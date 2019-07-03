Они говорят. Журавлики

На месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 гг., у деревни Хорошево Тверской области, возводится грандиозный мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Центральная фигура монумента будет высотой чуть менее 25 метров, а стоять она будет на кургане высотой 10 метров.

РВИО сообщает, что памятник строится на "народные средства, без привлечения средств федерального бюджета". Один меценат "из народа", пожелавший остаться неизвестным, перечислил на памятник 150 млн. рублей.

Планируется, что мемориал откроют к 75-летию Победы.

——————————————————————————————–

Канал существует благодаря поддержке зрителей.

Карта сбербанка: 4276 5000 1623 3817

Яндекс деньги: 410012756387563

WebMoney:

R128556453400

QIWI: +79147035295

PayPal: tubushow@gmail.com

Bitcoin

19Ksq44LD2NbinDG4Y7q3NLdjML1WnGLRe

Etherium

0xaaD15f64ABD8Fe749B8726B6E0C091a5C58be482

———————————————————————————————-

Социальные сети:

Сайт http://tubushow.ru

ОК https://ok.ru/tubushow

Вконтакте. https://vk.com/tubushow

Facebook https://www.facebook.com/EgorIvanov.t…

Twitter https://twitter.com/tubushow

Instagram https://www.instagram.com/tubushow/

Telegram https://t.me/tubusshow

————————————————————————————————

МУЗЫКА:

God Fury by Anno Domini Beats

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vE4g2zRrtac