Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

ЖАК ФРЕСКО: “Коммунизм”, ИИ и роботы / Проектирование будущего // СМЫСЛ.doc

0 0

Сегодня хочу поговорить о необычной книжице, утверждающей, что будущее, где есть "счастье всем даром" - возможно и даже научно обосновано.
В общем, предлагаю полистать «Проектирование будущего» от небезызвестного Жака Фреско.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Жак Фреско - инженер, промышленный дизайнер и футуролог, разработавший проект "Венера" - модель нового общества, основанного на принципах экологичности, изобилия ресурсов и преодоления товарности.

2. Фреско критикует капиталистическую систему, основанную на извлечении прибыли, и предлагает перейти к ресурсо-ориентированной экономике, где ресурсы используются напрямую, без денег и долговых отношений.

3. В ресурсо-ориентированной экономике все ресурсы планеты являются общим достоянием, производство нацелено на удовлетворение потребностей людей, а не извлечение прибыли.

4. Фреско предлагает строительство новых городов, спроектированных с учетом передовых технологий и экологических принципов, с применением автоматизации и возобновляемых источников энергии.

5. В обществе изобилия, по Фреско, законодательная система утратит актуальность, так как исчезнут причины преступлений - бедность, невежество, стресс и т.д.

6. Фреско критикует современное общество за ориентацию на частные интересы элит, эксплуатацию ресурсов и людей. Он призывает к научному и рациональному планированию на благо всего человечества.

Вывод: Лекция представляет радикальную концепцию переустройства общества на основе преодоления товарно-денежных отношений, создания изобилия ресурсов и внедрения передовых технологий. Фреско критикует капитализм и предлагает научный подход к глобальному планированию экономики и городов будущего для обеспечения достойной жизни каждого человека.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eRcltxGIcEM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мир Будущего Жака Фреско
Даже хуже, чем Жак Фреско. Казнь вредной секты Ошо и его последователей
Жак Фреско на шоу Ларри Кинга. Проект Венера. 1974
Как сохранить здоровье? - Жак Фреско

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru