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39 килограмм кокаина на G-20, беспокойный Иран, Тымчук и потери | Goblin News 85

09:38. 2 июля 2019 Просмотров - 162 2 коммент. Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:29 кому вёз 39 килограмм кокаина бразильский военный?
02:24 кто подбил японские танкеры?
06:17 зачем застрелился Тымчук и при чём здесь Шарий?
09:00 продолжение грузинских провокаций
12:07 фальсификации при сборе подписей и “умные выборы” Навального
20:55 про потоп под Иркутском

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0ZssQiDk2JU

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