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Русь крестили в 17 веке! Хватит нам врать!

08:47. 29 июня 2019 Просмотров - 288 Один комментарий Опубликовал:
Причём именно огнём и мечом. Романовским.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4528611.html

Метки: история, ложь, РПЦ, фальсификация, церковь

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10271 6053
    Maleos 29 июня 2019 в 10:40

    Не! ну что значит “хватит нам врать”?!.. это, в смысле, “как вам не стыдно?”, “а-я-яй” и “ну так же низя”?.. а Оська слушает, да ест, и хрен на нас, дебилов, вытаращил…

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