«Московские интеллигенты не желают видеть животный национализм в Грузии»

Нет оснований говорить об ухудшении отношений между Грузией и Россией, поскольку эти отношения и так находились на крайне низкой точке.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил политолог Николай Стариков, отвечая на вопрос, как будут складываться далее отношения между Россией и Грузией.

«Нельзя сказать, что наши отношения России и Грузии испортились, потому что они так и не улучшились. Дипломатических отношений с 2008 года нет. Грузия находится в фарватере Запада. И ничего глобального в эти недели антироссийской истерии не произошло. Там и так стоят натовские базы. Я не ожидаю там чего-то большего, что есть сегодня. Отношения между русскими и грузинами, очевидно, будут лучше, но при другой власти», – полагает Стариков.

Также издание приводит мнение публициста Сергея Мардана, объяснившего, что мешает восстановлению российско-грузинских отношений.

«Дело в грузинском национализме. Нет никакого доброго Мимино. И не было никогда. Его придумал покойный Георгий Данелия. И началось это не вчера. Сознание российского интеллигента уже 30 лет отказывается принимать настоящую Грузию. Московских интеллигентов не смущал животный грузинский национализм начала 90-х, когда некогда интернациональный Тбилиси за пару лет потерял всех своих армян, русских и евреев, которые там жили веками.

Русские интеллигенты изо всех сил торопились забыть, что августовская война началась из-за того, что грузинская армия в ночь на 8 августа 2008 года сначала убила 10 российских миротворцев, а потом двинула танки на Цхинвал. Грузия, как и вся бывшая советская периферия, должна наконец научиться жить за свой счет. Дружба с Россией – бонус. Это деньги, которые нужно ещё заработать. Полной и безоговорочной лояльностью», – подчеркнул Мардан.

Как сообщал «ПолитНавигатор», появилось видео нападения грузинских националистов на автомобиль с российскими туристами.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105400