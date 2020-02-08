Одни и те же факты, одни и те же цифры, в общем, источник явно один и тот же , скорее всего, это книга «Бутовский полигон. 1937-1938″. М., Институт экспериментальной социологии, 1997 .

Ну и проработал достаточное количество материала, чтобы увидеть, что все они списаны под копирку: везде повторяется, что «Только по официальным данным в период с августа 1937 г. по октябрь 1938 г. здесь расстреляно 20 765 человек», (хотя по другим данным, кстати, лежащим на сайте, посвященном Бутову же – «по Москве и Московской области было приговорено за период с 1935 по 1953 год к высшей мере наказания 27 508 человек» ), везде говорится, что для захоронения такого количества людей бульдозером (кое-где – экскватором, а в одном месте описывается даже некий гибрид «бульдозер-экскаватор», приводится даже его название – «Комсомолец» (что уже явная выдумка – моделей таких не было, а имена собственные экскаваторам уж точно не давали,) выкапывались специальные рвы, везде сообщается, что «в день расстреливали по 200, 300, 500 человек. Рвы заполнялись постепенно. Очередная партия присыпалась тонким слоем земли, а на следующий день всё повторялось», а сами засыпанные рвы хорошо видны на фотографиях аэрофотосъемки.

Я раньше о полигоне тоже ничего не слышал, а исторический этот период меня всегда интересовал, поэтому, услышав краем уха, решил подробнее полазать в сети, посмотреть.

Хотя кое-кто (в целом, не сомневаясь ни в цифрах ни фактах), все-же замечает несообразности и пытается посчитать (чистая математика):



«Приведение приговоров в исполнение в Бутове осуществляла одна из так называемых расстрельных команд. По словам и.о. коменданта, в нее входило 3-4 человека, а в дни особо массовых расстрелов число исполнителей возрастало. Специальный отряд, по словам шофера автобазы НКВД, состоял из 12 человек.



Допустим, что было задействовано максимальное количество исполнителей – 12 человек. Значит, каждому из них удавалось убить 46-47 человек. Приговоренных не «косили» очередями, нет: их каждого по отдельности расстреливали в затылок.



Сколько времени могла занять эта процедура – вывод из бараков по два, непосредственно выстрел, возврат к бараку за новыми обреченными на смерть?



Возьмем минимальное время 10 минут. Итак, на расстрел 46-47 приговоренных исполнитель тратил 470 минут – это почти 8 часов непрерывных убийств!»

Объясняется это просто – водку пили литрами, поэтому восемь часов подряд так метко и стреляли. Верится, конечно, с трудом – глушить водяру целый рабочий день, да еще при этом все это время ловко управляться и со стрелковым оружием, и с трезвым заключенным, это да. Не говоря уже об алкогольной интоксикации и белой горячке – видимо, только ежовские НКВДшники могли бесперебойно функционировать в таком режиме целый год.

Вообще, сомневаются в цифрах многие, но сами себя потом и поправляют: «В Бутово расстрельщиков работало четверо. Но вот, скажем, 28 февраля 1938 года на полигоне расстреляли 562 человека. Трудно представить, чтобы каждый так вот, «в затылок», убил больше 140 человек», ведь кто желает поверить – поверит: «Значит, либо подмога была, либо автоматы».

Я не спец, могу ошибиться, но насколько знаю, автоматы как таковые на вооружении Красной Армии появились только года с 1941, пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) – в 1941-1942 году, а до того НКВД могло использовать разве что автоматическую винтовку Федорова, но, опять таки, насколько мне известно, с СССР она не производилась, на вооружении в НКВД стояли только «пистолеты (маузеры)», а «Оперативный состав НКВД, оперативный и командный состав милиции должны были иметь на вооружении трехлинейную винтовку, пистолет и 2 ручные гранаты.



Рядовой состав вооружался трехлинейной винтовкой и 2 ручными гранатами.»

И, конечно, аппетиты растут: «20-тысячный список считается неполным, говорят, что здесь были расстреляны сотни тысяч, рассказывает директор Мемориального научно-просветительского центра «Бутово» Игорь Гарькавый» – и в некоторых публикациях уже смело говорят, что на Бутово лежат сотни тысяч расстрелянных.

Ну, Гарькавого можно понять, сейчас Бутово – это его работа, он деньгу из бюджета на это дело вполне умело жмет:

«Для начала пришлось остановить строительство здесь, в Дрожжино, микрорайона из нескольких многоэтажных домов… было принято решение о сохранении этого места как исторического памятника…готов проект благоустройства и озеленения памятника «Бутовский полигон»… надо будет решать вопрос о финансировании работ по благоустройству.



Этот вопрос поставлен перед объединенной коллегией Правительства Москвы и Московской области. Если говорить о том, что мы сейчас уже реально могли бы делать при наличии средств, то можно было бы всерьез приступить к благоустройству территории… Требуются деньги на ремонт, а фактически восстановление, сохранившегося флигеля усадьбы.



Мы предполагали именно в этом здании организовать музей. Необходимы средства и для нашей архивной работы, текущей работы, потому что нужны и расходные материалы, и техника, и хоть какие-то зарплаты людям…



Чем глубже мы прорабатываем этот проект, тем больше пока возникает проблем. Причем в основном чисто бытовых. Необходимо решить вопрос о коммуникациях: в первую очередь электричества. Надо вести газ, все надо менять.»

В общем, хотя «О Бутове, как о месте массовых расстрелов и захоронений, не было сказано ни слова ни во время «бериевской реабилитации», ни в «хрущёвскую оттепель», а также нигде не было «ни одного документа, ни одного приказа, хотя бы косвенно подтверждающего существование спецобъекта Бутово», но какой-то информационный вброс все-таки произошел, и вот с него методом испорченного телефона информация и распространяется.



Вопрос – сорри за рифму – откуда вброс? И зачем? Мало, что ли, и так было наколбашено в тридцатые? Зачем и кому стало необходимо усугубить?

Итак, «В Центральном архиве ФСБ существует фонд № 7, содержащий акты о приведении приговоров в исполнение, в который никто до 1991 года не заглядывал. Именно там Группой Мозохина были найдены документы, указывающие на то, что в 1921-1928 гг. захоронения жертв репрессий производились в самом центре Москвы на территории Яузской больницы, с 1926 по 1936 гг. – на Ваганьковском кладбище, а с 1935 по 1953 гг. – частично захоронения, частично кремация расстрелянных осуществлялась в московском крематории на Донском кладбище.



В этих документах имелись четкие указания комендантам кладбищ (которые в числе многих других коммунальных служб, входили тогда в систему НКВД).



Картина была такова: по каждому факту захоронения или кремации шла докладная записка, в которой просили принять столько-то трупов (примерно 10-20 в день) с перечислением фамилий».

Так, понятно. Учет и контроль. Однако объемы не те. Мало кровожадности. И тут «В 1991 году стараниями общественной группы под руководством М. Миндлина были обнаружены расстрельные списки осуждённых к казни с отметками о приведении приговоров в исполнение».



Или так: В конце 1991 года в архиве Московского управления МБ были обнаружены неизвестные ранее, не стоявшие на учете 18 томов дел с предписаниями и актами о приведении в исполнение приговоров о расстрелах 20675 человек в период с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года.

В другом месте: «И только в конце 1991 года в архиве Московского управления КГБ были обнаружены неизвестные ранее и нигде не зарегистрированные материалы. Точнее — 18 томов дел с предписаниями и актами об исполнении приговоров о расстрелах 20 675 человек с августа 1937 по октябрь 1938 года…



Один из «ветеранов» НКВД, фамилию которого могущественное ведомство открывать не захотело, удостоверил их подписи и подтвердил наличие «спецобъектов» в Бутово и в «Коммунарке»».

«В рассекречивании Бутовского полигона не обошлось без журналиста: им оказался А.А. Мильчаков, сын репрессированного первого секретаря ЦК ВЛКСМ А.И. Мильчакова», который «нащупал» полигон, «исходя из простой логики» – типа, расстреливали миллионами, а на территории Донского всех не уложишь, где-то надо было хоронить расстрелянных.

А тут и дача Ягоды в Бутово, а также дом отдыха НКВД, а также стрелковый полигон НКВД – вот оно, все срастается.

Ну, Мильчаков и сделал телерепортаж (когда – неясно, но полагаю, тоже году в 1991, кто помнит тогдашнюю волну, все поймет – дорога ложка к обеду).

Документов, как я понял (18 томов), кроме группы исследователей никто не видел, хотя списки расстрелянных выложены в сети, или тут (не сканы, правда, а в формате Word).

Вот и все документы. В формате Word. И больше всего ссылок (кто не поленится погуглить самостоятельно, убедится сам) – на слова неназванных «местных жителей» и на то,что группе рассказал некий «Сотрудник Центра общественных связей ФСБ, в прошлом зам. начальника Группы реабилитации, полковник ФСБ М. Е. Кириллин» (речи этого полковника вообще кочуют из публикацию в публикацию – любопытно, реальная ли это личность вообще, и если да, то где он сейчас – не в Америке ли или Британии, как его коллеги Суворов и Калугин?).

Журналисты, как водится, живописуют: «Сотни людей…молча бродят по узким тропинкам между тринадцатью засыпанными рвами, заметно выделяющимися на фоне земли. Двадцать тысяч немых черепов под этой землей, двадцать тысяч неприкаянных душ среди этих редких деревьев…»…

А с другой стороны, известно, что «В 1997 г. выполнены частичные археологические исследования: был вскрыт один из погребальных рвов. На площади всего в 12 кв.метров обнаружили захоронения в пять слоев; специалисты насчитали тут останки 149 человек. Большую работу по обнаружению рвов провели летом 2002 г. Специалисты выявили и нанесли на карту 13 погребальных рвов. Но исследования не закончены, не найдены еще ответы на многие вопросы».

Казалось бы, надо же ответить на эти вопросы! Не все же ссылаться на слухи, на слова безымянных «бывших шоферов НКВД», на 18 томов «ранее неучтенных архивов», которые никто кроме «общественной группы под руководством М. Миндлина», как я понял, и не видел, и которые уже изданы шеститомным архивом.

Ведь если, как пишут, и в самом деле в день расстреливали до полутысячи человек, так надо проводить эксгумацию, перезахоронение, в общем, предоставлять миру – доказательства, а убиенным – достойное упокоение.

Ведь – «Тринадцать рвов, доверху заполненных, как грязью, мертвыми людьми».

Хотя никто не собирается этого делать, как я понял, а сразу будут строить музей и мемориальный комплекс, особо не разбираясь, что там происходило.

Может потому, что

«- А были обретены останки конкретных людей?

- Нет. Для этого нужно, видимо, проводить какие-то очень сложные исследования. Судя по тому раскопу, который делался в 1997 году, там нет цельных останков, скажем, скелета человека. Там все перемешано… Заваливали рвы чем угодно, мусором.».

Мусором. От 20 до 100 тысяч жертв оказались засыпаны мусором так, что нашли только 149 человек. Объясняется так:«идентифицировать отдельные останки сейчас просто невозможно: казненные лежат столь плотно, что проводившие недавно раскопки археологи на двенадцати квадратных метрах обнаружили останки 149 человек».

Нашли 149 на 12 метрах, потом, как я понимаю, умножили эту цифру на примерную площадь рвов, вот и сошлась задачка с ответом, который был подсказан группой Миндлина.



Почему то вспоминается случай с обнаружением очередного места массового захоронения (не могу найти ссылку, но история в сети известная, ее многие должны помнить), по поводу которого сразу же было заявлено – вот оно, еще одно свидетельство преступлений НКВД (а там детские останки нашли, женские и т.п.) – в общем, только собрались ставить очередной памятник жертвам, как выяснилось, что это чумное захоронение тринадцатого века.

В Бутово же уже создан Мемориальный центр «Бутово», ведутся работы по «созданию мемориального комплекса на месте бывшей спецзоны НКВД-ФСБ «Бутово», а также пишут, что «Создается База данных «Жертвы массового террора, расстрелянные на Бутовском полигоне НКВД в 1937-1938 гг.



При поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 06-01-12140в) создается уникальное программное обеспечение. Ведется работа по оцифровке документов и фотоматериалов. Готовится публикация этой Базы данных в Интернете», но мне почему-то кажется, что слово «грант» тут ключевое и рассчитывать на появление в сети оцифрованных документов, подтверждающих в Бутово массовые расстрелы в таком объеме, особо рассчитывать не стоит.

Особенно, когда, уже зная про «неожиданно найденные» 18 томов, недокументированные рассказы неизвестных очевидцев и полковника М. Е. Кириллина, читаешь, что ФСБ выделила этот полигон Патриархии чуть ли не добровольно, причем, сперва не хотели, но потом «Неожиданно быстро эти вопросы разрешились», а потом и «на средства Московского правительства в Дрожжино была практически заново построена дорога от Варшавского шоссе. Сюда был пущен автобус, налажено рейсовое сообщение.



Этот рейс был организован именно для того, чтобы люди приезжали на место захоронения», то становится ясно, что дело санкционировано с самого верху, самым ярким свидетельством чего является даже не ФСБ, а то, что Лужков отступился от постройки там жилого микрорайона.

Вот уже и «Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II заложил в Бутове новый каменный храм», ну и «Путин поклонился жертвам «русской Голгофы»».

Что-то кажется, что вся эта жуткая история с полигоном есть очередной антисоветский миф, к тому же призванный покрепче связать СССР и гитлеровскую Германию.



Не зря ведь почти во всех публикациях упоминаются такие узнаваемые детали, как собственно рвы, машины-»душегубки», в которых газом травили заключенных (да-да, нам рассказывают, что НКВД это делало еще до войны, до фашистов), а также такие факты, что перед расстрелом заключенных раздевали догола и потом расхищали вещи – все как в фашистских концлагерях, просто знак равенства ставь, не говоря уже о том, что вся суть под копирку напоминает Катынское расстрельное дело, по поводу которого немало уже сломано копий.

Ведь уже почти официально: «Бутовский полигон – одно из крупнейших в Европе мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий».

И, конечно, «Наша короткая память и отсутствие покаяния за грехи коммунизма, как это было в постфашистской Германии неминуемо ведет Россию к новому 1937 году».

В общем, к делу, я все это к тому, что: у кого нибудь есть информация по полигону – кроме той желтизны, слухов и цифры 20 765, в общем, того, что повсюду в интернете лежит и распространяется под копирку из одного и того же сомнительного источника?



Кто-то уже подвергал информацию научному анализу? Критически пытался ее осмыслить и, может быть, проверить (мой текст, конечно, ни на что подобное не претендует – нет ни времени, ни умений, просто тема заинтересовала). Если есть инфо, поделитесь, плиз.

Нисколько не сомневаюсь, что в тридцатые творился жесткий беспредел, ни малейшим образом не желаю преуменьшить размер этой трагедии, но хотелось бы узнать – не фальсификация ли вся эта история с полигоном.

Хотелось бы уточнить.

Чисто для себя. Пока что.

По здравому размышлению мне все больше кажется, что история с полигоном – геббельсовщина чистейшей воды. Слишком уж все аккуратно складывается в официальной версии и слишком много незакрытых вопросов остается по существу.

Не верю я, что четыре (и даже 12) человек могли развернуть такую бойню, пользуясь одними наганами. Не верю, что на расстрелы заключенных возили в Бутово; это и сейчас-то окраина, а в 1937 году, когда Москва была раз в пять меньше, а дороги раз в пять хуже, никто не стал бы еженощно гонять автозаки в такую даль (одной дороги часа на три в два конца, плюс бензин, плюс амортизация).



Приговоры приводились в исполнение в подвалах и внутренних дворах тюрем, тому есть тонны документальных свидетельств, а трупы вывозили на ближайшие спецкладбища – не исключено, что одним из них и было Бутово, и там действительно захоранивали заключенных в течении тридцати лет, но между массовым захоронением и массовым расстрелом все-таки есть разница, да?

Не верю, что эти так часто упоминаемые рвы были выкопаны специально для расстрелов – Бутово официально являлось стрелковым полигоном, а на каждом оборудованном стрелковом полигоне обязательно наличествуют фортификационно-окопные сети, для натаски солдат в условиях, приближенных к боевым. Байки, что на стрелковых полигонах испытывают какие-то новые виды оружия – это все желтуха, такие испытания хоть и бывают, но в 99 процентах случаев стрелковый полигон служит для учебных стрельб и обкатки солдат.



Отсюда и окопные линии, которые, как я думаю, с наступлением войны и приближением немецких войск к столице были усилены и переоборудованы для боевых действий уже как линии обороны.



После войны их, видимо, частично засыпало с течением времени, а частично они были использованы как мусоросборники (отсюда и мусор во рвах).



Нельзя забывать, что в районе полигона находилась ранее усадьба, а потом – склады НКВД и дом отдыха НКВД, поэтому какая-то часть засыпанных рвов может быть просто следами прокладки коммуникаций – газ, вода, канализация.



В общем, пока не будут предъявлены останки со следами пуль, а также какие-то вменяемые документы по расстрелам на Бутово, историю можно подвергать сомнению.



По массовому захоронению в Катыни, скажем, существуют целые библиотеки, фототеки и даже уже видеотеки, а по Бутово – как я понял, никаких документов, кроме упомянутого сборника «Бутовский полигон. 1937-1938″.

Кстати, по поводу массовых захоронений – кто-нибудь из журналистов хоть попробовал задуматься, что гекатомба такого масштаба (да еще, как пишут, присыпанная «тонким слоем земли») – это гарантированная эпидемия в районе?



Сколько над полигоном должно висеть ворон, сколько псов и диких животных должны приходить разрывать могилы какие полчища крыс должны поселиться на пиршестве, какой запах должен стоять на километры вокруг, и как быстро в глобальной могиле прорастет чума, разносимая грунтовыми водами – и все это рядом со столицей?



И сколько хлорной извести надо высыпать во рвы, чтобы этого избежать – какой уж тут «тонкий слой земли», по вычитанным мной где-то санитарным нормам действий по предупреждению эпидемий при выполнении массовых захоронений (братских могил) во время войны, на килограмм трупного веса должно быть всыпано не менее 100 грамм хлорной извести, а вблизи населенных пунктов – полкило. Посчитаем объемы доставки хлора в Бутово?

И пока нет официальных результатов эксгумации – со следами пулевых отверстий, углеродным анализом останков (чтобы убедиться, что захоронение не тринадцатого, скажем, века, а также не бандитский схрон девяностых для трупов заложников), а также гильзами и т.п. – для проверки вооружения, из которого были сделаны выстрелы, ведь по большому счету, боевые действия там были [Спорное утверждение. – Прим. ss69100.], так что кем являлись 149 обнаруженных человек и кто их убил, еще надо бы установить), – в общем, пока все базируется на таком шатком фундаменте, доверия вся эта история вызывает немного.

Задокументированы, по сути, только приведенные фамилии (а также – как говорят, биографии и сводки из приговоров расстрелянных), и, я думаю, они все настоящие – только вот откуда и из каких документов они взяты, пока что не очень понятно – ведь по Москве и Московской области было приговорено за период с 1935 по 1953 год к высшей мере наказания 27 508 человек, а за весь 1938 год по всей стране – около 700 000, так что фамилий хватит не на один полигон.

А покамест мне кажется наиболее вероятной такая теория: после августовского путча 1991 года, на волне антисоветизма и разрушения всех институтов СССР и его идеологии, «мемориальцам», которых вообще всегда используют втемную, были подкинуты эти «неожиданно найденные 18 томов», а также подтверждения событий, которые сделали неназванные лица, а также профессиональные дезинформаторы.



Инспирировано это было Ельцинской мафией в целях поддержки идеологического обоснования их махрового антисоветизма, который, в свою очередь, был первым шагом к личному обогащению. Однако на том этапе Ельцин справился и без Бутова.

К 1993 году идея в целом была ясна. И вторая волна бутовской истории приходится как раз на время, последующее расстрелу Дворца советов и появлению термина «красно-коричневый», Марк Дейч тогда писал статьи, начинавшиеся словами «как известно, фашизм и коммунизм – это одно и то же» (сейчас он уже выражается скромнее), в общем, информация о том, что палачи НКВД переплюнули палачей СС, пришлась очень кстати.

Ну, а очередной ренессанс Бутовская эпопея получила году к 1995, когда Ельцин избирался на второй срок (кто помнит еще «голосуй сердцем»), и когда СССР рисовался в таких красках и такими геббельсовскими методами, что было даже жутковато.



Почему тогда не произошел глобальный вброс информации, что в ближнем Подмосковье найдены гекатомбы такого размаха, я не знаю – скорее всего, просто не успели подготовить материал, чтобы он воспринимался более целостно.



Ведь даже и сейчас, спустя десять лет работы, как видим, даже беглый взгляд заставляет задать массу вопросов. А может, нашлись другие, более действенные методы, или просто от идеи отказались по другим причинам.

Однако то, что этот проект не раскручивается так, как мог бы, но и не закрывается (а мы понимаем, что Лужков там с удовольствием построил бы жилой микрорайон, вне зависимости от того, сколько людей там похоронено) говорит о том, что его придерживают, как козырь на будущее. На всякий случай.



Тем более, время идет, народ глупеет, манипулировать им становится все проще и еще через пять-десять лет никто вообще не задастся ни малейшим вопросом, был ли мальчик.



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