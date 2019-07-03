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Клим Жуков и Николай Смирнов о новинках военно-исторической литературы

14:14. 3 июля 2019 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

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Литература:
1. Алексеев Ю. Г. История России в эпоху великого князя Ивана III. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2018
2. Пенской В.В. Военное дело Московского государства. От Василия Темного до Михаила Романова. Вторая половина XV – начало XVII в. М.: Центрполиграф, 2018
3. Козляков В.Н. Служилые люди России XVI-XVII веков. М.: Квадрига, 2018
4. Санин Г.А. Россия и Украина в Вестфальской системе международных отношений, 1648-1667 гг. М. : Институт российской истории РАН, 2018
5. Журнал “Морская кампания” № 8/2018. Антонов О.С. Ретроспектива британского парусного кораблестроения (XVI-XIX вв.)
Блог В.В. Пенского: https://thor-2006.livejournal.com/

Предыдущие обзоры книг:
https://www.youtube.com/watch?v=ooP6B…
https://www.youtube.com/watch?v=mIUa5…


Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z9UZP_S-bg8

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