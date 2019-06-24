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В ожидании утилизации

09:58. 24 июня 2019 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:


Отстойник для британских атомных подводных лодок ожидающих утилизации.
На текущий момент в Плимуте находится 13 атомных подводных лодок + еще 7 разных лодок стоит в Розайте. Самая старая из них – 1963 года постройки.
В ближайшие 4 года к ним добавится еще 3 атомных подводных лодки типа "Трафальгар".







Британский депутат Люк Поллард жалуется https://www.theyworkforyou.com/mp/25690/luke_pollard/plymouth%2C_sutton_and_devonport, что хранение лодок обходится очень дорого и хорошо бы начать работу по их утилизации. Для начала просто разработав план подкрепленный бюджетным финансированием.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5088046.html

Метки: Британия, подводные лодки, фотографии

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