Клим Жуков о достижениях России при Николае II

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Хронометраж:

0:55 – Екатеринбург: старт информ.кампании «О достижениях эпохи Николая Второго».

8:48 – Об убийствах в семье Романовых.

22:39 – События, приведшие к трагедии в Екатеринбурге.

41:38 – Отношение РПЦ к отречению Николая Второго.

44:25 – О вине и коллективной ответственности.

46:59 – К чему приведёт уравнивание коммунизма и нацизма.



Аудиоверсия: https://video.oper.ru/video/audio/int…



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Источник: www.youtube.com