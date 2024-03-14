Сегодня хочу поговорить о необычной книжице, утверждающей, что будущее, где есть "счастье всем даром" - возможно и даже научно обосновано.

В общем, предлагаю полистать «Проектирование будущего» от небезызвестного Жака Фреско.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Жак Фреско - инженер, промышленный дизайнер и футуролог, разработавший проект "Венера" - модель нового общества, основанного на принципах экологичности, изобилия ресурсов и преодоления товарности.

2. Фреско критикует капиталистическую систему, основанную на извлечении прибыли, и предлагает перейти к ресурсо-ориентированной экономике, где ресурсы используются напрямую, без денег и долговых отношений.

3. В ресурсо-ориентированной экономике все ресурсы планеты являются общим достоянием, производство нацелено на удовлетворение потребностей людей, а не извлечение прибыли.

4. Фреско предлагает строительство новых городов, спроектированных с учетом передовых технологий и экологических принципов, с применением автоматизации и возобновляемых источников энергии.

5. В обществе изобилия, по Фреско, законодательная система утратит актуальность, так как исчезнут причины преступлений - бедность, невежество, стресс и т.д.

6. Фреско критикует современное общество за ориентацию на частные интересы элит, эксплуатацию ресурсов и людей. Он призывает к научному и рациональному планированию на благо всего человечества.

Вывод: Лекция представляет радикальную концепцию переустройства общества на основе преодоления товарно-денежных отношений, создания изобилия ресурсов и внедрения передовых технологий. Фреско критикует капитализм и предлагает научный подход к глобальному планированию экономики и городов будущего для обеспечения достойной жизни каждого человека.