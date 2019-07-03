Они говорят. Журавлики
На месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 гг., у деревни Хорошево Тверской области, возводится грандиозный мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Центральная фигура монумента будет высотой чуть менее 25 метров, а стоять она будет на кургане высотой 10 метров.
РВИО сообщает, что памятник строится на "народные средства, без привлечения средств федерального бюджета". Один меценат "из народа", пожелавший остаться неизвестным, перечислил на памятник 150 млн. рублей.
Планируется, что мемориал откроют к 75-летию Победы.
——————————————————————————————–
Канал существует благодаря поддержке зрителей.
Карта сбербанка: 4276 5000 1623 3817
Яндекс деньги: 410012756387563
WebMoney:
R128556453400
QIWI: +79147035295
PayPal: tubushow@gmail.com
Bitcoin
19Ksq44LD2NbinDG4Y7q3NLdjML1WnGLRe
Etherium
0xaaD15f64ABD8Fe749B8726B6E0C091a5C58be482
———————————————————————————————-
Социальные сети:
Сайт http://tubushow.ru
ОК https://ok.ru/tubushow
Вконтакте. https://vk.com/tubushow
Facebook https://www.facebook.com/EgorIvanov.t…
Twitter https://twitter.com/tubushow
Instagram https://www.instagram.com/tubushow/
Telegram https://t.me/tubusshow
————————————————————————————————
МУЗЫКА:
God Fury by Anno Domini Beats
Даю деньги поисковикам.
Они находят заброшенных и забытых солдат.
А этим не дам.