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Путин строит Ватикан, польский шпион в центре России, Меркель трясет

20:40. 8 июля 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Тридцать седьмой выпуск

- Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким погибших на Северном флоте подводников;
- После саммита G20 Президент РФ Владимир Путин посетил в Ватикане Папу Римского Франциска;
- Федеральная служба безопасности арестовала помощника полпреда Уральского федерального округа Александра Воробьева по подозрению в шпионаже в пользу Польши.

Чему обучали в школах СССР? Как понять процессы, происходящие в обществе? Помогут книги:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

Логика. Учебник для средней школы (Учпедгиз, 1954)

Букварь (Учпедгиз, 1955), Редозубов Сергей Поликарпович

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-stroit-vatikan-polskiy-shpion-v-tsentre-rossii-merkel-tryaset

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