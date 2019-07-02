39 килограмм кокаина на G-20, беспокойный Иран, Тымчук и потери | Goblin News 85

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В этом выпуске:

00:29 кому вёз 39 килограмм кокаина бразильский военный?

02:24 кто подбил японские танкеры?

06:17 зачем застрелился Тымчук и при чём здесь Шарий?

09:00 продолжение грузинских провокаций

12:07 фальсификации при сборе подписей и “умные выборы” Навального

20:55 про потоп под Иркутском



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0ZssQiDk2JU