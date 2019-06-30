Что через кино нам говорит мировая элита. Дмитрий Перетолчин
Язык глубинного государства
Лекция писателя, публициста Дмитрия Перетолчина о том, какова истинная роль кинематографа в управлении мировыми процессами.
Какое кино перестает быть иллюзионом и становится ключом к пониманию настоящего, прошлого и будущего? Читайте в книге:
Истина в кино. Опыт консервативной кинокритики. От ” Викинга” и “Матильды” до ” Игры престолов” и ” Карточного домика”
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chto-cherez-kino-nam-govorit-mirovaya-elita-dmitriy-peretolchin