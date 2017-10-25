Клим Жуков о Николае Втором как достоянии России

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Хронометраж:

0:05 – «10 мифов о Николае Втором и их краткое опровержение». Б.Л. Бразоль.

5:06 – «Ложь о том, что Николай Второй добровольно отдал власть».

19:36 – «Хороший семьянин, но плохой правитель».

26:57 – О делах Николая II: самые быстрые в мире темпы промышленного роста.

32:25 – Финансовая стабильность и золотой рубль.

35:12 – Бесплатное и массовое образование.

44:12 – Бесплатная и доступная медицина.

50:24 – Подавление революции 1905 года.

50:54 – Фактический разгром Германии к 1917 году.

52:36 – Николай II втянул Россию в Русско-Японскую войну.

56:02 – Умирали ли крестьяне от голода.

59:15 – Полетели бы в космос с Николаем II или нет?



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com