Клим Жуков о Николае Втором как достоянии России
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Хронометраж:
0:05 – «10 мифов о Николае Втором и их краткое опровержение». Б.Л. Бразоль.
5:06 – «Ложь о том, что Николай Второй добровольно отдал власть».
19:36 – «Хороший семьянин, но плохой правитель».
26:57 – О делах Николая II: самые быстрые в мире темпы промышленного роста.
32:25 – Финансовая стабильность и золотой рубль.
35:12 – Бесплатное и массовое образование.
44:12 – Бесплатная и доступная медицина.
50:24 – Подавление революции 1905 года.
50:54 – Фактический разгром Германии к 1917 году.
52:36 – Николай II втянул Россию в Русско-Японскую войну.
56:02 – Умирали ли крестьяне от голода.
59:15 – Полетели бы в космос с Николаем II или нет?
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com
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Достояние России – русские ПРАвители! Если иностранцы ругают наших Правителей – значит они хороши были для России(Иван Грозный, Сталин, Брежнев), а хвалят только царей немецкой династии, лжеПетра да иуду Ельцина – всех, кто грабил страну, уничтожал народ и забирал наши земли!