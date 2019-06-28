Кому поклоняются звёзды шоу-бизнеса?

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Любопытен был её вопрос ко мне:„Серёга, ты чего, никогда не слышал Лед Зеппелинг?” Тогда эта группа только-только раскручивалась в СССР подобными фаинами. Обратите внимание, в самом её вопросе чувствуется некое осуждение того, что я отстал от „настоящей” культуры.Мы тогда про сатанизм-то особо и не говорили: а зачем? В Советском Союзе и без него замечательно жилось, а если на Западе кто-то извращается – тем хуже для него и Запада.Послушал я пару песен и заявил, что я такую музыку вообще не воспринимаю. И слушать её далее отказываюсь. Ну, товарищи посчитали меня чудаком, хотя в остальном был, что называется, свой в доску.Просто тогда я интуитивно прочувствовал, не осознавая того явно, что эти зеппелинги – от лукавого.И после просмотра предлагаемого ролика лишний раз убеждаешься в справедливости тезиса: всё (), что приходит на нашу землю с Запада – вредно и опасно, гадко и безнравственно.