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Кому поклоняются звёзды шоу-бизнеса?

20:20. 28 июня 2019 Просмотров - 325 3 коммент. Опубликовал:
Помнится, зашёл как-то к друзьям в вычислительный центр (были такие в Советском Союзе). Работавшая там Фаина, татарская еврейка, предложила нам послушать диск, который ей дали на время.

Любопытен был её вопрос ко мне:„Серёга, ты чего, никогда не слышал Лед Зеппелинг?” Тогда эта группа только-только раскручивалась в СССР подобными фаинами. Обратите внимание, в самом её вопросе чувствуется некое осуждение того, что я отстал от „настоящей” культуры.

Мы тогда про сатанизм-то особо и не говорили: а зачем? В Советском Союзе и без него замечательно жилось, а если на Западе кто-то извращается – тем хуже для него и Запада.

Послушал я пару песен и заявил, что я такую музыку вообще не воспринимаю. И слушать её далее отказываюсь. Ну, товарищи посчитали меня чудаком, хотя в остальном был, что называется, свой в доску.

Просто тогда я интуитивно прочувствовал, не осознавая того явно, что эти зеппелинги – от лукавого.

И после просмотра предлагаемого ролика лишний раз убеждаешься в справедливости тезиса: всё (без исключения), что приходит на нашу землю с Запада – вредно и опасно, гадко и безнравственно.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4527882.html

Метки: бизнес, Запад, Культура, сатанизм, ссср, управление

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