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Николай Стариков: Никаких судьбоносных результатов от встречи Путина с Трампом ждать не стоит

19:07. 30 июня 2019 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Изборский клуб

Прошедший в Осаке саммит большой двадцатки (G-20) приковал к себе интерес, в буквальном смысле, всего мира. Уровень освещения СМИ этого события можно без преувеличения назвать беспрецедентным. Состоявшиеся на саммите встречи глав ведущих стран, прежде всего России, Китая и США, должны были дать ответ на вопрос, как будет развиваться мир в ближайшее время? Мы попросили дать свою оценку прошедшим на полях саммита переговорам лидеров этих государств, постоянного участника Изборского клуба, писателя и публициста Николая Старикова.

Я не возлагал какие-то надежды на итоги встреч руководителей ведущих государств, поэтому у меня нет какого-либо разочарования. Нужно понимать, что для того, чтобы решить стоящие перед миром проблемы, нужно потратить как минимум намного больше времени. Встреча Путина и Трампа продолжалась всего полтора часа. Это при том, что их личное общение происходит не так уже и часто.

Для сравнения вспомним, что Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин, когда вырабатывали Минские соглашения, сидели в одном помещении безвылазно более десяти часов, и это они решали только один вопрос, а в мире достаточно много вопросов, которые требуют решения. Поэтому никаких судьбоносных результатов от этих встреч ждать не стоит. Это первое. Второе. Соединенные Штаты демонстрируют недоговороспособность, отказываясь от тех договоров, которые уже были и не заключая никаких новых. Поэтому, учитывая эти два фактора, я ничего нового от этих встреч и не ожидал.

Что касается общения Путина с руководителем Китая, то оно было достаточно обширным во время недавнего визита Си Цзиньпина в Россию и его участия в Петербургском экономическом форуме. Если говорить о встречи Путина с уходящим британским премьером Терезой Мэй, то что им обсуждать, кроме дела Скрипалей? Ну, пожалуй, проклятое наследие британского колониализма. Можно поговорить о погоде или о видах на урожай. Собственно, больше с руководителем правительства Британии, тем более, уходящим, говорить сегодня не о чем.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/105273

Метки: чит.клуб

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