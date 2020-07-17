Сводки от ополчения Новороссии 17 июля 2020

Один из руководителей осетинской диаспоры ДНР — Елена Баззаева рассказала «Русской Весне», почему ее земляки так близко к сердцу восприняли русское восстание в шахтерском крае.

— Уже весной 2014 года те, кто интересовался событиями, происходящими в ДНР, не могли не заметить большого числа осетин, которые принимали участие в боевых действиях на стороне республики. С чем это связано? Их кто-то направил в Донецк?

— Это обусловлено несколькими причинами. На тот момент и в Донбассе, и на Украине в целом была уже значительная осетинская диаспора. Причем достаточно большая, и в 2012 году по инициативе руководителя диаспоры осетин Донецкой области Таймураза Гибизова даже была предпринята попытка создания Конгресса осетин Украины, но из-за бюрократических проволочек ее тогда не удалось реализовать.

Осетины Украины с тревогой и беспокойством наблюдали за тем, как катастрофически развивались события во время евромайдана.

Многие осетины были рождены уже тут, на донецкой земле, многие имели родных в Донбассе, или тех из них, кто после завершения Великой Отечественной временно трудились на восстановлении донецких и луганских шахт. В Макеевке на шахтах вплоть до середины 90-х работали целые осетинские бригады, которые имели опыт работы на подобных объектах в самой Осетии (после закрытия шахт они уехали на родину).

Очень много руководителей Осетии разного уровня были выходцами из Донбасса.

Так что для осетин Донбасс не был чужим. Все переживали из-за того, что происходит на его земле.

Еще одной причиной было то, что, начиная с 1991 года, осетины противостояли с оружием в руках грузинским национал-радикалам, проводивших политику геноцида по отношению к осетинам, проживавшим в Южной Осетии, которую Сталин росчерком своего карандаша отдал Грузии.

Но у Алании-Осетии общая судьба, нет северных и южных осетин, есть единый осетинский народ, судьба которого нераздельно связана с судьбой России.

Я хочу подчеркнуть: осетины противостояли не грузинам как народу, а именно грузинским национал-радикалам, которые с первых дней евромайдана поддерживали именно майданщиков и украинских националистов. Естественно, осетины в свою очередь поддержали Донбасс, когда на его землю пришла война.

В украинских националистах, которые стали проводить политику геноцида народа Донбасса, осетины видели тех же самых грузинских национал-радикалов, а в жителях Донбасса — самих себя.

Конечно же, осетины, исходя из всего этого, не могли остаться в стороне. Оружие в руки взяли как донецкие осетины, так и осетинские добровольцы, которые стали прибывать в Донбасс из Северной и Южной Осетии еще во время Русской весны.

В свою очередь в то же время из Донбасса, в котором украинская армия и карательные батальоны развязали боевые действия, в Северную Осетию потянулись беженцы. Они приезжали из Мариуполя, Донецка, Волновахи, Снежного, Луганска и других населенных пунктов. Жили в санаториях. Некоторые дети были вывезены мной в североосетинское селение Бираг-занг. Помощь по содержанию детей мне оказала бригада строителей из Южной Осетии.

— Могли бы вы рассказать вкратце о тех или иных осетинских добровольцах, которые воевали в ДНР?

— Осетинские добровольцы храбро сражались за Донецкую Народную республику. Кто-то отдал за нее свою жизнь, а кто-то был сильно ранен и ему пришлось уехать.

В январе умер осетинский доброволец Виталий Атаров (позывной «Заур»). Не выдержало сердце. Его не успели спасти.

Заур приехал в Донецк вместе с другим добровольцем Олегом Мамиевым («Мамаем»), который погиб на передовой в мае 2018 года. Они вместе были среди тех ополченцев, которые весной 2014 года отбили у «правосеков»* шахтный профилакторий «Шахтерские зори». Не допустили кровопролития и выдворили за пределы Донецка непрошеных гостей.

Олег Мамиев был воспитан своим дедом-героем, ветераном Великой Отечественной. У него было чуткое сердце, поэтому он не мог не приехать в Донбасс.

После гибели его похоронили в Северной Осетии на Аллее Героев.

В конце 2019 года прямо с передовой с инфарктом был привезен Аслан Бекоев. Ему срочно провели операцию, и он был спасен.

В апреле 2014 года в ДНР приехал Георгий Калоев, чтобы помочь своим донбасским сослуживцам по Афганистану. В Северной Осетии он возглавлял местное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство».

Георгий потерял ногу в Афганистане, но все равно не мог остаться в стороне.

Во время блокады Донбасса он организовал доставку 600 тонн муки. Он также помогал вывозить детей из Донбасса на реабилитацию в Россию. Увы, он умер в 2017 году — напряженный ритм и старые раны дали о себе знать. На тот момент он был уже помощником Главы Администрации Донецка (назначен в 2014 году). В память о нем на фасаде спортивной школы олимпийского резерва была открыта мемориальная доска.

В 2014 году, весной, в Донецк приехал брат Олега Мамиева — Алан Мамиев. Он был военным журналистом и освещал боевые действия. Защищал с оружием в руках Ясиноватую и другие населенные пункты ДНР.

Уже после своего отъезда он прислал русские сценические костюмы для танцевальной группы из Ясиноватой. В свое время украинский снаряд попал в костюмерную.

В боях за Снежное в мае 2014 года был сильно ранен Ацамаз Савлохов. Ему было 27 лет. Две пули были извлечены из его позвоночника. Сейчас он передвигается в инвалидном кресле.

Его реабилитация лежит на его семье, а она многодетная, им трудно. Я два раза писала письмо еще на имя Захарченко о помощи, в прошлом году Денис Владимирович Пушилин оказал материальную поддержку для реабилитации.

— Что из себя сегодня представляет осетинская диаспора в ДНР?

— В декабре 2008 года осетинская диаспора самоорганизовалась в общественную организацию «Аланы Донбасса».

Её руководителем был избран Таймураз Гибизов. С первых дней моя семья была в ее рядах. В 2016 году Таймураз Талсолтанович предложил мне стать пресс-секретарем организации, и я согласилась. Моя работа в основном заключалась в поддержке донбасских детей в трудное военное время.

В конце апреля 2018 года работа «Аланов Донбасса» временно прекращена. С конца мая 2018 года собран актив, прошло оргсобрание и основана Межнациональная общественная организация «Землячество Алании» ДНР. Меня избрали председателем правления.

Наша организация работает в тесном сотрудничестве с остальными 75 национальными обществами и диаспорами ДНР при Отделе национальностей и религии Министерства культуры ДНР.

На сегодняшний день примерно 400 человек поддерживают тесный контакт, взаимосвязи и работу с нами.

— А можете назвать известных осетин, проживающих в ДНР?

— Перечислю некоторых из них: директор донецкого дворца молодежи «Юность» Цавкаев В.Х., руководитель Советского района Макеевки Гизоев В.С (его отец был во время Великой Отечественной награжден орденами Славы и Красной Звезды, похоронен он в Донецке), уроженец станицы Ардон в Северной Осетии, депутат двух созывов Народного Совета ДНР В. И. Неер.

Ни на один день не покинула Донбасс художественный руководитель донецкой оперной труппы заслуженная артистка России, народная артистка Республики Северная Осетия — Алания Людмила Шемчук, Её партнерами по сцене были Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Николай Гяуров, Никола Мартинуччи, Пьеро Капучилли, Луис Лима, Франко Бонисолли. Она работала с лучшими дирижерами, такими как Лорин Мазель, Нелло Санти, Клаудио Абадо, Патане, Валерий Гергиев.

— Осетины, живущие в ДНР, насколько уже ассимилированы и русифицированы? Сохраняется ли в быту осетинский язык? Соблюдаете ли вы традиции родины? Часто ли собираетесь вместе на те или иные мероприятия?

— Глобализация, миграция и урбанизация, конечно, оказали значимое влияние на народ Осетии. По данным ЮНЕСКО, осетинский язык является одним из вымирающих языков в мире.

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Эдуард Шаповалов, специально для «Русской Весны»

*Запрещённая в РФ экстремистская организация