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G-20 в карикатуре

17:19. 30 июня 2019 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:


Саммит G-20 в иностранной карикатуре.



















































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5101564.html

Метки: g-20, ес, карикатуры, Китай, мэй, Путин, Россия, США, Трамп, юмор, Япония

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