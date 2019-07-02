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Страшное наводнение в Иркутской области: число жертв растёт (ФОТО, ВИДЕО)

07:40. 2 июля 2019 Просмотров - 235 2 коммент. Опубликовал:
Страшное наводнение в Иркутской области: число жертв растёт (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Растёт число жертв страшного наводнения в Иркутской области. Вечером 1 июля местные власти сообщали о 12 погибших, к утру в СМИ появились сведения о 16 жертвах стихии.

К сожалению, и эта цифра, видимо, неокончательная. Источники в областном Минздраве сообщают, что до сих пор остаётся неизвестной судьба ещё 9 человек, в том числе одного ребёнка.

Число пострадавших, которым потребовалась госпитализация, превысило 190 человек, среди них — 38 детей, сообщает управление МЧС по Иркутской области. Основной диагноз — переохлаждение.

Свежие данные МЧС таковы: в шести районах области подтоплены 96 населенных пунктов, пострадали более 10 тыс. домов, в которых проживают почти 33 тыс. человек.

С затопленных территорий эвакуированы 2,6 тыс. человек. Власти обещают оказать жителям пострадавших районов всестороннюю помощь в восстановлении жилья, ситуацию на своём контроле держит президент РФ Владимир Путин, который посетил зону бедствия 29 июня.

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Страшное наводнение в Иркутской области: число жертв растёт (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшное наводнение в Иркутской области: число жертв растёт (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшное наводнение в Иркутской области: число жертв растёт (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшное наводнение в Иркутской области: число жертв растёт (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Страшное наводнение в Иркутской области: число жертв растёт (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1562042448

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 744 420
    Онуфрий 2 июля 2019 в 11:26

    Опять радость чиновникам воровать

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  • 2678 2354
    mary 2 июля 2019 в 12:09

    вот это беда у людей ,40000 человек в один момент остались без ничего ,в тапках.Как вернуть возможность дальше жить с 0 многим семьям,еду и одежду можно собрать,а вот жилье,утерянный быт…Все было непредсказуемо ?и как теперь там восстанавливать,если с пририродой творится черте что.Думаю большой России это под силу,а людям терпения набраться ,но легко сказать.

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