающие ее области превратить в полигоны для свалки производимого ею мусора.

Вопрос: с чего это москвичи вдруг стали оставлять так много отходов своей жизнедеятельности? Куда все это девалось ранее?

Второй вопрос: почему не используются современные технологии, не строятся заводы по переработке мусора? Почему в приоритете остается мусорный полигон, бесцеремонное сваливание отходов в общую кучу?

Нам отвечают, что это очень дорого.

В то же время огромные средства затрачиваются на другие цели. Огромные суммы изымаются у коррупционеров (неужто изъятых у тех же Черкалина и Захарченко средств не хватило бы на постройку пары мусороперерабатывающих заводов?!).

По информации СМИ, Москва передала в Архангельскую область безвозмездно 2 млрд рублей. Народ уверен, что это «подмазка», чтобы областное руководство не препятствовало размещению мусора.

В ответ на обращения граждан президент обещал вмешаться в решение вопроса о стройке в Шиесе. Похоже, вмешался: Верховный суд аннулировал решение областного суда, запретив проводить референдум о строительстве полигона и размещения московского мусора на Русском Севере. Те, кто заинтересован в стройке, получили картбланш.

Почему же власть так настойчива? Почему, несмотря на активный протест, не готова уступить? Ведь пошли на компромисс и навстречу людям в «деле Голунова», в вопросе строительства храма в Екатеринбурге. А с мусором – никакого движения навстречу.

Почему ?

Похоже, верный ответ прозвучал в одном из комментариев к статье про Шиес, опубликованной на канале «Другие миры» еще 9 июня:

Объемы переработки на предприятиях можно контролировать. Захоронения на полигоне – нет. Кто мешает, кроме московского дерьма, еще и европейское «складировать»? То, что в переработке слишком дорого и опасно? А деньги с европейцев можно даже в Россию не переводить. Очень удобно.

Пазл сложился .

И вот если взглянуть на ситуацию с такой позиции, все встает на свои места. Сами собой отпадают все вопросы:

почему необходимы именно полигоны, а не заводы по переработке;

почему масштабных свалок нужно так много и именно сейчас;

почему народные протесты не меняют намерений власти.

Да просто потому, что на кону затмевающие все деньжищи, передаваемые «хозяевами» за очищение европейских территорий! Потому, что за свое здоровье и здоровье своих близких «властители» не заботятся – им давно уготовано место в той самой «очищаемой» Европе. Потому, что им плевать на то, что будет с русской природой и русским народом.

Просто потому, что это сверх выгодно. И остальное становится ничтожным.

А вот выводы из этих ответов предстоит делать нам с вами. Потому что нас и наших детей «в европах» не ждут. Нам – жить здесь. И только от нас зависит то, как мы будем жить дальше.