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Четыре потрясающих снимка парной галактики: что скрывает Вселенная

09:19. 30 июня 2019 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал:


Космический телескоп NASA Spitzer сделал четыре потрясающих снимка двойных галактик, известных как «Водоворот». Все вместе эти фотографии показывают то, как один и тот же конгломерат звезд может выглядеть по‑разному, если изучать его с помощью различных длин световых волн.

Водоворот состоит из двух галактик — Messier 51 и NGC 5194/5195. Они постоянно взаимодействуют друг с другом благодаря гравитационному притяжению. На расстоянии в 23 миллиона световых лет их можно увидеть даже с помощью любительского телескопа — лишь бы небо было ясное.

Самая левая фотография была получена с помощью 2,1-метрового телескопа в Национальной обсерватории Китт-Пик близ Тускона, Аризона. На второй фотографии отображены две волны видимого спектра (синяя и зеленая). Это стало возможно благодаря инфракрасной камере, которая работает одновременно на четыре длины волны.

Третий снимок включает в себя три разные длины световых волн: 3,6 микрона (синий), 4,5 микрона (зеленый) и 8 микрон (красный). В результате миллиарды звезд внутри галактики, которые ярче всего светят при малой длине волны, становятся различимы в виде голубоватой дымки. Длинные красные «усики» — это космическая пыль, богатая углеродом.

Четвертое фото было сделано при длине волны в 24 микрона (красный спектр) и показывает наиболее горячие участки пылевых облаков. Голубой цвет тут, по мнению NASA, появляется в результате смешанного света звезд двух галактик во время их сближения.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/chetyre_potrjasajushhikh_snimka_parnoj_galaktiki_chto_skryvaet_vselennaja/2019-06-29-71813

Метки: астрономия и космос

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