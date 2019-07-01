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Купала. Итоги праздника. Сурияр. Часть 2

22:09. 1 июля 2019 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

Праздник Купала.

Автор-сказитель – Сурияр
Часть 1 – https://youtu.be/2_cW1CEDBLY

Эфир посвящается Святыням и Будущему Руси.
Постараемся разобраться, что может являться святынями для Руси и русских, и как это отражается на настоящем и возможно, будущем Руси.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2_cW1CEDBLY

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