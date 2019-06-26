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Катастрофическая бедность:

10:25. 26 июня 2019 Просмотров - 979 3 коммент. Опубликовал:

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Чиновники развязали войну, пытаясь найти ответственного за падение доходов граждан, а также за то, что миллионы российских семей уже угодили в долговую кабалу. Юрий Пронько в программе "Сухой остаток" разбирался, чем грозит противостояние ведомств Эльвиры Набиуллиной и Максима Орешкина, а также поможет ли это в спасении граждан от катастрофической бедности.

Источник: https://tsargrad.tv/news/katastroficheskaja-bednost-pronko-rasskazal-o-nachavshejsja-vojne-mezhdu-nabiullinoj-i-oreshkinym_205481

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