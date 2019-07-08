Криминализация идеи справедливости…

После распада СССР западные страны настойчиво и последовательно добиваются приравнивания коммунистического строя в СССР к нацистским и фашистским режимам . Понятно, зачем им это нужно: это самая обычная империалистическая политика. Перед войной, во время войны пропаганда в любом случае раздувает "зверский образ" противника – такая у неё работа. После победы победители стараются закрепить в сознании у всех этот образ – как моральное, да во многом и юридическое основание своей победы. Империя должна объяснить, зачем воевала, зачем убивала, зачем перекраивала границы.



Не может же она сказать: "вот, эти люди были такие же, как мы, но мы на них напали, чтобы показать, что мы круче". Можно даже сказать, что ныть и стенать о "преступном режиме" – для всякого победителя неизбежно.

Американская Империя хочет и дальше перекраивать границы в Европе. Для этого ей нужно подорвать статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне.



В связи с этим империи не очень важно, каким был общественный строй в России до её поражения и расчленения в 1991 году. Прямо скажем: победители хаяли бы любой строй, даже идентичный их собственному. Потому что у них задача – закрепить за собой место судьи, а за побеждёнными – место на скамье подсудимых. "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"…

Это внешняя сторона западной информационной политики – для империализма "самая-пресамая" обычная. Но СССР – не кайзеровская Германия и не III Рейх.

В стандартную мясорубку "шельмования за поражение" попадает весьма нестандартная идея планетарной справедливости и всечеловеческого счастья.

Не какие-то отдельные перегибы, преступления внутри – а идея как таковая. Вся она объявляется преступной – что приводит…

…Приводит к криминализации идеи справедливости! Они хотят, чтобы сам лозунг справедливости воспринимался бы как свастика или "хайль Гитлер". То есть разговоры о справедливости, требования её и дискуссии о ней – не только морально осуждались бы, но и юридически преследовались.

Такой подход – хоть и вытек из банальнейшей империалистической политики стандартного шельмования поверженной державы – отнюдь не банален.



Если криминализировать идею справедливости, превратив сами разговоры о ней в преступление – то открываются ворота самому чёрному и чудовищному безумию.

Осуждение нацизма было осуждением мечты об истреблении наций. Осуждение коммунизма стало бы осуждением мечты о счастье наций.

Получается, что мечту о светлом будущем всего человечества уравняют с Бухенвальдом! А всякая социальная несправедливость получит карт-бланш и индульгенцию заранее на любые социальные зверства: безграничное обогащение одних и бесконечное обнищание других превратятся в темы-табу, запрещённые законом наравне с нацистской пропагандой.

Очередной шаг в этом направлении совершён недавно: резолюцию России с призывом не допускать героизацию членов Waffen-SS отклонил Комитет по демократии, правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ 7 июля.



Резолюция «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью» была внесена российскими представителями со ссылкой на решения Нюрнбергского трибунала в части признания преступными любых подразделений СС.

Странам-участникам ОБСЕ предлагалось решительно осудить «сохранение и распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых или национальных предрассудках».



И заявить, что «эти явления не могут быть оправданы ни в каких случаях и ни при каких обстоятельствах», «активно противодействовать актам героизации в любой форме нацистского движения, включая бывших членов организации Waffen-SS, а также участившимся попыткам и случаям осквернения или разрушения памятников» воинам, победившим нацизм.

Однако Комитет большинством голосов отклонил резолюцию, считая нужным и дальше героизировать эсэсовцев. Против нее проголосовали 25 стран, в том числе Украина, Литва и Великобритания.

Свое неприятие подобных резолюций высказали США. Критиков документа не устроило отсутствие в нем осуждения коммунизма. Украина же заявила, что именно Россия и поддерживает правые силы в мире.

Поддержали резолюцию всего 11 стран, еще 13 воздержались.



В. Евлогин

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