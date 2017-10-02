Насколько Рабочая Партия Курдистана далека от марксизма?
16:54. 2 октября 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Неплохой обзорный материал по идеологии Курдской Рабочей Партии на основе выжимок из трудов Ождалана.
Насколько Рабочая Партия Курдистана далека от марксизма?
Вербовщики РПК предлагают четыре краткие статьи Абдуллы Оджалана всем сочувствующим и сторонникам в качестве программных, для знакомства со своей идеологией. Данные статьи переведены только на английский язык. Предлагаем вашему вниманию справку с кратким содержанием данных работ, составленную в соответствии со структурой статей, чтобы можно было сделать выводы о классовом характере идеологии РПК и её научности.
Статья первая. Война и мир в Курдистане: перспективы политического решения курдского вопроса
1. Вступление
Ближний Восток — сложный и конфликтный регион, в котором курдский вопрос является самым важным, важнее арабо-израильского, поскольку поселение курдов охватывает нынешние территории арабов (иракцы и сирийцы), персов и турок.
2. Этимология слова Курды и Курдистан
Курды — один из древнейших народов, проживавших на пересечении торговых путей (в частности «Шелкового пути»), сыгравший важную роль в развитии человечества. Этимологию Оджалан относит к шумерской эпохе.
3. Курдская территория и курдский язык
Территория Курдистана составляет 450 000 квадратных километров и издревле была окружена поселениями персов, азербайджанцев, арабов и анатолийских турок. Эта территория является одним из самых богатых лесными и водными ресурсами районов Ближнего Востока и славится своими плодородными землями. Курдский язык ведёт историю с Неолитической революции и принадлежит к индо-европейской семье языков.
4. Краткий обзор древней курдской истории
Впервые упоминания курдов в качестве этнической группы встречаются в связи с Хурритами (3-2 тыс. лет до н. э.). В 216 – 652 гг. н. э. в Курдистане сформировался феодализм. Курдская династия Айюбиды (1175 – 1250 г. н. э.) превратилась в один из самых мощных династий на Ближнем Востоке. Правящий класс курдов пользовался большой автономией в Османской империи. В XIX в. произошло несколько крупных курдских восстаний в связи с притеснениями турками.
5. Борьба за ресурсы, война и государственный террор в Курдистане
Курдистан постоянно подвергался нападениям со стороны внешних держав. Террористические режимы Ассирийской и Скифской империй между XIII и X вв. до н.э. и кампания завоевания Александра Великого являются наиболее известными примерами. Арабское завоевание сопровождалось исламизацией Курдистана. В XIII-XIV вв. монголы вторглись в Курдистан. До XIX в. между османами и курдскими княжествами царил относительный мир, основанный на общей вере — суннитском исламе.
6. Европейский колониализм и курдская дилемма
Европейский колониализм в XX в. привнес новую форму угнетения курдского народа. Суть европейской политики сводилась к принципу «разделяй и властвуй», к политике стравливания народов Ближнего Востока. На протяжении первой половины XX в. курды были лишь пешками в игре иностранных интересов.
7. Идеологическая основа колониального угнетения и политики власти в Курдистане
Развитие капитализма и становления национальных государств в Турции, Ираке, Иране и Сирии привело к отрицанию существования курдского народа. Для многих курдов открытая приверженность своему происхождению и культуре привела к исключению из всех экономических и социальных отношений. Для арабских стран курдский вопрос не существовал, проблемы решались путем принудительной исламизации. Ислам был объявлен единственной «нацией». И эта нация была арабской.
Всюду проводилась принудительная ассимиляция курдов.
Инструментами ассимиляции были: ислам, запрет языка и культуры, буржуазный национализм.
Буржуазный национализм является самой важной идеологией национальных государств (государств-наций). Оджалан сравнивает национализм по функциям угнетения с религией.
Курдская идентичность и курдское сопротивление, процесс идентификации курдов как нации произошёл сравнительно поздно — во второй половине XX века. Только левое студенческое движение 1970-х г. (то есть это сам Оджалан — от скромности не умрёт) смогло внести существенный вклад в осознание того, что существует курдская идентичность.
8. Рабочая партия Курдистана (РПК)
В апреле 1973 года группа из шести человек собралась, чтобы сформировать независимую курдскую политическую организацию. Интересно, что в официальной брошюре РПК имеется ссылка и объяснение того, что РПК была марксисткой организацией, а в этой статье Оджалана — нет. Просто независимая курдская политическая партия… Главная цель была якобы не социалистическая революция, а обретение национальной независимости. Отдельные пункты из первой программы РПК, чтобы было представление о том, как дело обстояло на самом деле:
«Установление рабоче-крестьянского правительства как первый шаг к созданию демократической народной диктатуры». «Создание независимой экономики страны. Для этой цели будут проведены следующие мероприятия: 1. Управление экономикой посредством центрального планирования. 2. Приоритетное развитие обобществленной тяжелой промышленности. 3. Использование природных ресурсов, перевод транспортной системы, торговли, банков и СМИ в общественную собственность. 4. Проведение земельной реформы и вовлечение крестьян в коллективные хозяйства при помощи и поддержке государства. 5. Приветствие частных инициатив, полезных для развития общества, также как и их поддержка и выделяемые на них государственные дотации». «Применение пролетарского интернационализма по отношению к соседним народам и к межнациональным вопросам».
То есть, грубо говоря, в 80-х РПК предлагала НЭП. А сегодня Оджалан об этом «забыл»…
27 ноября 1978 г. в небольшом селе близ Диярбакыра была создана РПК. Двадцать два ведущих члена национального курдского движения приняли участие в первом съезде и учреждении партии. РПК сосредоточила свою работу на сельских районах Курдистана. РПК преследовали турецкие власти. Активисты часто уходили в горы, скрываясь от турецких властей. 12 сентября 1980 г. турецкие военные свергли гражданское правительство и захватили власть. Многие из оставшихся в Турции активистов РПК были заключены в тюрьму военной хунтой. После короткого этапа реорганизации большинство членов вернулись в Курдистан и взялись за вооруженное сопротивление против фашистской хунты. Нападения на военные объекты в Эрухе и Семдили 15 августа 1984 года стали официальным началом вооруженной борьбы.
Кровопролитная война между курдами и турецким правительством принесла свои плоды в 90-е годы — турки заявили о возможности признания курдского народа. В 1993 г. РПК объявила о прекращении огня и начале диалога. Однако из-за сторонников продолжения конфликта с обеих сторон, конфликт снова обострился. В 1998 г. РКП снова объявила о прекращении огня, но турецкие власти настаивали на военном решении курдского вопроса. Затем в 1998 г. турецкие спецслужбы похитили Оджалана, который по настоящее время содержится в турецкой тюрьме. Это событие совпадает с предложением нового подхода РПК к борьбе.
9. Новые стратегические, философские и политические подходы курдского освободительного движения
Суть в том, что Оджалан считает, что современные буржуазные государства — национальные государства и угнетают нетитульные нации. К ним он относит, конечно, Турцию. РПК же предлагает реализовать своё право на национальное самоопределение не созданием курдского государства-нации, а созданием системы демократической самоорганизации в Курдистане на основе конфедерации, в которой все смогут автономно самоорганизоваться: и религиозные общины и национальные меньшинства и все, все, все. Суть в том, чтобы ограничить суверенитет Турции на территории Курдистана, не получая, собственно, независимость. Это что-то вроде автономии, которую курды автономией называть не хотят. Оджалан называет это «полу-государство курдской автономии» (semi-state Kurdish autonomy). В общем, компромиссное решение. И уже в этой демократической конфедерации у них будет свобода, справедливость и равенство. Короче, идеализация демократии и полное забвение классового подхода и изоляция политики от экономики.
По мнению Оджалана решить курдский вопрос насильственным путем невозможно. Предложения Оджалана сводятся к включению в конституцию Турции положения: «Конституция Турецкой Республики признает существование и выражение всех ее культур демократическим путем» и на этой основе он требует свободу языка, культуры, реабилитацию бойцов РПК и включение курдов в избирательный процесс Турции.
Статья вторая. Демократическая нация.
Вступление
Оджалан является критиком и капитализма и социализма. Труды Оджалана построены на анализе всей истории человечества и предлагают альтернативную капитализму модель развития и образ жизни. Труды Оджалана не ограничиваются представлениями о курдской нации, а являются универсальными для всех народов и людей.
1. Введение
РПК вооружённым способом доказала право на существование курдов и стала вождём освободительного движения. В 90-е годы произошли изменения в идеологии РПК, связанные с разрушением СССР. Они состоят в следующем. Основой гегемонии капитализма Оджалан считает т. н. государство-нацию (или «национальное государство», если по-русски). СССР разрушился, так как пытался строить антикапиталистическое общество по лекалам национального государства. Главный порок социализма Оджалан видит в централизации. На опыте курдского движения он доказывает, что социализм возможно построить только путём «демократического государства». Самым слабым звеном современного империализма является Курдистан, в котором Оджаланом основана Ассоциация обществ Курдистана (Union of Democratic Communities in Kurdistan).
2. Капиталистическая современность и нация
Есть разные определения и понятия нации, но главная проблема современности вытекает из связи власти и государства с нацией. Оджалан определяет демократическую нацию как общество, сформированное свободной волей свободных людей и общин.
Современная нация в силу закономерностей капитализма стремится обрести национальное государство. Но это государство не решает социальные проблемы, как это предполагают все апологеты капитализма, а только умножает их. Государство-нация руководит эксплуатацией и подавлением нации. Капиталистическая современность заменила традиционную религию и построила обожествленное национальное государство. Феномен светского государства, по мнению Оджалана, — это не что иное как обожествление самого государства. Поэтому идеологическая гегемония капитализма, суть которого — в достижении максимальной прибыли, состоит в сакрализации таких понятий, как родина, нация и рынок. Средствами преклонения называет в том числе исполнение гимна перед спортивными состязаниями и тому подобное.
3. Демократическая современность
Альтернативой капитализму является демократическая нация. Под этим понимается: экономика, свободная от монополизма, гармония с окружающей средой, то есть технологии, дружественные природе и человечеству. Оджалан утверждает, что демократическое движение, воплощением которого является демократическая нация, было в том или ином виде всегда, а он лишь формулирует формы, которые способны вытеснить государство-нацию — демократический конфедерализм.
4. Демократическое решение
Национальное государство было призвано решить проблемы наций и их конфликтов, но это оказалось невозможным. Социализм СССР не только не стал альтернативой, но ещё больше запутал вопрос. Право наций на самоопределение также только увеличивает враждебность и напряжённость. Проблемы любой нации, в том числе курдской, можно решить в рамках демократического процесса, который Оджалан сводит по сути к автономии и отсутствию властного и культурного централизма. РПК является воплощением этого процесса и требует признать право курдов на самоуправление и демократию. Конституцию Оджалан считает компромиссом между народным, демократическим движением и буржуазной властью.
Сталинское определение нации Оджалан отвергает, считает, что оно описательное и стало причиной распада СССР.
5. Модель демократической нации
Определение демократической нации, которая не связана жесткими политическими границами и единым языком, культурой, религией и истолкованием истории, означает плюрализм и совокупность общин, а также свободных и равных граждан, существующих вместе и в солидарности. По Оджалану демократическая нация — противоположность нации со своим национальным государством. Далее Оджалан клеймит государство-нацию за беды капитализма (эксплуатацию, угнетение, национализм, войны, экологические проблемы и т.д.) и воспевает демократическую нацию как социалистическую альтернативу.
Государства ЕС перешли от государств-наций к правовым нациям. И если в демократической нации главное — автономное управление, а в государстве-нации — верховенство власти, то в правовой нации — закон. По Оджалану в США, Японии и Германии — экономические нации, то есть в них главное — это экономика. Примером социалистической нации он называет кубинцев, впрочем оговариваясь, что это то же самое государство-нация, только при государственном капитализме.
5.1 Становление курдской нации
Курды стали нацией благодаря курдскому мышлению и курдской культуре, включая язык. Отличительной чертой курдской нации является то, что люди разделяют мышление справедливого, свободного и равноправного мира, основанного на разнообразии. Основой курдской идентичности является свобода выражения мнений и социальное устройство в виде демократической автономии.
5.2 Демократическая автономия
Демократическая автономия может быть достигнута двумя способами: путём компромисса с государствами-нациями и путём борьбы за государственный суверенитет. Оджалан приводит в пример ЕС как путь компромисса.
5.3 РПК и становление демократической нации
РПК в становлении демократической курдской нации ставит следующие цели.
1 — свобода личности в малой общине. Отвергая либеральное понимание свободы личности, Оджалан настаивает, что свобода личности может быть ограничена ближайшим малым коллективом. Община формирует личность, и личность реализуется только в общинах. Нравственность — это уважение и приверженность к общине и общинной жизни. Под общиной Оджалан, судя по всему, понимает и что-то вроде коммуны, местного самоуправления и общественные объединения.
2 — моральная политика. Морально-политическое общество по Оджалану — это основная фундаментальная единица цивилизации. Положить в основу политики мораль означает быть в гармонии с собственным развитием и существованием. Реализация такой политики и есть демократия. Основой демократии является самоуправления и многообразие.
3 — новый образ жизни. Демократическая нация не терпима к эксплуатации, угнетению, в том числе женщин, товарному и вещному фетишизму и тому подобному.
4 — свободное партнёрство. РПК, отвергая мужской шовинизм, провозглашает освобождение женщин как важнейший процесс на пути становления демократической нации. Оджалан предлагает строить отношения мужчины и женщины на основе товарищества и уважения.
5 — экономическая автономия. Общество не может быть свободным без контроля над средствами производства и рынком. Экономическая автономия — это не капитализм и не государственный капитализм. Она основана на экологической промышленности и коммунальной экономике — той форме, в которой демократия отражается в экономике. Промышленность, технологии, бизнес и собственность связаны принципом экологичности и демократии. Оджалан предлагает минимализацию накопления капитала. Он не отвергает рынок, разнообразие продукции, конкуренцию и производительность, но отвергает доминирование прибыли и накопления капитала. Финансы и финансовые инструменты используются только в той мере, в какой они служат производительности и функциональности. Короче говоря, он за мелкотоварную экономику и коллективную собственность, против индустрии и современных технологий.
6 — новая правовая система. Оджалан отвергает единую систему права, предлагая взамен закон, основанный на разнообразии. В сущности имеется в виду своя автономная правовая система.
7 — новая культура. Современную буржуазную культуру Оджалан клеймит как патриархальную и мужскую. Культура же демократической нации — это дружественная совокупность разнообразных культур общин. Многообразие — богатство, красота и терпимость. Общими ценностями являются только равенство и свобода.
8 — самооборона. Каждой демократической нации необходима система защиты и внутреннего контроля, которые в государствах-нациях узурпированы. Женщина должна служить в ополочении и быть таким образом свободной. Курдская автономия не исключает курдскую армию.
9 — новая дипломатия. Старая дипломатия — это довоенная деятельность государств-наций: логика прибыли, манипуляции и вражды. Новая дипломатия — это деятельность Демократического национального конгресса, суть которой состоит в достижении мира и солидарности. Вместо ООН предлагает Глобальный союз демократических наций с соответствующими целями.
6. Поиск путей к демократической нации
Строительство демократической нации — непрерывный процесс. Курды свободны от иллюзий государства-нации и не признают власть над собой. Другие народы должны последовать примеру курдов и бороться за демократическую нацию. Это и будет выходом человечества из кризиса капитализма.
7. Вывод
Всем социалистическим партиям и движениям необходимо не бороться за государственную власть, а развивать политику демократической нации и соответствующие социальные формы. Демократию можно определить как самоуправление негосударственного общества — и это должно быть целью всех наций. Оджалан определяет свою идеологию как негосударственно-ориентированную демократическую социалистическую теорию. А демократический конфедерализм как мультиполитическую формацию множественной идентичности и мультикультурности.
Статья третья. Демократический конфедерализм
РАЗДЕЛ I. ПРЕДИСЛОВИЕ
РПК более 30 лет борется за законные права курдского народа, эта борьба приобрела международное значение. В 1970-е, при создании, РПК была вдохновлена социалистическим движением. РПК всегда рассматривала курдский вопрос не как вопрос этнический или национальный, а как проект освобождения общества и его демократизации в целом.
РАЗДЕЛ II. НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО (ГОСУДАРСТВО-НАЦИЯ)
А. Основы
Становление капиталистических отношений на Ближнем Востоке и зарождение и укрепление национального государства идут рука об руку. Государство-нация уничтожает старые феодальные порядки и государственные образования, вытесняет владычество европейских империй.
1. Государство-нация — это максимальная форма власти, максимальная эксплуатация, монополия на власть и идеологию. Одна из главных причин укрепления государства-нации состоит в том, что высшие слои среднего класса все теснее связаны с процессом монополизации.
2. В государстве-нации, несмотря на объявляемый светский характер, обожествляется власть и титульная нация. К культовым элементам Оджалан относит флаг, гимн, герб и тому подобное. Подвергается сакрализации единство нации и непоколебимость её территориальных границ.
3. Государству-нации присущ огромный военно-бюрократический аппарат, посредством которого оно подчиняет себе все сферы жизни общества.
4. В культурно-идеологической сфере государство-нация подавляет всякое разнообразие, насаждает ассимиляцию, доходящую до геноцида. Понятие «гражданин» является примером идеологического диктата. Гомогенное национальное общество является самым искусственным обществом, которое когда-либо существовало.
5. Государство-нация не заботится о народе и является вассалом империалистов. Все города такого государства подчинены столице и служат процессу капиталистической эксплуатации. Государство-нация — это враг народов.
Б. Идеологические основы государства-нации
1. Главное оружие — это национализм. Оджалан считает национализм квази-религиозной идеологией. Национализм подчиняет науку и искусство, таким образом опосредованно влияя на духовную жизнь общества.
2. Важный идеологический столп государства-нации — это позитивизм. Превращение науки в набор описательных методов упрощает насаждение национализма и духовное порабощение народа.
3. Ещё одной идеологической опорой государства-нации является сексизм.
4. Очередной идейной опорой государства-нации Оджалан называет религию, которая продолжает влиять на общество или отдельные его слои.
В. Курды и национальное государство
Создание отдельного государства-нации для курдов не имеет смысла.
РАЗДЕЛ III. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КОНФЕДЕРАЛИЗМ
Такое правление можно назвать демократией без государства. Это гибкая, мультикультурная, антимонополистическая и ориентированная на достижение консенсуса политическая форма. Экология и феминизм являются центральными звеньями демократического конфедерализма. В рамках такого самоуправления потребуется альтернативная экономика, которая увеличивает ресурсы общества, а не эксплуатирует их.
А. Разнообразие политического ландшафта
Противоречивый состав общества требует наличия политических групп как вертикальных, так и горизонтальных формаций. Таким образом, необходимо сбалансировать центральные, региональные и местные группы. У всех должно быть право на принятие решений.
Б. Наследие общества и накопление исторических знаний
Демократический конфедерализм опирается на исторический опыт общества и его коллективное наследие. Это не произвольная современная политическая система, а, скорее, накопленная история и опыт. Все тенденции и формы централизма Оджалан относит к негативному опыту, а всю борьбу и формы самоорганизации — к позитивному опыту человечества.
В. Этика
Экономические, политические, идеологические и военные монополии — это структуры, которые противоречат природе общества, просто стремясь к накоплению излишков. Правильная этика по Оджалану — это много разнообразных этик разных общин и обществ.
Г. Политическая система
В отличие от централизованного и бюрократического понимания управления и осуществления власти конфедерализм представляет собой тип политического самоуправления, где все группы общества и все культурные самобытности могут проявлять себя на местных собраниях, общих конференциях и советах. Структуры демократии должны рассматриваться не как иерархические уровни управления национальным государством, а как центральные инструменты социального самовыражения. Все решения принимаются исключительно на локальном уровне.
Д. Самооборона
Вместо милитаризации государства-нации Оджалан предлагает самооборону. Состав военного руководства должен быть выборным со стороны как политических институтов, так и конфедеративных группировок, то есть общин.
Е. Демократический конфедерализм против гегемонии
Отрицается какая бы то ни было гегемония.
Ж. Глобальная структура демократического конфедерализма
Вместо ООН и против ООН необходима своя международная организация демократических конфедераций.
З. Заключение
Демократический конфедерализм можно охарактеризовать как своеобразное самоуправление в отличие от управления государством. Оджалан не исключает мирное сосуществование двух систем, пока государство-нация не вмешивается во внутренние дела. Никакая революция не принесёт свободы. В долгосрочной перспективе свобода и справедливость могут быть достигнуты только в рамках динамичного процесса демократической конфедерации.
РАЗДЕЛ IV. ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО КОНФЕДЕРАЛИЗМА
1. Право на самоопределение нации включает право на своё государство. Однако своё национальное государство не увеличивает свободу людей.
2. Демократический конфедерализм — это негосударственная социальная парадигма. Она не контролируется государством. В то же время, демократический конфедерализм является культурным организационным планом демократической нации. Он и есть альтернатива праву на самоопределение.
3. Демократический конфедерализм основан на широком участии народных масс. Все решения принимаются общинами, а центральные структуры, поставленные над общинами необходимы только чтобы координировать политическую волю общин.
4. Единственный выход из всех проблем на Ближнем Востоке — это демократический конфедерализм как альтернатива капитализму.
5. Демократический конфедерализм является антинационалистическим движением.
РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ НАРОДОВ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Национальный вопрос — это ключевая проблема народов Ближнего Востока. Его можно решить с помощью демократического конфедерализма.
1. Существует более двадцати арабских государств, которые разделяют арабское сообщество и наносят ему ущерб войнами. Причина в государствах-нациях, которые сеют национализм и исламизм ради конкурентной борьбы друг с другом.
2. Тюрки и туркмены образуют еще один влиятельный народ, которые подавлен государством-нацией и эксплуатацией.
3. Курды — самый многочисленный народ в мире без собственного государства. Решение курдского вопроса по лекалам РПК станет залогом свободы всех народов и всего региона Ближнего Востока.
4. Иранский народ страдает от капитализма и государства-нации. Иранское общество многоэтническое и многоконфессиональное и имеет богатую культуру. Это разнообразие резко контрастирует с гегемонией теократии. Азербайджанцы, курды, белуджи, арабы и туркмены заинтересованы в проекте «Демократической конфедерации Ирана». Особую роль здесь сыграют женское движение и общинные традиции Ирана.
5. Армянский национальный вопрос связан с историей репрессий этого христианского народа со стороны мусульманского большинства. Конфедеративные структуры могли бы решить армяно-азербайджанский конфликт без передела границ этих государств.
6. Демократическая конфедерация могла бы решить проблемы ассирийцев, которых так же, как армян, притесняли мусульмане. Их реальным спасением может стать отрыв их менталитета от капиталистической современности и принятие демократической цивилизации путём обновления их богатой культурной традиции для воссоздания «арамейской демократической нации».
7. Проблемы Израиля показывают полный провал решения еврейского вопроса в рамках капитализма. Евреи мстят войной за столетия изгнания, погромов и геноцида. Их трансформация в демократическую нацию так же, как и для армян и арамеев, облегчит их участие в демократической конфедерации Ближнего Востока. Предлагается проект «Восточно-Эгейской демократической конфедерации».
8. Уничтожение эллинской культуры в Анатолии путём этнических чисток, устроенных турецкими и греческими государствами-нациями, — невосполнимая потеря для человечества.
9. Демократическая конфедерация способна решить также проблемы кавказских этносов, проживающих на Ближнем Востоке.
https://prorivists.org/pkk_marxism/ – цинк (статья про роль женщины в курдском государстве не поместилась по размеру, так что ее можно прочитать по ссылке)
PS. Обзорный материал по боевым действиям в Сирии будет вечером.
Источник: colonelcassad.livejournal.com