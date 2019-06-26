Катастрофическая бедность:
Чиновники развязали войну, пытаясь найти ответственного за падение доходов граждан, а также за то, что миллионы российских семей уже угодили в долговую кабалу. Юрий Пронько в программе "Сухой остаток" разбирался, чем грозит противостояние ведомств Эльвиры Набиуллиной и Максима Орешкина, а также поможет ли это в спасении граждан от катастрофической бедности.
Источник: https://tsargrad.tv/news/katastroficheskaja-bednost-pronko-rasskazal-o-nachavshejsja-vojne-mezhdu-nabiullinoj-i-oreshkinym_205481
Зато чиновники ездят в командировки и живут в гостиницах за 1500000 руб в день.
А ещё самолёты снимают на три дня за 4,5 миллионов руб, чтобы слетать в Москву и Сочи.
И всё оплачивается из федерального бюджета, хотя у них доходы по 400 миллионов в год.