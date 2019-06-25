Чубайса и Ко на скамью подсудимых!
Настала пора дать государственную оценку деяниям банды, ограбившей Россию в 90-ые годы …
Вчера в ходе «Прямой линии» Президент России Владимир Путин, по его собственным словам, отреагировал «на некоторые вещи, которые увидел на экране». По его словам, «это вопросы политического характера, чтобы не было впечатления, что мы уходим от этих вопросов». Например, Глава государства привел «достаточно острый» вопрос: «Куда нас ведет эта банда патриотов из «Единой России»?»
«Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка — мы утратили оборонку, мы практически развалили Вооруженные Силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала — надо прямо об этом сказать», — добавил российский лидер.
«Поэтому, конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, если ведь это произошло, есть и такие, которые должны нести за это ответственность», — подчеркнул Владимир Путин.
Слова Владимира Путина прокомментировал в телефонном интервью «Русской народной линии» писатель и историк, лидер общественного движения «Патриоты великого Отечества» Николай Викторович Стариков:
Я полностью согласен с Президентом, что в 90-е годы у руля государства стояла банда. Результаты её деятельности говорят сами за себя. Фактически, они не только исходили из идеологических предпочтений, как об этом открыто говорил Чубайс, разрушали советскую экономику, но они ещё абсолютно коррупционным способом раздавали куски государственной собственности в частные руки. Преступное деяние, что называется, налицо, причём по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Наше общество уже дало порицание этому периоду. Нет государственной оценки того, что произошло в 90-е годы. Единый учебник истории, к сожалению, несмотря на поручение Президента, до сих пор не написан. Поэтому отсутствие учебника Путину приходится восполнять такими эмоциональными высказываниями во время «Прямой линии».
Главная проблема всё-таки даже ни в этом. Проблема в том, что фактически главарь тогдашней банды, товарищ Чубайс, до сих пор не только на свободе, но и занимает высокопоставленный пост в государственной компании «Роснано».
Поэтому я думаю, что после оценок, прозвучавших со стороны Президента, нам бы всем хотелось увидеть представителей той самый банды на скамье подсудимых или, по крайней мере, в очереди за пособием по безработице.
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Источник: https://nstarikov.ru/club/105146
ДА!