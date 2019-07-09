Почему полигоны, а не мусороперерабатывающие заводы?
Экологические протесты в России активно разрастаются, охватывая все большие территории. Расширяется список тем: защита лесов от вырубки, защита водоемов, защита парков, заповедников… Но наиболее горячей темой остается противостояние народа и власти по поводу размножения мусорных полигонов – прежде всего, в европейской части России.
Особенно остро конфликт протекает в Архангельской области, вокруг стройки на станции Шиес. Он уже давно перестал быть локальным, за развитием событий следит вся страна.
Твердая позиция россиян понятна: свалка губит природу. Под помойку масштабно вырубается лес, отходы гниения гарантированно отравляют почву, воздух, грунтовые воды, близлежащие реки.
А вот настойчивость властей порождает серьезные подозрения в мотивах.
Если где-то "Ж-ж-ж" , значит, рядом пчёлы !
Москва стремится все окружающие ее области превратить в полигоны для свалки производимого ею мусора.
Вопрос: с чего это москвичи вдруг стали оставлять так много отходов своей жизнедеятельности? Куда все это девалось ранее?
Второй вопрос: почему не используются современные технологии, не строятся заводы по переработке мусора? Почему в приоритете остается мусорный полигон, бесцеремонное сваливание отходов в общую кучу?
Нам отвечают, что это очень дорого.
В то же время огромные средства затрачиваются на другие цели. Огромные суммы изымаются у коррупционеров (неужто изъятых у тех же Черкалина и Захарченко средств не хватило бы на постройку пары мусороперерабатывающих заводов?!).
По информации СМИ, Москва передала в Архангельскую область безвозмездно 2 млрд рублей. Народ уверен, что это «подмазка», чтобы областное руководство не препятствовало размещению мусора.
В ответ на обращения граждан президент обещал вмешаться в решение вопроса о стройке в Шиесе. Похоже, вмешался: Верховный суд аннулировал решение областного суда, запретив проводить референдум о строительстве полигона и размещения московского мусора на Русском Севере. Те, кто заинтересован в стройке, получили картбланш.
Почему же власть так настойчива? Почему, несмотря на активный протест, не готова уступить? Ведь пошли на компромисс и навстречу людям в «деле Голунова», в вопросе строительства храма в Екатеринбурге. А с мусором – никакого движения навстречу.
Почему ?
Похоже, верный ответ прозвучал в одном из комментариев к статье про Шиес, опубликованной на канале «Другие миры» еще 9 июня:
Объемы переработки на предприятиях можно контролировать. Захоронения на полигоне – нет. Кто мешает, кроме московского дерьма, еще и европейское «складировать»? То, что в переработке слишком дорого и опасно? А деньги с европейцев можно даже в Россию не переводить. Очень удобно.
Пазл сложился .
И вот если взглянуть на ситуацию с такой позиции, все встает на свои места. Сами собой отпадают все вопросы:
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почему необходимы именно полигоны, а не заводы по переработке;
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почему масштабных свалок нужно так много и именно сейчас;
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почему народные протесты не меняют намерений власти.
Да просто потому, что на кону затмевающие все деньжищи, передаваемые «хозяевами» за очищение европейских территорий! Потому, что за свое здоровье и здоровье своих близких «властители» не заботятся – им давно уготовано место в той самой «очищаемой» Европе. Потому, что им плевать на то, что будет с русской природой и русским народом.
Просто потому, что это сверх выгодно. И остальное становится ничтожным.
А вот выводы из этих ответов предстоит делать нам с вами. Потому что нас и наших детей «в европах» не ждут. Нам – жить здесь. И только от нас зависит то, как мы будем жить дальше.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/drugie_miry/pochemu-vlast-tak-staratelno-zasciscaet-musornye-poligony-5d223d7307f8ec00ae8a56df
Еврей приходит в синагогу и жалуется на кошмарную жизнь: жена – стерва, дети – сволочи, теща – вообще слов нет, зарплата – мизерная, жизнь – полное ******, просто удавиться хочется. Раввин, выслушав его предлагает завести козла и поселить в доме. Через какое-то время тот же еврей прибегает в синагогу с такими же стонами, усугубленными еще и тем, что козел воняет и гадит везде. На это раввин сказал: Выгони козла. Через некоторое время встречаются на улице раввин и еврей. Раввин спрашивает: Как жизнь? Еврей: Ах, мудрый ребе! Как выгнал козла, так хорошо стало!