Грузия потеряет до трети доходов от туризма

В Грузии начали подсчитывать предстоящие убытки от русофобской выходки в Тбилиси.Вот так просто можно на ровном месте потерять четверть туристического потока и треть доходности от него.Можно вспомнить недавнюю истории.После гибели лайнера над Синаем, Россия перекрыла краны туризму в Египет – режим Ас-Сиси уже который год упрашивает снять ограничения, так как они серьезно бьют по туристической отрасли страны, но до сих пор не может преодолеть все последствия собственной неспособности обеспечить безопасность туристов на своей территории и подавить терроризм на Синайском полуострове.министр иностранных дел Египет, июнь 2019.После провокации с уничтожением Су-24 турецким истребителем, на Турцию были наложены серьезные экономические санкции, в том числе и на туристический сектор, который понес существенные убытки, ввиду чего крупный турецкий бизнес (строительный, туристический, сельскохозяйственный), несколько месяцев скрытно работал над нормализацией отношений между Турцией и Россией. Как результат – Турция изменила свое поведение и политику в Сирии, принесла корявые извинения, наказала некоторых виновных в произошедшем и добилась отмены санкций (в том числе и туристических), на что ей потребовалось 2 года. Особенно яростной была борьба за пресловутые турецкие помидоры – уж больно сильно на Эрдогана давило сельскохозяйственное лобби.(с) глава федерации отельеров Турции, июнь 2019Эти меры давления не столь безобидны – капитал причастный к туристической отрасли санкционированных стран теряет прибыль и давит на политическое руководство, чтобы "вернуть все взад".Отсюда мораль -Грузии предстоит теперь пройти немалый путь, чтобы заслужить российского туриста. В первую очередь, Грузии придется немало постараться, чтобы доказать, что она адекватна (а как мы сейчас видим, на текущий момент Грузия не совсем адекватна), а этот вопросе после произошедшего, будут изучать более пристально, нежели ранее.Так как это далеко не первая такая выходка, стоит помнить, что в Грузии уже давно нет никаких пророссийских режимов. Еще со времен нацика Гамсахурдиа, который собственно и заложил основу для утери Грузией своих территории, в результате чего уже в 90-е от Грузии откололись Южная Осетия и Абхазия, которые Россия, кстати до 2008 года не признавала. Режим Шеварнадзе проводил опять же антироссийскую политику, которая выливалась в том числе в поддержку чеченских боевиков, а некоторые из агентов грузинской разведки позднее стали террористами в рядах ИГИЛ и Аль-Каиды.При Саакашвили, Грузия проводила еще более выраженную антироссийскую и русофобскую политику в духе Прибалтики и Украины, спекулируя на вступлении в НАТО и участвуя в оккупации Ирака и Афганистана в качестве расходного материала гегемона.В итоге, это вылилось в попытку с подачи США захватить Южную Осетию и устроить там этническую чистку. Закончилось это избиением грузинской армии, которой указали ее место в самом низу современной пищевой цепочки и публичным унижением "маленькой, но гордой Грузии" вместе с "самым перспективным президентом".Со временем, режим Саакашвили (опять же, не без участия США) был сменен на несколько менее антироссийский, но такой же прозападный (Россия оккупант, мы хотим в НАТО, мы хотим в ЕС, но хорошо бы зарабатывать ан туризме и торговле с Россией). Ремиссия продлилась несколько лет, в основном в связи с попытками правительства Грузии обеспечить поступление валюты в страну не только от иностранных кредитов. Но так как оживление экономических связей РФ и Грузии не входило в планы США, была организована провокация с помощью наиболее русофобской и отмороженной части грузинского общества, направленная на ликвидацию этих связей, где Грузия будет нести основные издержки ввиду следования в обозе американской политики на Кавказе. В 2008-м году она окончательно потеряла Осетию и Абхазию, в 2019 она еще легко отделается, просто потеряв деньги. Принципиальная разница между текущим правительством в Грузии и оппозицией, заключается в том ,что первые пытаются дополнить следование в фарватере американской политики "экономической многовекторностью", а вторые готовы "гордо страдать" как на Украине, лишь бы подальше от России. Разумеется, с точки зрения интересов простого грузина, первая позиция более адекватная, но как показывает практика, если гегемон говорит "Сворачивайте лавочку", то интересы простого грузина нафиг никому не упали и в качестве иллюстрации вместо доброжелательного и гостеприимного грузина (где-то искреннего, где-то лицемерного), демонстрируют банальное русофобское мурло с американским флагом в обнимку. Это не Россия создала такой образ Грузии, его заботливо создавали в самой Грузии еще с 90-х годов, периодически доставая и показывая, чтобы не забывали. И вот его показали в очередной раз. Удивило ли это? Нет, совсем не удивило.В конечном итоге, беды Грузии проистекают от латентного национализма, который подпитывается как частью грузинского капитала, так и антироссийскими субъектами из-за рубежа (из военно-политических соображений) и влечет за собой потерю территорий, населения, денег, исторических перспектив. Когда твоя судьба от тебя, не очень то и зависит, остается периодически гордо заявлять о ненависти к России и требовать вернуть территории и прежнюю богатую жизнь, но правда состоит в том, что если бы у грузин была бы возможность и главное желание выпороть человека, который ответственен за бедствия этой бывшей советской республики, то значительная часть грузин просто не смогла бы сидеть. Но так как должной рефлексии пока не наблюдается, предстоит очередной период экономической стагнации или спада, особенно, если снова введут санкции на вино. Такова достаточно типичная судьба окраинного лимитрофа, пытающегося быть чем-то большим, чем он есть на самом деле.Если адекватная часть грузинского общества хочет что-то в этом изменить, то ей надо бы начать с изменений в самой Грузии, чтобы потом не жаловаться, почему Грузию так воспринимают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5090238.html