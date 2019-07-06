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«Московские интеллигенты не желают видеть животный национализм в Грузии»

16:38. 6 июля 2019 Просмотров - 121 2 коммент. Опубликовал:
Источник: ПолитНавигатор

Нет оснований говорить об ухудшении отношений между Грузией и Россией, поскольку эти отношения и так находились на крайне низкой точке.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил политолог Николай Стариков, отвечая на вопрос, как будут складываться далее отношения между Россией и Грузией.

«Нельзя сказать, что наши отношения России и Грузии испортились, потому что они так и не улучшились. Дипломатических отношений с 2008 года нет. Грузия находится в фарватере Запада. И ничего глобального в эти недели антироссийской истерии не произошло. Там и так стоят натовские базы. Я не ожидаю там чего-то большего, что есть сегодня. Отношения между русскими и грузинами, очевидно, будут лучше, но при другой власти», – полагает Стариков.

Также издание приводит мнение публициста Сергея Мардана, объяснившего, что мешает восстановлению российско-грузинских отношений.

«Дело в грузинском национализме. Нет никакого доброго Мимино. И не было никогда. Его придумал покойный Георгий Данелия. И началось это не вчера. Сознание российского интеллигента уже 30 лет отказывается принимать настоящую Грузию. Московских интеллигентов не смущал животный грузинский национализм начала 90-х, когда некогда интернациональный Тбилиси за пару лет потерял всех своих армян, русских и евреев, которые там жили веками.

Русские интеллигенты изо всех сил торопились забыть, что августовская война началась из-за того, что грузинская армия в ночь на 8 августа 2008 года сначала убила 10 российских миротворцев, а потом двинула танки на Цхинвал. Грузия, как и вся бывшая советская периферия, должна наконец научиться жить за свой счет. Дружба с Россией – бонус. Это деньги, которые нужно ещё заработать. Полной и безоговорочной лояльностью», – подчеркнул Мардан.

Как сообщал «ПолитНавигатор», появилось видео нападения грузинских националистов на автомобиль с российскими туристами.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105400

Метки: чит.клуб

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 10319 6085
    Maleos 6 июля 2019 в 18:16

    Когда “лектор” прикидывается дурачком, читая свои “лекции”, он, во-первых, держит своих слушателей за дебилов, а во-вторых, его “лекция” создаёт в головах у слушателей ложное представление о предмете “лекции”. А суть этого предмета предельно проста и прозрачна: руководители Грузии самые банальные сепаратисты (государственные преступники), по которым рыдает виселица, и не висят они на ней только потому, что их крышуют жыдосаксы, а Россия ведёт себя по-идиотски, не отменив судом незаконных решений Горбачёва по роспуску органов власти СССР. Вот и все “отношения” генацвалев (а также прочих прибалтов и хохлов) с Россией, из которых и следует исходить. Всё остальное – фуфло…

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  • 5193 4515
    Валерий 6 июля 2019 в 18:21

    Интересно, а наши туристы в Грузии разве на периферии сознания не ощущают, что их присутствие там это нечто сродни присутствию дойной коровы на ферме? Смотреть на красивые пейзажи и древние руины – разве оно стоит ощущения личной второсортности?
    Сегодня читал новость, как в Болгарии хозяин кафе напал на туристку из России: кричал ей оскорбления, пытался драться, плевал в лицо. Интересно, а эта туристка еще поедет в турпоездку по “демократическим странам”?

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