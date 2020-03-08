Николай Стариков: Анатомия предательства элиты и план Путина

Почему президент инициировал поправки в Конституцию? Почему Путин фактически ужесточил свою собственную позицию в отношении того, что принято называть «национализация элит»?

Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться.

Сначала – немного истории в июле 2012 года ПВО совместно с депутатом Е.А. Федоровым внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон «О государственной гражданской службе», предусматривавший запрет для чиновников иметь имущество и счета за рубежом. Однако президент Путин предложил более мягкий вариант, который и был в итоге и был принят: запрещающий счета и разрешающий иметь имущество с обязательным пояснением его происхождения.

И вот, во время обсуждения поправок в Конституцию, 26 февраля 2020 года глава государства поддержал внесение запрета для высших должностных лиц страны, включая президента, иметь имущество и активы за рубежом. То есть налицо ужесточение требований «к элите» в отношении наличия имущества за пределами страны. И при этом в Конституцию будут внесен запрет на наличие двойного гражданства, по сути, у той же самой категории людей.

Почему Путин ужесточил требования к тем, от действий кого зависит судьба государства?

Давайте разбираться.

Для этого введем несколько новых понятий, помогающих понять нам Принцип и Анатомию предательства, которое уже случалось в нашей истории.

1. Поделим элиту на экономическую и политическую. Деление, понятное дело, несколько условное, но, тем не менее, необходимое для понимания.

2. Далее активы материальные и нематериальные этих двух «видов» элиты, опишем тремя состояниями. Это – Сохранение, Преумножение, Передача.

Получается – СПП. Сохранение актива понятно каждому, его преумножение – это рост материального актива или рост политического влияния. Что касается Передачи – то речь идет о возможности передать его тому, кому считает нужным обладатель актива. Детям, родственникам, коллегам по партии. Неважно кому – важно, чтобы такая возможность имелась.

Теперь обладая инструментом оценки ситуации, последовательно разберем несколько примеров того, как вела себя элита России в разное время. В одной и той же ситуации – давления на российское государство извне. То есть – в сложное, как говорят, «судьбоносное» время.

Начнем с 1917 года – с Февраля, когда случился госпереворот, и элита России предала государство, царя и, в итоге, ввергла Родину в неисчислимые бедствия, а саму себя практически обнулила, в лучшем случае отправив в эмиграцию.

Экономическая элита в феврале 1917 года имела сохранение активов – ничего внутри России катастрофического не происходило. Передача активов тоже «работала» — капитализм никто не отменял, право наследования сохранялось. А вот Преумножения у экономической элиты не происходило. Война, поражения, трудности – какое уж тут преумножение?! В этой ситуации экономическая элита была недовольна и была готова пойти за теми, кто обещает ей ещё и Преумножение.

Политическая элита в феврале 1917 года находилась в еще более плачевном положении. Сохранять ей было нечего – в любой момент царь мог распустить Думу и тогда никакого Сохранения её политического капитала быть не могло, не говоря уже о его Преумножении. Влияние Думы и политиков вроде Гучкова–Милюкова было крайне ограниченным, и все их заклинания «про ответственное министерство» было лишь материализацией желания принимать участие в решении политических вопросов. Но их туда царская власть не пускала. Что касается Передачи, то политический вес «оппозиции» был столь мал, что передавать было нечего, да, по сути, и некому.

Подведем итог: политическая элита была недовольна, а терять ей было нечего, экономическая элита хотела гарантий Преумножения. Поэтому при малейшем давлении обе части элиты перешли на сторону тех, кто предложил иное развитие событий. Февральский переворот давал политической элите рост её влияния в разы, речь шла о скачкообразном Преумножении, что касается Передачи, то буржуазия шла к власти, как ей казалось, навсегда. Дети тое будут решать судьбы страны, сидя в парламенте!

И страна рухнула в 1917 году, вслед за рухнувшей властью!

Мы намеренно сейчас не будем рассматривать подробности переворота февраля 1917 года и роль «союзников» по Антанте в обрушении российского государства. Для нас важен механизм сложения измены в роковой исход для вековой империи. Как раз Анатомия измены элиты.

В 1941 году ситуация внешнего давления была ещё более жесткой, но итог был диаметрально противоположным. Страна выстояла, хотя поражения Красной армии на первом этапе войны, не шли ни в какое сравнение с поражениями Императорской русской армии. При больших поражениях власть устояла именно потому, что элита не предала. Нет, отщепенцы вроде Власова были – но их было совсем не много.

Экономическая элита в 1941 году не имела никаких своих активов – все, что они имели, чем управляли, было государственным. Поэтому вопрос Сохранения и Преумножения (рост карьеры, возможностей) был для них связан с сохранением СССР, равно, как и вопрос Передачи своего влияния. В рамках сталинского СССР передавать что-то было сложно, почти невозможно, но в случае военного поражения Союза, экономическая элита гарантированно теряла все и сразу.

Политическая элита в 1941 году имела Сохранение своего влияния только в случае Победы, а уже о Преумножении его речь могла идти только в случае разгрома врага. Про Передачу говорить не приходилось, но это был гораздо лучший вариант, так как победа Германии с возможной какой-либо реставрацией старого строя таила в себе неприемлемые риски. В итоге вся политическая и экономическая элита сплотилась вокруг лидера и победила, резко увеличив этим Преумножение своего «капитала».

К 1991 году Экономическая элита уже сильно изменила свое положение. Сохранять ей уже было что, преумножать тоже было что. А вот с Передачей были проблемы – социалистический строй не подразумевал передачи от отца к сыну госдачи или важной должности, связанной с экономическими «вопросами».

Политическая элита имела Сохранения и Преумножение политического капитала, Преумножение его точно также отсутствовало.

И вот тут Запад предложил советской элите обоих «видов» обменять политический суверенитет страны на возможность Передачи активов. Отказ от суверенитета разменяли на приватизацию, в ходе которой именно элита забрала себе лакомые куски государственной собственности. Но ценой этого стало разрушение государства. При этом, стоит отметить, что давление из вне на Россию-СССР было уж точно не большим, чем в 1941 году…

Теперь переходим в наши дни. Ситуация тут следующая. Санкции, то есть давление, угроза войны, постоянные попытки в нее втянуть, налицо.

Политическая элита имеет Сохранение своего «капитала»: не только ЕР, о и остальные партии сохранили свое влияние, прошли в Думу. Лидеры всех партий на месте, никто из них пост главы партии не терял. У многих произошло даже Преумножение влияния и всех ему сопутствующих благ – особенно в ключевой для политической системе «Единой России». Что касается Передачи, то она в политике всегда дело тонкое, особенное. Но сегодня в Думе заседает сын В.В. Жириновского, внук Г.А. Зюганова начинает карьеру на депутатстве пока более скромного уровня. Иными словами – Передача работает, но её механизм «под ковром», он непубличен.

Экономическая элита столкнулась с ситуацией, когда санкции нанесли удар по Преумножению. А вот Сохранение и Передача имеющегося сегодня полностью зависит от воли Запада. Внесут в список санкционный, арестуют счета, возбудят уголовное дело – и все, до свидания. Какое уж там Преумножение, тут о Сохранении впору подумать. Да и Передача под сомнением. Вон – в Англии приняли Закон о криминальных финансах, надо объяснять происхождение покупки, причем без срока давности и всего за неделю.

В результате внешнего давления сегодня Экономическая элита начинает колебаться. Она уязвима, все её СПП зависит в гораздо большей степени от ее лояльности не Кремлю, а Западу! При этом в политической прослойке, всегда более тонкой, но более влиятельной, лояльность власти сохранена.

Подведем итог: сегодняшняя ситуация характеризуется двойственностью. Экономическая элита колеблется и готова предать (как в 1917 и 1991), если ей укажут путь гарантированных Сохранения и Передачи активов. Политическая элита устойчива и хранит верность. Получается, что общая ситуация стала нестабильнее.

Как выправить положение?

1. Очевидно, что нужно сокращать влияние и роль Экономической элиты в политической системе. Многие депутаты, политики являются выходцами из экономики, богатыми и сверхбогатыми людьми. А значит, их персональное Сохранение и Передача активов зависят от Запада, который активно призывает к измене государству!

2. Вывод – надо убирать из Политической элиты выходцев из Экономической элиты. Ведь придя в политику, они с легкостью разменяют суверенитет страны на решение проблем своего Сохранения и Передачи, как это случилось в 1991 году. Тем более, что и Преумножение полностью зависит от благосклонности Запада.

3. Это можно легко и быстро сделать только одним способом – поставив НЕПРЕОДОЛИМЫЙ заслон на их пути в политику. Таким заслоном и являются поправки в Конституцию.

4. Если в Конституции будет запрет на двойное гражданство – это отрежет часть потенциально ненадежных элит. Если внести туда запрет на активы за рубежом – это отрежет путь в политику почти всем выходцам из Экономической элиты.

5. При этом для придания устойчивости всей системе целиком, надо «утолщать» слой политической элиты, не являющийся выходцем из элиты Экономической. Провести ротацию. Делать это надо быстро, чтобы когда рассеялся дым информационной завесы, опасность размена экономических преференций на политический суверенитет уже купирована.

6. Новых политиков, не подвешенных на крючок имущества за рубежом, не имеющих второго или третьего паспорта, надо быстро привести в «рабочее состояние». Нужны новые силы, новые лица. Системе, государству – они нужны жизненно. Те, кому нечего Передавать, нечего Сохранять, нечего Преумножать.

Вот в чем замысел Путина. Вот откуда поправки в Конституцию. Вот откуда спешка.

Р.S. Путин фактически открыто уже об этом сказал. Надо только услышать.

Выступая в третьей части «20 вопросов Путину» президент сказал следующее. Про Украину и её элиту.

«… Те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, они преследовали личные интересы. А в чём они заключаются? Даже не больше заработать денег за счёт ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено, до сих пор. Вот в чём главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, — это русофобия».

Сохранение, Преумножение, Передача (СПП).

Р.Р.S. О подобном развитии событий мы говорили ещё в 2016 году. Именно тогда описали всю схему «Анатомии предательства элит» и дали рекомендации, как изменить ситуацию. И вот пришло время действовать…

Обложка: Фото ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-anatomija-predatelstva-jelity-i-plan-putina-113692