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СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: Агенты влияния в руководстве СССР

10:28. 3 июля 2019 Просмотров - 194 Нет комментариев Опубликовал:

"Холодильник" на службе "хозяев денег". Перелом в 1973-74 "Нефтяная халява-1". "Нефтяной прикорм" перед забоем. "Русское фуагра". Ваши счета? в наших банках? Прощаем! Валютные игры и клиринговые рубли. Крючков, Андропов, Арбатов агентура в ЦК КПСС. Ротшильд, Юкос, Ходорковский, во что инвестировали. Роль КГБ, 5 главк оказался 5-й колонной. За что исключили из КПСС и уволили из разведки Юрия Катасонова? Когда посеяли предателей СССР? Валентин Катасонов о том как сокрушали СССР.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Xtv4gXoMHvc

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