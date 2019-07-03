СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: Агенты влияния в руководстве СССР

"Холодильник" на службе "хозяев денег". Перелом в 1973-74 "Нефтяная халява-1". "Нефтяной прикорм" перед забоем. "Русское фуагра". Ваши счета? в наших банках? Прощаем! Валютные игры и клиринговые рубли. Крючков, Андропов, Арбатов агентура в ЦК КПСС. Ротшильд, Юкос, Ходорковский, во что инвестировали. Роль КГБ, 5 главк оказался 5-й колонной. За что исключили из КПСС и уволили из разведки Юрия Катасонова? Когда посеяли предателей СССР? Валентин Катасонов о том как сокрушали СССР.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Xtv4gXoMHvc