Путин строит Ватикан, польский шпион в центре России, Меркель трясет
Концептуальные итоги недели. Тридцать седьмой выпуск
- Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким погибших на Северном флоте подводников;
- После саммита G20 Президент РФ Владимир Путин посетил в Ватикане Папу Римского Франциска;
- Федеральная служба безопасности арестовала помощника полпреда Уральского федерального округа Александра Воробьева по подозрению в шпионаже в пользу Польши.
Чему обучали в школах СССР? Как понять процессы, происходящие в обществе? Помогут книги:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
Логика. Учебник для средней школы (Учпедгиз, 1954)
Букварь (Учпедгиз, 1955), Редозубов Сергей Поликарпович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-stroit-vatikan-polskiy-shpion-v-tsentre-rossii-merkel-tryaset