В ожидании утилизации
09:58. 24 июня 2019 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Отстойник для британских атомных подводных лодок ожидающих утилизации.
На текущий момент в Плимуте находится 13 атомных подводных лодок + еще 7 разных лодок стоит в Розайте. Самая старая из них – 1963 года постройки.
В ближайшие 4 года к ним добавится еще 3 атомных подводных лодки типа "Трафальгар".
Британский депутат Люк Поллард жалуется https://www.theyworkforyou.com/mp/25690/luke_pollard/plymouth%2C_sutton_and_devonport, что хранение лодок обходится очень дорого и хорошо бы начать работу по их утилизации. Для начала просто разработав план подкрепленный бюджетным финансированием.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5088046.html