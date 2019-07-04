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Жак Фреско на шоу Ларри Кинга. Проект Венера. 1974

11:07. 4 июля 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

Жак Фреско на шоу Ларри Кинга, 1974 (полная версия)
 
Это интервью состоялось в 1974 году, еще когда Ларри Кинг вел программу News Weekend в одном из местных телеканалов в Майами. Сегодня организация «Социокибернетика», о которой рассказывает гость программы, известна под именем «Проект Венера» (The Venus Project).
 
Жаку Фреско сегодня — 97 лет, и почти всю свою жизнь он провел, работая над изобретениями в различных масштабах, используя самые передовые технологии. Будучи футурологом, Жак не только теоретик и концептуалист, но больше инженер и конструктор.
 
Проект Венера, названный в честь местечка Венус во Флориде, где проживает Жак, занимается работой над распространением глобального видения о будущем человечества в наш технологичный век. Проект Венера представляет собой кульминацию работы всей его жизни: в основе которой лежит забота о человеке и окружающей среде, по средствам компиляции лучшего из науки и техники во всеобъемлющий план создания принципиально нового качества жизни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zHBuTwfXvqc

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