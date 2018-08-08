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Клим Жуков о достижениях России при Николае II

17:27. 8 августа 2018 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

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Хронометраж:
0:55 – Екатеринбург: старт информ.кампании «О достижениях эпохи Николая Второго».
8:48 – Об убийствах в семье Романовых.
22:39 – События, приведшие к трагедии в Екатеринбурге.
41:38 – Отношение РПЦ к отречению Николая Второго.
44:25 – О вине и коллективной ответственности.
46:59 – К чему приведёт уравнивание коммунизма и нацизма.

Аудиоверсия: https://video.oper.ru/video/audio/int…

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Источник: www.youtube.com

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