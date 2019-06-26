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Государство-цивилизация VS государство-нация

15:42. 26 июня 2019 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал:
Интересный  докладчик.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4525046.html

Метки: Багдасарян, Запад, нация, общество, Россия, цивилизация

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3377 611
    ХОХОЛ 26 июня 2019 в 16:43

    И чем он интересный?
    Очередной каГтавый.
    То нас Марой Багдасарян долбали а теперь этим Багдасаряном будете пугать?
    Да видали и тупее ))

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