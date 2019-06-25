Путин говорит прямо, тоннель Сталина, кто заказал грузинские протесты
Концептуальные итоги недели. Тридцать пятый выпуск
- Президент России Владимир Путин провел 17-ю Прямую линию, отвечая на вопросы россиян из разных уголков страны;
- В Грузии началась антироссийская истерия. Формальным поводом к протестам послужило организованное грузинскими властями выступление российского депутата Госдумы от партии КПРФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии;
- В Киеве застрелился или был убит депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук, прославившийся своей русофобией;
- Хорошие новости.
Понять процессы, происходящие в обществе, и вспомнить имена, покрытые тенью безвестности:
СМЕРШ. Главный козырь Сталина, Зданович Александр Александрович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-govorit-pryamo-tonnel-stalina-kto-zakazal-gruzinskie-protesty
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