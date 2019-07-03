США копируют Россию, а Трамп — Путина

Американский истеблишмент регулярно обвиняет Россию в агрессии и показухе. Мол, Москва ничего не может представить достойного, но регулярно пытается о себе заявить.

Например, на Западе критиковали Москву за то, что во время празднования Дня Победы на Красную площадь вышло огромное число техники. Некоторые издания писали о том, что российские власти занимаются бряцанием оружием.

И что мы видим сегодня? Американский президент Дональд Трамп полностью копирует Россию.

По сообщениям CNN и New York Times, глава Белого дома решил вывести на улицы Вашингтона передовую военную технику США. Танки и истребители должны появиться во время празднования Дня независимости 4 июля.

«Будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже… будут выставлены танки», — сказал Трамп.

Помимо этого, американский президент обратил внимание, что тяжелая техника будет поставлена в определенных местах, так как она может навредить дорожному покрытию.

«У нас есть новейшие танки „Шерман“ и новейшие танки „Абрамс“», — заявил лидер США.

Представители прессы предположили, что танки могут появиться на Национальной Аллее, которая находится между Конгрессом и мемориалом Аврааму Линкольну. Там уверены, что Дональд Трамп обратится со ступеней мемориала к американцам.

Своим поведением Трамп полностью копирует Владимира Путина.

Он дублирует решения российского президента и собирается провести в США парад аналогичный тому, что традиционно проводится в России. Тем самым американская сторона вновь проявила жуткое лицемерие.

Но, как бы ни печально это звучало, Вашингтон следует политике двойных стандартов испокон веков. Американская элита, частью которой является Дональд Трамп, регулярно обвиняет конкурентов и партнеров в чем-либо, но не признает своей неправоты.

Читайте также: Россия готовится блокировать Одессу и Николаев, — Снегирёв (ВИДЕО)

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»