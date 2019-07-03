Клим Жуков и Николай Смирнов о новинках военно-исторической литературы

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Литература:

1. Алексеев Ю. Г. История России в эпоху великого князя Ивана III. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2018

2. Пенской В.В. Военное дело Московского государства. От Василия Темного до Михаила Романова. Вторая половина XV – начало XVII в. М.: Центрполиграф, 2018

3. Козляков В.Н. Служилые люди России XVI-XVII веков. М.: Квадрига, 2018

4. Санин Г.А. Россия и Украина в Вестфальской системе международных отношений, 1648-1667 гг. М. : Институт российской истории РАН, 2018

5. Журнал “Морская кампания” № 8/2018. Антонов О.С. Ретроспектива британского парусного кораблестроения (XVI-XIX вв.)

Блог В.В. Пенского: https://thor-2006.livejournal.com/



Предыдущие обзоры книг:

https://www.youtube.com/watch?v=ooP6B…

https://www.youtube.com/watch?v=mIUa5…





Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z9UZP_S-bg8