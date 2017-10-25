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Клим Жуков о Николае Втором как достоянии России

17:58. 25 октября 2017 Просмотров - 157 Один комментарий Опубликовал:

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Хронометраж:
0:05 – «10 мифов о Николае Втором и их краткое опровержение». Б.Л. Бразоль.
5:06 – «Ложь о том, что Николай Второй добровольно отдал власть».
19:36 – «Хороший семьянин, но плохой правитель».
26:57 – О делах Николая II: самые быстрые в мире темпы промышленного роста.
32:25 – Финансовая стабильность и золотой рубль.
35:12 – Бесплатное и массовое образование.
44:12 – Бесплатная и доступная медицина.
50:24 – Подавление революции 1905 года.
50:54 – Фактический разгром Германии к 1917 году.
52:36 – Николай II втянул Россию в Русско-Японскую войну.
56:02 – Умирали ли крестьяне от голода.
59:15 – Полетели бы в космос с Николаем II или нет?

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 576 459
    София 25 октября 2017 в 18:30 Ссылка Пометить
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    Достояние России – русские ПРАвители! Если иностранцы ругают наших Правителей – значит они хороши были для России(Иван Грозный, Сталин, Брежнев), а хвалят только царей немецкой династии, лжеПетра да иуду Ельцина – всех, кто грабил страну, уничтожал народ и забирал наши земли!

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