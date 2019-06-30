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Что через кино нам говорит мировая элита. Дмитрий Перетолчин

19:08. 30 июня 2019 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

Язык глубинного государства

Лекция писателя, публициста Дмитрия Перетолчина о том, какова истинная роль кинематографа в управлении мировыми процессами.

Какое кино перестает быть иллюзионом и становится ключом к пониманию настоящего, прошлого и будущего? Читайте в книге:

Истина в кино. Опыт консервативной кинокритики. От ” Викинга” и “Матильды” до ” Игры престолов” и ” Карточного домика”

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chto-cherez-kino-nam-govorit-mirovaya-elita-dmitriy-peretolchin

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