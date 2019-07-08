Cколько стоит кандидат наук // Письма
Пишет Александр из Москвы: «В 2009-м году я с отличием окончил психологический факультет одного из московских вузов, сразу же поступил в аспирантуру, устроился на работу в университет и с головой окунулся в научную работу. Я столкнулся с тем, что преподаватели, мягко говоря, мало что понимают в том, что я исследовал…»
Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/kandidat.html
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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
Насчёт “банки с пауками” согласен. Сам с этим столкнулся. Я бы даже сказал “гадючник”. Что ни кафедра то свой клубок со змеями.