Русь крестили в 17 веке! Хватит нам врать!

... и, конечно же, врать. В этой книге хочу...настоящих воинов-хрестиянинов. Испокон вековРусь словила свою справедливостью, от...было написано – Бог с нами. Хватит орать и делить. Остановитесь...крещения Руси. Ну невозможно креститьРусь и три четверти тысячелетия...
... и, конечно же, врать. В этой книге хочу...настоящих воинов-хрестиянинов. Испокон вековРусь словила свою справедливостью, от...было написано – Бог с нами. Хватит орать и делить. Остановитесь...крещения Руси. Ну невозможно креститьРусь и три четверти тысячелетия...
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Не! ну что значит “хватит нам врать”?!.. это, в смысле, “как вам не стыдно?”, “а-я-яй” и “ну так же низя”?.. а Оська слушает, да ест, и хрен на нас, дебилов, вытаращил…