Обращение грузинской диаспоры к Путину
23:40. 28 июня 2019 Просмотров - 86 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Грузинская диаспора в РФ официально попросила не наказывать Грузию за недавнюю русофобскую истерику в Тбилиси.
Георгий Цурцумия опубликовал открытое письмо Президенту РФ Владимиру Путину
28.06.2019
Уважаемый Владимир Владимирович!
Грузинская диаспора России восприняла события, начавшиеся 20 июня 2019 года в Тбилиси, с глубокой озабоченностью. Среди грузин, живущих в России, не популярны радикальные настроения, мы хотим мира и дружбы между народами наших стран. К сожалению, политические провокации привели к обострению межгосударственной риторики. Диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями, ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики. Опасения и в этот раз оказались небеспочвенными: Россия ответила на провокации в Тбилиси запретом авиаперевозок в Грузию. Мы убеждены, что это болезненно ударит по миллионам людей, гражданам России и Грузии. В последние годы дружеские и взаимовыгодные связи между россиянами и грузинами только укреплялись, в прошлом году Грузию посетили около 2 млн туристов из России, с января по май этого года в Грузии побывало на 30% больше россиян, чем за аналогичный период 2018-го. При этом взаимное стремление друг к другу развивалось вопреки официальным отношениям — это показывает силу и значение народной дипломатии и истинную волю народов. Миллионы россиян побывавших в Грузии согласны в одном — Грузия всегда становится для них вторым домом. Все чаще на улицах Тбилиси стала слышна русская речь. Мечта любого православного христианина – побывать в Иверии, которая считается первым Уделом Богоматери.
Есть силы, которым это не нравится, и именно они заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и конфликте с Россией.
Выходцы из Грузии, связанные судьбой с Россией, смотрят в будущее с тяжелым чувством. Какие еще тяготы возложат на них политики? Многим происходящее напоминает события 2006-2008 годов. Тогда ряд решений власти был превратно истолкован в антигрузинском духе, создав в итоге нездоровую общественную атмосферу, из-за которой пострадали многие люди с грузинскими фамилиями. Власти России руководствуются благими намерениями, и понятно стремление Москвы защитить граждан России от возможных беспорядков в Грузии. Однако отдельные чиновники, журналисты, общественные деятели могут решить, что это санкция на шельмование грузин — этого мы действительно очень опасаемся. Подобные действия власти могут стать сигналом для шовинистических сил, нерадивых бюрократов и просто провокаторов, чтобы начать преследование выходцев из Грузии.
К сожалению, некоторые политики, занимающие ответственные посты, некомпетентны, они не решают проблем, а создают их. Я считаю совершенно неуместными и необдуманными заявления о том, что Россия является организатором протестов и никакие общественные контакты с Россией, даже чисто культурные, невозможны. Уверен, что руководствам России и Грузии необходимо, наконец, сесть за стол переговоров и найти выход из скопившихся за эти годы проблем.
Господин Президент, Вы не раз говорили, что санкции — не способ решения и не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас как можно скорее возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными.
С уважением,
Президент Федеральной Грузинской
национально-культурной автономии в России
Цурцумия Георгий Гивиевич
http://kartvelebi.ru/sobytiya/8/150381/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5098037.html
Из истории Грузии известно, что этот анклав представляет рыбу Прилипалу, которая ищет акулу, чтобы присосаться. Как только на горизонте появляется более мощная акула, рыба прилипала оставляет старую акулу и быстрым броском присасывается к новой акуле. При более подходящем моменте, Грузия присосётся к новому хозяину и будет воевать против России. (Грузия была частью Персии, Ирана, Турции, потом присосалась к России).
Грусия – это горная Русия
Вернее – тяжкий и бесполезный груз, который нужно сбросить!