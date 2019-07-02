Страшное наводнение в Иркутской области: число жертв растёт (ФОТО, ВИДЕО)
Растёт число жертв страшного наводнения в Иркутской области. Вечером 1 июля местные власти сообщали о 12 погибших, к утру в СМИ появились сведения о 16 жертвах стихии.
К сожалению, и эта цифра, видимо, неокончательная. Источники в областном Минздраве сообщают, что до сих пор остаётся неизвестной судьба ещё 9 человек, в том числе одного ребёнка.
Число пострадавших, которым потребовалась госпитализация, превысило 190 человек, среди них — 38 детей, сообщает управление МЧС по Иркутской области. Основной диагноз — переохлаждение.
Свежие данные МЧС таковы: в шести районах области подтоплены 96 населенных пунктов, пострадали более 10 тыс. домов, в которых проживают почти 33 тыс. человек.
С затопленных территорий эвакуированы 2,6 тыс. человек. Власти обещают оказать жителям пострадавших районов всестороннюю помощь в восстановлении жилья, ситуацию на своём контроле держит президент РФ Владимир Путин, который посетил зону бедствия 29 июня.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1562042448
Опять радость чиновникам воровать
вот это беда у людей ,40000 человек в один момент остались без ничего ,в тапках.Как вернуть возможность дальше жить с 0 многим семьям,еду и одежду можно собрать,а вот жилье,утерянный быт…Все было непредсказуемо ?и как теперь там восстанавливать,если с пририродой творится черте что.Думаю большой России это под силу,а людям терпения набраться ,но легко сказать.