На протяжении десятилетий, начиная еще с периода Первой Мировой войны , Америка успешно реализовывала стратегию "серебряной пули", разменивая деньги на первенство в технологиях, чтобы на их основе расширять экономическую экспансию, которая потом трансформировалась в политическое влияние.

США намереваются отказаться от патентного права: поправка сенатора Марко Рубио Есть известная поговорка: когда Бог решает наказать человека, то в первую очередь он лишает его разума . Ее справедливость исторически доказана также для стран и народов. Примером тому вполне может служить та же Украина. Но речь сейчас пойдет не о ней. Мастер-класс по разрушению основ собственной мировой гегемонии решили продемонстрировать Соединенные Штаты.

Посмотрите, как настойчиво и методично Глобальный Предиктор претворяет свои планы в жизнь. В предлагаемой публикации речь идёт об Америке и Китае. И означенные планы в отношении этих двух стран достаточно очевидны: из Китая делают один из центров концентрации глобального управления. А США с этой роли снимают: хватит, наигрались в мирового жандарма. Хотя дело, конечно, не в этом: просто американцы потребляют слишком много ресурсов, многие из которых становятся всё более и более ограниченными. ГП своё управление осуществляет безструктурно. И нередко использует иудеев, которые управляются раввинатом через свою мафиозную систему синагог, либо католиков со схожей системой управления. И вот очередной американский сенатор-католик выступил с законодательной инициативой, принятие которой позволит Китаю подняться технологически, а США – быстрее опуститься до статуса региональной державы.



Надо признать, не без успеха. Уже с середины ХХ века американские, потом и в целом западные, товары действительно оказывались лучшими. А так как это приносило много денег, то перед США открывались перспективы с большим отрывом обгонять конкурентов в уровне научного и технического развития. Что особенно наглядно отразилось в объемах внутренних затрат на исследования и научные разработки в 1990 году.

В ценах того периода Россия тратила на НИОКР 17,99 млрд евро, Великобритания – 18,2 млрд, Германия – 29,6 млрд, Франция – 22,07 млрд, тогда как общие расходы в США превышали 143 млрд или больше всех ведущих развитых стран мира вместе взятых. Не удивительно, что абсолютное большинство передовых технологий имели либо американское происхождение, либо критично от них зависели. Даже выдающиеся успехи японской и южнокорейской электроники при ближайшем рассмотрении формировались за счет американских микропроцессоров или, что еще важнее, технологий их производства.

Собственно изобретенная в Америке и ею активно продвигавшаяся с конца 80-ых идея постиндустриальной экономики естественно вытекала из американской стратегии абсолютного технологического превосходства. Главным в новом мире неизбежно станет держатель ключевых патентов и новейших разработок. Именно он станет изобретать и разрабатывать все новое, передавая в третьи страны только инструкции по конечному производству. Естественно и львиная доля прибыли от продаж товаров достанется держателю патентов. А если где кто случайно придумает что-то такое, ими не закрытое, то, опираясь на преимущество в деньгах, стартап можно будет легко перекупить на корню.

После крушения СССР ребята за океаном окончательно уверовали в абсолютную несокрушимость американской мировой гегемонии. Все деньги мира – у них. Все ключевые технологии – у них. Вы думаете, авторы идеи Йотафона сразу выпустили не самый топовый продукт, превосходящий конкурентов? Не смогли найти подходящий сборочный завод? Черта с два. Держатели патентов им не продали ключевые технологии. Вот и пришлось собирать проект из заранее технически отсталой элементной базы. Стоит ли удивляться, что на фоне передовых аналогов результат получился очень так себе?

На этом фоне эффектом разорвавшейся бомбы стало предложение сенатора Марко Рубио запретить китайской компании Huawei обращаться в американские суды с исками о защите ее патентов и возмещением ущерба в результате нарушения авторских прав . Причем речь идет не просто об очередной идее по расширению экономической войны с Китаем, а о серьезном стратегическом шаге в виде поправки к "Закону о национальной обороне" (NDAA), нарушение которого является тяжелым федеральным преступлением в любом штате.

Откуда взялась идея – понятно. Последние два десятка лет Америка на всякие новые технологические штуки денег тратит огромное количество, но эффективность отдачи от инвестиций стабильно падает. Если в традиционных областях американские, а также ими плотно контролируемые иные (в том числе европейские) корпорации по-прежнему много вкладывают в НИОКР и остаются держателями передовых технологий, надежно блокирующих научное и практическое развитие конкурентов, то в новейших отраслях (микроэлектроника, связь, ИИ, ПО) дело обстоит, мягко говоря, не столь радужно.

Американцы за промышленный шпионаж много ругают Китай , но при этом доказать его в суде получается не часто, однако сами им пользуются на широкую ногу. К примеру та же Huawei выставила иск против Verizon Communications Inc на сумму в 1 млрд долларов за нарушение условий лицензии и несертифицированное использования принадлежащих китайцам патентов и технологий. И это далеко не единственный случай.

Платить США не хотят принципиально. Раньше подобная коллизия довольно легко решалась через непрямое давление по другим каналам. Но в этот раз привычный прием не сработал.

Google отказал Huawei в использовании на ее смартфонах американской операционной системы . Китайцы тут же анонсировали собственную. Как выяснилось, к подобному шагу они готовились еще с 2012 года. Американская тройка производителей микропроцессоров попыталась закрыть поставки чипов – Huawei начал переход на процессор своей разработки. Словом, наглого выскочку Америке стало необходимо практически убить, пока еще не оказалось слишком поздно. Впрочем, раз в ход пошли такие козыри, время для решительного шага явно упущено.

Могут ли американские законодатели принять идею Рубио в качестве поправки к NDAA? Легко. Более того, в нынешних условиях исчерпания прочих инструментов экономической войны, она наверняка подхватят ее с радостью. В нынешней Америке сейчас сотрясать основы, отменять законы и даже игнорировать здравый смысл стало очень популярным занятием у всех сторон ее политического спектра.

Россиянку Марию Бутину посадили в американскую тюрьму за незаконную деятельность как агента влияния , тогда как за прямое вмешательство США в британские парламентские выборы Майку Помпео даже символический ай-яй-яй не сказали. А тут вообще вопрос напрямую касается национальной безопасности Соединенных Штатов и врага, не обвиняемого сегодня разве что в поедании младенцев.

Другое дело, что тем самым Америка прямо подрубит сук, на котором сейчас сидит. Западное право – прецедентное. Достаточно один раз сказать, что вот конкретно так, прямо игнорировать основы патентной защиты, МОЖНО, и очень быстро найдется множество желающих поинтересоваться: почему это им можно, а нам – нет?!

Дело даже не в том, что аналогичные законы вскоре на своей территории примет Китай . А уж за ним точно не заржавеет. Идея наплевать на патентные ограничения чертовски привлекательна потому, что сегодня от копирования чужих разработок конкурентов удерживает исключительно сложившийся традиционный механизм общепринятых юридических норм. Отказ от которых позволит очень быстро наводнить рынок дешевыми копиями за счет отсутствия необходимости отбивать огромные расходы на НИОКР.

Китай в этом деле, конечно, имеет существенные преимущества, но и Европа, и Россия сильно тормозить с моральными страданиями не станут. Как раз потому, что если так можно одним, то значит, автоматически разрешается и всем прочим. И последняя ключевая часть фундамента нынешней американской гегемонии растает как кубик льда посреди Сахары днем.

Естественным и закономерным следствием процесса

станет неизбежная попытка информационной изоляции стран и их кластеров от соседей как единственное действенное средство сохранения своих научных секретов и технологических преимуществ. Купить готовый чип – сколько угодно. Узнать, даже приблизительно, как его производят, – ни за какие коврижки.

Этот путь прямиком ведет к технологическому феодализму, хотя многим серьезным критикам такое и кажется пока слишком фантастичным. Однако хочется отметить, что месяц назад, когда вышла об этом статья, подобное казалось чистым теоретизированием, но не успели истечь три недели, как один из ведущих американских политиков на полном серьезе озвучивает именно туда ведущую инициативу.

Понимают ли в Америке последствия? Скорее всего – нет. Сегодня они там считаю себя единственным сияющим градом на холме, способным не только отобрать все, что им захочется, но и помешать сделать то же всем прочим. На том основании, что именно американский потребительский рынок остается главным местом сбыта львиной доли мирового производства товаров и услуг. Поэтому Америке плевать на законы можно, а все прочие под американские правила подстраиваться окажутся вынуждены помимо своей воли. Но так ли это на самом деле?

Подозреваю, если эту поправку сенатора Рубио в США в качестве закона таки примут, очень быстро Америку ждут для нее весьма неприятные открытия.

А. Запольскис



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