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Cколько стоит кандидат наук // Письма

18:40. 8 июля 2019 Просмотров - 180 Один комментарий Опубликовал:

Пишет Александр из Москвы: «В 2009-м году я с отличием окончил психологический факультет одного из московских вузов, сразу же поступил в аспирантуру, устроился на работу в университет и с головой окунулся в научную работу. Я столкнулся с тем, что преподаватели, мягко говоря, мало что понимают в том, что я исследовал…»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/kandidat.html

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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3st_3PehHBQ

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2072 1853
    VorchunVV 8 июля 2019 в 20:03

    Насчёт “банки с пауками” согласен. Сам с этим столкнулся. Я бы даже сказал “гадючник”. Что ни кафедра то свой клубок со змеями.

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