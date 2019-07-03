Д/ф «Легенды СМЕРШа»

«Смерть шпионам!», или кратко #СМЕРШ – так звучно и устрашающе назвал Сталин спецслужбу, созданную в разгар войны. Просуществовав недолго, она достигла главной цели – переиграла абвер, тем самым нанеся сверхсекретной службе Гитлера сокрушительный удар, парализовала деятельность других разведок. Еще недавно архивы СМЕРШа были доступны только узкому кругу лиц. Что же секретного в них находилось? О каких незаурядных навыках выявления противников сотрудников СМЕРШа слагают легенды? И почему опыт смершевцев по сей день изучается и используется спецслужбами всего мира? Военные #контрразведчики получали задания государственной важности. Не только на поле боя, но чаще на невидимом фронте, который буквально кишил шпионами, агентами и диверсантами. Именно оперативные сотрудники СМЕРШа отвечали за порядок в войсках, в тяжелейших условиях поддерживали боевой дух солдат, а нередко брали управление на себя, заменяя погибших товарищей. Уникальные спецоперации, виртуозные радиоигры, тысячи разоблаченных шпионов – сотрудники военной контрразведки СМЕРШ внесли свой, неоценимый вклад в дело Победы. «Легенды СМЕРШа» – фильм-посвящение героям военной контрразведки и подробности спецопераций с их участием.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HeZZnmm7oJE