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Купала. Итоги праздника. Сурияр. Часть 1

22:09. 1 июля 2019 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал:

Праздник Купала.

Автор-сказитель – Сурияр
Часть 2 – https://youtu.be/2_cW1CEDBLY

Эфир посвящается Святыням и Будущему Руси.
Постараемся разобраться, что может являться святынями для Руси и русских, и как это отражается на настоящем и возможно, будущем Руси.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i_Rqsx1STRc

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