Клим Жуков и Николай Смирнов о новинках военно-исторической литературы
Ждёшь новых лекций Клима Жукова? Поддержи проект!
https://oper.ru/donate/history
Литература:
1. Алексеев Ю. Г. История России в эпоху великого князя Ивана III. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2018
2. Пенской В.В. Военное дело Московского государства. От Василия Темного до Михаила Романова. Вторая половина XV – начало XVII в. М.: Центрполиграф, 2018
3. Козляков В.Н. Служилые люди России XVI-XVII веков. М.: Квадрига, 2018
4. Санин Г.А. Россия и Украина в Вестфальской системе международных отношений, 1648-1667 гг. М. : Институт российской истории РАН, 2018
5. Журнал “Морская кампания” № 8/2018. Антонов О.С. Ретроспектива британского парусного кораблестроения (XVI-XIX вв.)
Блог В.В. Пенского: https://thor-2006.livejournal.com/
Предыдущие обзоры книг:
https://www.youtube.com/watch?v=ooP6B…
https://www.youtube.com/watch?v=mIUa5…
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru