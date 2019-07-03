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Они говорят. Журавлики

22:47. 3 июля 2019 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал:

На месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 гг., у деревни Хорошево Тверской области, возводится грандиозный мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Центральная фигура монумента будет высотой чуть менее 25 метров, а стоять она будет на кургане высотой 10 метров.
РВИО сообщает, что памятник строится на "народные средства, без привлечения средств федерального бюджета". Один меценат "из народа", пожелавший остаться неизвестным, перечислил на памятник 150 млн. рублей.
Планируется, что мемориал откроют к 75-летию Победы.

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МУЗЫКА:

God Fury by Anno Domini Beats

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vE4g2zRrtac

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