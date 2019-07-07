Разведение костра

Вот с нее и начнем. Запомните, лежащих на земле сухих веток, практически, не бывает . Но молодые ели и сосны приготовили для вас у основания стволов сухие тонкие веточки.

Семья, заводя ребенка, загодя думает о необходимых ресурсах. В нашем случае – это запас дров, как минимум, до утра. И – самое главное – "растопка".

Самое первое – привести себя в состояние способности думать и работать. Т. е. обогреться самому, в первую очередь – руки и голову. Обогрелись? Повеселели? Теперь подумаем о нашем будущем подопечном.

Ожидать появления устойчивого огня через 5-6 минут, как это бывает в летнюю жару, не стоит. В сложных условиях даже профессионалы тратят на это не менее часа-полутора!

Проникнувшись этим чувством, вы, даже впервые в жизни приступив к разведению огня, даже под дождем, из сырых дров, тем не менее все сделаете правильно. По крайней мере, не допустите грубейших ошибок. И костер у вас обязательно получится.

Прочувствуйте самую важную мысль: Костер считается полноправным членом группы (вы и костёр – уже группа), а еще лучше относится к костру как новорожденному!

Учтите – разучить в кратчайшие сроки все способы, приемы и методики разведения и поддержания огня в сложных условиях практически невозможно .



Иногда и они оказываются влажными. Более того – оледеневшими. Но – основная влага в коре. Достаточно ее снять. Если даже ножа нет, действуйте зубами. Необходимо 10-15 палочек со спичку (или чуть более) величиной. И еще около десятка – в 1-2 спички.

Если таковых сосновых или еловых веточек у основания стволов не нашлось, ищите ветки толщиной 2-3 см с сухой сердцевиной. Разломленные "со щепой вдоль волокон" они будут искомым материалом. Но если вы нашли в лесу несколько камней (что зимой, конечно, проблематично), то вы всесильны. Разбейте камнями ветки – и растопкой вы обеспечены.

Но… достаточно сухая ли эта растопка? Вот подсушить бы! Но есть ли время? И главное – где?

Время есть. Вы 15-20 минут (а ночью – больше) будете заняты поиском и сбором запаса дров.

И есть где! Через какую часть тела уходит до 70% количества тепла? Через голову! Вот и используйте свою даровую "печку"! В добавок это еще и самое сухое(!) место на теле человека.

Полтора-два десятка палочек – растопку – по одной втыкаем в волосы. Сюда же – отсыревшие спички по одной. Надеваем шапку – и вперед.

Далее – запас дров. Даже самый срочный костер должен в итоге гореть без присмотра 5-8 минут, не менее, пока Вы не принесете новую порцию дров. Иначе придется начинать все с начала. Критерий устойчивости следующий – надежное горение палочки толщиной в человеческий палец.

Таковых дров и необходимо заготовить обязательно. Причем 5-6 видов – от имеющейся уже в голове в волосах растопки – до самых толстых, с палец. Количество каждых – не менее охапки, охватываемой двумя ладонями.

Сухие дрова можно добыть, обломав нижние сучья. Внимание! Падение тяжелого сучка на голову – опасность большая!

Теперь перейдем к еще одному из главных моментов – подготовке основания для костра. Неоднократно отмечено – костер, разложенный на сырой мерзлой земле (а тем более – на снегу), едва разгоревшись, неожиданно гаснет(?!). Почему?

Вернемся к нашему основному принципу. Вы никогда не положите новорожденного на холодную землю. Именно поэтому под заготовку для костра вы обязательно сделаете подстилку – помостик из плотно сложенных поленьев. Иначе испаряющийся снизу холодный влажный воздух просто-напросто загасит в самом начале ваш, еще слабый костер.

Эти действия, автор подчеркивает, вы совершите автоматически, не задумываясь, если у вас есть хотя бы самый элементарный родительский инстинкт!

Более того, если есть ветер, то помостик легко превратить в "колыбельку". Как помостик, так и "колыбелька" изготавливаются из сухого мелкого подлеска, который есть в изобилии в сосновых и еловых лесах. Их легко свалить усилиями одного человека (толщина 5-10 см).

"Колыбельку" можно и усовершенствовать – снять сырую кору. А еще, – если есть камни, – "размозжить" камнями верхний слой древесины – сделать "колыбельку" сухой, "мягкой и пушистой".

Теперь о форме костра. Для только что рождающегося оптимальной является "шатер".

Но сложить шатер из тонких веточек, да еще замерзшими негнущимися пальцами – достаточно сложная задача. И здесь то и проявляется еще одно свойство "колыбельки": две длинных тонких палочки, положенные на края, – и на их перекрестье "шатер" складывается элементарно.

Начинаем работу, – склоняемся над костром. Обычно это делают, сидя "на корточках". И это влечет за собой ряд ошибок:

* защиты от дождя, снега и ветра практически нет;

* поза ваша неустойчивая, – покачнувшись, вы можете неосторожным движением развалить тщательно сложенный костер, и все придется начинать сначала. Потеря времени на грани замерзания может стоить жизни вам и вашему товарищу;

* сидя "на корточках", вы уже через несколько минут почувствуете, что ноги начинают "затекать" и, как следствие – быстро замерзать(!).

Какой же выход? Вспомним: когда мать, будучи в лесу, перепеленывает ребенка прямо на земле, она никогда не сидит на корточках. Она всегда стоит на коленях! Встаньте и вы перед костром на колени, спиной к ветру.

Далее к вам сразу на уровне ощущений начинает само приходить знание, на освоение которого можно было бы потратить много не только часов, но и дней. Лекций и практических занятий.



Здесь же вы начинаете догадываться сами:

* встав на колени вплотную к костру, вы можете наклоненной головой закрывать его сверху от дождя и снега;

* застегнутая куртка (а тем более полушубок) будут вам мешать работать. Расстегнув верхнюю одежду, вы обеспечиваете ее полами боковую защиту от ветра. На этот момент можно даже вынуть руки из рукавов;

* свисающий с шеи шарф начинает вам мешать работать.

Как этот шарф применить? Засунуть в карман?

Но заслонив собой будущий костер от ветра, и не ощущая этот ветер лицом(!), можно забыть о нижнем холодном потоке. Да, между широко (для устойчивости) расставленными ногами идет со спины мощный поток холодного воздуха, вами не замечаемого.

Что с ним делать? Остановить свернутым шарфом, зажатым между коленей!

Далее ваши чувства ощущения окружающего мира, а значит и способности к придумыванию еще более обостряются. Встав коленями на холодную мокрую землю, а тем более на снег, вы быстро почувствуете дискомфорт! Выход? Сделать подстилку – помостик из нескольких толстых веток!

Однако колени достаточно нежная часть тела. Стоять ими на грубых сучьях – неудобно. Надо что-то подстелить! Что? Рукавицы! Именно в этот момент они становятся "ненужными", т. к. пора приступать непосредственно к складыванию костра.

Именно в этот момент можно допустить поистине трагическую ошибку – в спешке положить рукавицы на сугроб рядом с собой. Через 3-4 минуты, раскрытые, они внутри станут холодными! А как потом отогреть руки?

Более того, вы в спешке (а тем более в сумерках, в темноте), можете, шагнув в сторону, за порцией дров, наступить на рукавицы, втоптать их в снег и до утра – потерять! А это уже предпосылка, либо прямая причина возможной трагедии.

Подложенные же под колени рукавицы всегда теплые и всегда находятся на известном месте. Тем более это ценно при работе в темноте, нередко, на ощупь.

Итак, вы устроились поудобнее на коленях перед будущим костром, заслонили будущего "новорожденного" от ветра и… можно приступать.

Снимаем шапку, тщательно выбираем из своих волос просохшие лучинки – растопку и из них в нашей "колыбельке", на пересечении основных палочек выкладываем шатер. Оставляем сбоку небольшое отверстие, в которое затем будем просовывать горящую спичку.

Далее ключевой момент: зажигание! Много ходит легенд об особом шике разведения костра "с одной спички". Поверьте автору – все эти истории – из опыта летних дневных пикников с сухими дровами. На ветру, на морозе, с негнущимися мокрыми пальцами эта попытка может оказаться причиной трагедии.

На ветру спичка быстро гаснет. Поэтому оптимальнее пользоваться "факелом-запалом" из трёх спичек, сложенных "наискось". Головки последовательно загораются, и даже на ветру Вы успеваете ввести "факел" под "шатер".

И, как только огонек побежал по растопке, начинайте тонкими палочками наращивать ваш шатер. Особенно надо следить, чтобы не было широких отверстий сбоку, из которых вырывается огонь. Отверстие, – это во-первых, – отсутствие "крыши" от дождя, снега и ветра, во-вторых, – отсутствие отражения излучаемого, такого ценного, тепла обратно в "сердце" костра.

С этого момента можно даже разговаривать с костром. Как "про себя—, так и вслух, если вы одни в лесу. Впрочем и ваши товарищи, я думаю, вас несомненно поймут.

Тем более проникнувшись этим самым родительским чувством, они не совершат еще одной ошибки, – не будут приставать к вам с советами в самый напряженный момент. Тем более не будут жестко критиковать вас за временные, неизбежные ошибки.

Запомните: никогда не следует разводить костер вдвоем(!). Тем более втроем (!). И уж ни при каких обстоятельствах, – перед "зрителями"(!).

Ни на минуту не забывайте, – когда наш "новорожденный" костер подрастет, осмелеет и, в свою очередь станет кормить вас, то все ваше душевное тепло он вернет вам же многократно! Не бойтесь потратиться сейчас!

И когда шатровый костер "войдет в силу", и ваша малочисленная группа увеличится на целого самостоятельного участника, можно ему доверить также самостоятельную работу, – превратиться , в зависимости от обстоятельств, в необходимый костер известного вида: "колодец", "нодью", "звезду" и т. д…

Завершая тему "рождения костра", сообщим еще некоторые тонкости:

* Вы никогда не станете общаться с ребенком в неухоженном месте. По аналогии – вы не станете разводить костер среди пожароопасных завалов сухого хвороста.

* Ребенка, еще слабого, вы ни на минуту не оставите без присмотра. Точно также ваш костер никогда не перекинется в лес незаметно для вас.

* Попробуйте после нескольких рюмок спиртного пообщаться с ребенком (а еще лучше вспомните, как с вами в детстве разговаривали пьяные)- и вы поймете, каково костру в окружении нетрезвой компании.

* И наконец, вы никогда, ни при каких обстоятельствах не оставите своего товарища, а тем более ребенка в лесу одного!

И именно поэтому вы никогда не оставите в лесу непотушенный костер! Ни зимой, ни летом, ни в какую погоду! Даже если вам будет что-то угрожать!

Итак, костер надо потушить. Так что же, убить его? Ни в коем случае! Не применяйте грубых способов тушения костра!

Его надо "уложить спать"! Под "одеялко" из земли, снега, водички. В крайнем случае – разложив головни "порознь", чтобы они быстро потухли. Костер, "убаюканный", уснет! А на следующей стоянке вам лично уже достаточно будет его "разбудить". В своей душе…!

Ни в коем случае не принимайте наши советы как единственно верное руководство к действию. То, что вы прочли здесь – придумано автором и его подопечными, именно самостоятельно, не имея конкретной информации. И вам желаем в первую очередь именно этого творческого состояния. А все советы – только для желающих получить конкретные рекомендации. Не более того!

Чеурин Г. С.







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