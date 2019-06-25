Путин говорит прямо, тоннель Сталина, кто заказал грузинские протесты

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Тридцать пятый выпуск

- Президент России Владимир Путин провел 17-ю Прямую линию, отвечая на вопросы россиян из разных уголков страны;

- В Грузии началась антироссийская истерия. Формальным поводом к протестам послужило организованное грузинскими властями выступление российского депутата Госдумы от партии КПРФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии;

- В Киеве застрелился или был убит депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук, прославившийся своей русофобией;

- Хорошие новости.



Понять процессы, происходящие в обществе, и вспомнить имена, покрытые тенью безвестности:

СМЕРШ. Главный козырь Сталина, Зданович Александр Александрович



Основы социологии. Комплект из 6 томов

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