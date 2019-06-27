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Демократическая геронтократия

11:36. 27 июня 2019 Просмотров - 160 5 коммент. Опубликовал:


Меркель снова публично трясет.
Возраст и болезнь скрывать становится все сложнее.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5095655.html

Метки: Германия, Меркель

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