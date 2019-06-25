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Немного статистики по Прямой линии с В.В. Путиным 2019 г.

21:30. 25 июня 2019 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:
Состоявшаяся недавно „Прямая линия” с президентом чётко отражает расстановку сил во властных уровнях, происходящие там процессы. Понятно, что это имеет прямое отношение к жизни страны, её развитию.

Сам факт проведения подобных мероприятий, безусловно, абсолютно безпрецендентен. И важен, важен для всех. Как своеобразный социологический барометр, в первую очередь отслеживающий именно властные настроения.

Но кто организует, кто окормляет эти „Прямые линии”? Кто, в конечном итоге, задаёт тон и тематику этим дискуссиям Путина с народом?

Ответ очевиден: СМИ и „лучшие люди страны – артисты”, как выразилась в начале „Прямой линии” одна из ведущих. Артистов она поставила на первое место среди „выдающихся”. Все ЭТИ, включая ведущую – достаточно очевидная паразитическая накипь на теле России, её социальная ржавчина. Которая сама по себе вроде и не мощная, не сильная, но известно, что ржа, если против неё не принимать меры, может разъесть и уничтожить любую, даже самую мощную махину.

Эта социальная ржа – СМИ, ТВ, артисты, ведущие и прочие феддермессеры – они и формирую повестку выступления Президента. Который, тем не менее, иногда пытался сам выбрать вопросы из бегущей строки и отвечал на них.

И что же выбрали эти винники и их многочисленное руководство, какие вопросы составили главные темы встречи Путина с народом, насколько широк спектр предлагавшихся вопросов, насколько последние были важны?

Список вопросов был составлен таким образом, чтобы тема будущего России вообще не поднималась! Чтобы люди, в итоге, замкнулись лишь на своих сугубо личных, хотя и важных для отдельно взятого человека, вопросах, но ни в коем случае не допустить, чтобы народ задумался о стране, о её суверенитете, о развитии детей, о будущем наших потомков и о славе наших предков.

Понятно, что именно сейчас вопросы здоровья волнуют каждого человека. И в передаче много внимания было уделено вопросам лечения людей. Но, заметьте, лечения, а не здравоохранения! А ведь лечение – следствие ненормального здравоохранения.

О школе, о науке, о программах развития – практически вообще ни слова. Поднимать вопросы, связанные с качеством и содержанием образования – это табу. Наложенное сохраняющимся отчасти внешним управлением. И вся медийная тусовка, все эти телевизионщики послушно это табу соблюдают. Ведь все понимают, что каково состояние образование – таково и будущее страны.

Например, слово „развитие” было употреблено 26 раз. Но в каком контексте? Либо это развитие экономики, туризма, малого бизнеса, брендов, либо развитие инфраструктуры и новых технологий. Перечисленное важно? Безусловно? Оно работает на будущую перспективу? Первая группа – мало. Вторая – в большей степени. А третья группа, где бы говорилось о развитии человека, нравственности, образования, детей, солидарности, справедливости – эта группа отсутствует полностью.

Впрочем, такой частный разбор мы проведём чуть ниже.

Вобщем, такая повестка дня помимо очевидного вреда для страны преследовала ещё одну цель, как это верно подметил в комментарии коллега onanum : „Была поставлена задача на слив Путина”.

Некоторое представление о созданной режиссёрами и ведущими тематической направленности прошедшей „Прямой линии” поможет составить предлагаемая ниже краткая статистическая выборка по ключевым словам. За исходный текст взята стенограмма вопросов и ответов Президента с сайта http://kremlin.ru/.

В стенограмме – 30.400 слов.

„Школа” – употреблено 28 раз. Перечислим контекст, чтобы лучше понять общую направленность вопросов.

1. Вопрос задаёт школьник – 3 раза.
2. В контексте нехватки или плохого обустройства школ 15 раз.
3. О спортшколах – 7 раз.
4. Бросил музыкальную школу – 1 раз.
5. Попадание снаряда в школу в Новороссии – 1 раз.
6. О спонсоре школы при царизме – 1 раз.


„Образование” – 6 раз.

1. В самом начале Путин в контексте „мы ещё не касались науки и образования” – 1 раз.
2. Путин о зарплатах чиновников в системе образования – 2 раза.
3. В вопросе о бизнесе на спорте при школах – 1 раз.
4. Путин:„Россия – высокообразованная страна” – 1 раз.
5. Путин о финансировании социальной сферы, включая образование – 1 раз.


„Учитель, педагог” – 3 раза.

1. В вопросе о зарплате учителей – 3 раза.


„Ученик” – 1 раз.

1. Путин об учениках Кудрина – 1 раз.


„Учебник” – 0.


„Книга” - 0.


„Читать, чтение” – 1 раз.

1. „…Зачитать СМС-сообщение” – 1 раз.


О качестве обучения, о содержании образования – ни слова!
Думаю, что статистика весьма красноречива, хотя такое суждение несколько преждевременное, ведь мы её пока ещё ни с чем не сравнивали. Так давайте сравним, например, со словами „доход, прибыль”.

„Доход, прибыль” – 32 раза.


„Деньги” – 25 раз.


„Здоровье, здравоохранение, больница, поликлинника, врач” – 68 раз.


„Наука, научный, учёный” – 12 раз.

1. В самом начале Путин в контексте „мы ещё не касались науки и образования” – 1 раз.
2. В сюжете о китах – 8 раз.
3. Финансирование науки – 1 раз.
4. В сюжете об авиадвигателях – 1 раз.
5. Путин выразил уважение учёным, создавшим новое оружие – 1 раз.


„Народ” – 27 раз.


„Власть” – 22 раза.


„Совесть, нравственность, достоинство” – 0


„Честь, честно” – 11 раз.

1. Путин:„…честно Вам говорю”, „И я уже, честно говоря, много раз отвечал на вопросы подобного рода.”, „…Там он строился, честно говоря, по моему прямому указанию”, „Что касается налета. Он большой, честно говоря, я уже не помню”, „Честно говоря, я сомневаюсь. ”, „И Вы знаете, честно скажу, я просто не видел ни разу, даже за все эти годы работы,..”, „Мне, честно говоря, даже сложно сейчас об этом говорить, тем не менее. ”.
2. В вопросе:„Можете честно ответить, зачем приняли этот закон?”.
3. В вопросе:„Ричард, Джонни, Джим – это, естественно, папа дал имена в честь виртуозных музыкантов-гитаристов.”
4. Ведущий:„Фактически, честно скажу Вам, все мои друзья уже побывали”.
5. Ведущий:„Скажите, пожалуйста, только честно, Вы – инопланетянин?”.


Ну, а главная идея России, справедливость? Как думаете, сколько раз это слово было употреблено?

Ответ под катом.
[Сколько, сколько?]

0 (ноль раз)


Вывод, к сожалению, несложен. Кольцо вокруг президента сжимается, а вольные или невольные вражеские агенты в лице телевизионщиков, СМИ, артистов и прочих винников послушно пытаются направить народ, максимум, – в сторону решения текущих задач, лишая его горизонта планирования.

Т.е. возможности продумывать и организовывать собственное будущее и будущее России.



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4516990.html

Метки: будущее, наука, образование, президент, Путин, Россия, СМИ, справедливость, статистика, школа

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