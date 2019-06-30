G-20 в карикатуре
17:19. 30 июня 2019 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Саммит G-20 в иностранной карикатуре.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5101564.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5101564.html
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Если бы мне пришлось кого-то бичевать, я бы гораздо сильнее хлестал тех злодеев, которые своим поведением нарушают обещания, начертанные, казалось бы, природой на их лицах: я бы жёстче карал зло, скрывающееся за привлекательной внешностью.