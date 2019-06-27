Демократическая геронтократия
11:36. 27 июня 2019 Просмотров - 160 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Меркель снова публично трясет.
Возраст и болезнь скрывать становится все сложнее.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5095655.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5095655.html
А шо у неё?
ПМС как у Петровой.
Не-а. Рейх-баба уже прошла эту трудность. Возраст.
Ну, она не рейх. Ее родственники контролировали дисциплину в концлагерях. У нее справка есть, что она пострадавшая. Но она возглавила неудачников немцев, которые не оправдали деньги “мирового сообщества”.
Возглавила, чтобы контролировать выплаты пострадавшим. А ведь по сути немцы – это великая нация.
Вот и трясет теперь, когда в одной голове столько обмана.
Кокаин не довезли