Государство-цивилизация VS государство-нация

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И чем он интересный?
Очередной каГтавый.
То нас Марой Багдасарян долбали а теперь этим Багдасаряном будете пугать?
Да видали и тупее ))