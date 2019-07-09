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По делу о разбое проходят 15 сотрудников ФСБ

16:46. 9 июля 2019 Просмотров - 69 Один комментарий Опубликовал:


Кол-во сотрудников ФСБ проходящих по делу о разбое достигло 15 человек, из них как минимум 8 спецназовцев "Альфы".

Число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое, возросло до 15. Об этом "Интерфаксу" сообщили информированные источники.
Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом, остальных пока разыскивают, уточнил собеседник агентства.
По его словам, восемь человек, которые находятся в разработке, – бойцы спецподразделений "Альфа".

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" пока не располагает.
Источники "Интерфакса" отметили, что по делу провели более 15 обысков – примерно по числу фигурантов.
"Что касается суммы изъятых у обвиняемых и подозреваемых сотрудников денег, то она исчисляются на данный момент сотнями миллионов рублей", – сказал собеседник.

Ранее, 5 июля военный суд арестовал до августа пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое. Ещё двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К" ведомства (управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы), а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".
Все они подозреваются в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее на прошлой неделе источники агентства раскрыли детали дела. Один из фигурантов раньше работал в так называемом банковском отделе и выявлял "обнальные" площадки. "Перейдя в другой отдел, решил заработать и вместе со своим коллегой стал заниматься вымогательством у тех же самых организаций, которые специализировались на обналичке", – рассказал собеседник агентства.
Затем, по его данным, коллеги из СЭБ привлекли к делу спецназовцев.
О незаконной деятельности стало известно руководству службы, которое дало ход расследованию в отношении сотрудников спецслужбы.

https://www.interfax.ru/russia/668465 – цинк

С одной стороны, конечно хорошо, что все это наконец выявили и начали чистить (можно лишь пожелать успеха в поимке тех, кого еще не поймали), но с другой – такое пятно поставили на имидж структуры. "Альфе" этих разбойников еще долго будут припоминать.
Сюжет же данного ограбления забавным образом копирует сюжет фильма "Тройная граница", с тем различием, что там спецназовцы грабили наркобарона, а тут грабили обнальных барыг.



По сути, боевик категории Б. Теперь и в жизни.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5122261.html

Метки: Альфа, криминал, спецназ, фсб

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