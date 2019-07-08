Cколько стоит кандидат наук // Письма

Пишет Александр из Москвы: «В 2009-м году я с отличием окончил психологический факультет одного из московских вузов, сразу же поступил в аспирантуру, устроился на работу в университет и с головой окунулся в научную работу. Я столкнулся с тем, что преподаватели, мягко говоря, мало что понимают в том, что я исследовал…»



Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/kandidat.html



Пишите нам. Не молчите.

Почта проекта: admin@lastcall.su



“Последний звонок” (3 серия): https://youtu.be/HqrwnfnLGHM









_______________________________________________



Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:

https://agitblog.ru/agitdonate.html

_______________________________________________







1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM



Сайт «Последнего звонка» http://lastcall.su

«Последний звонок» в Facebook: https://www.facebook.com/lastcall.su

«Последний звонок» в Twitter: https://twitter.com/lastcallkino

«Последний звонок» ВКонтакте: https://vk.com/lastcallfilm

«Последний звонок» в Одноклассниках: https://ok.ru/lastcall



#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3st_3PehHBQ