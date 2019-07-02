39 килограмм кокаина на G-20, беспокойный Иран, Тымчук и потери | Goblin News 85
Спонсор выпуска – магазин OperShop! https://opershop.ru/
В этом выпуске:
00:29 кому вёз 39 килограмм кокаина бразильский военный?
02:24 кто подбил японские танкеры?
06:17 зачем застрелился Тымчук и при чём здесь Шарий?
09:00 продолжение грузинских провокаций
12:07 фальсификации при сборе подписей и “умные выборы” Навального
20:55 про потоп под Иркутском
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Ясно кому. Депутатам Единой России.
А потом, вы *****, пьёте водку. Героин нам не доступен