Путин строит Ватикан, польский шпион в центре России, Меркель трясет

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Тридцать седьмой выпуск

- Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким погибших на Северном флоте подводников;

- После саммита G20 Президент РФ Владимир Путин посетил в Ватикане Папу Римского Франциска;

- Федеральная служба безопасности арестовала помощника полпреда Уральского федерального округа Александра Воробьева по подозрению в шпионаже в пользу Польши.



Чему обучали в школах СССР? Как понять процессы, происходящие в обществе? Помогут книги:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

Логика. Учебник для средней школы (Учпедгиз, 1954)

Букварь (Учпедгиз, 1955), Редозубов Сергей Поликарпович



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